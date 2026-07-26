Milei acusó a Brasil de financiar la supuesta "campaña antiargentina"

El presidente culpó al país vecino de organizar una campaña mediática. También involucró a México y al partido Demócrata de EEUU. El gobierno de Lula llamó a consulta a su embajador en Buenos Aires

Horas después de que e l gobierno de Lula Da Silva llamara a consultas a su embajador en Buenos Aires por los dichos de Javier Milei durante el acto de lanzamiento de campaña de Flávio Bolsonaro, el presidente argentino volvió a apuntar contra el país vecino y lo acusó de financiar la supuesta campaña antiargentina.

“Me alié con Estados Unidos, me alié con Israel, y hoy Argentina es un faro de la libertad. Por eso todo el ataque que hubo, toda la campaña mediática, porque estamos siendo el faro de Occidente, porque estamos cambiando el mundo , porque estamos poniendo en jaque las políticas de estos chorros que se escudan detrás del Estado presente para robarle a la gente de bien. Entonces están nerviosos porque se está demostrando que usted saca al Estado del medio y la gente prospera y todos los parásitos que viven del Estado están desesperados”, dijo el presidente durante una entrevista radial en el predio de la Sociedad Rural, donde más temprano participó de la inauguración oficial de la tradicional muestra del campo.

Enseguida, redobló la apuesta y apuntó contra el país vecino: “¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil. El veinticinco por ciento de los recursos salió del gobierno de Brasil. Después vienen a hablar de interferencia. Además, jugaba un rol muy activo en la campaña del 2023. ¿Usted se olvida que los asesores de Massa eran un grupo de brasileños?”.

Milei insistió además en sus críticas por el impedimento de la Justicia brasileña para poder visitar a Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria acusado de intento de golpe de Estado.

“Yo quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro. No me dejaron. Acá, sin embargo, el expresidiario vino a saludar a la rea”, dijo en referencia a la visita que meses atrás Lula hizo a Cristina Kirchner en el departamento en el que la expresidenta cumple arresto domiciliario.

“Acá no hubo ningún problema. Nadie le prohibió nada. Sin embargo, a mí no me dejaron visitar a mi amigo, que además está injustamente preso. Además, también financiada esta campaña antiargentina por México, por el Partido Demócrata de Estados Unidos. Son las cabezas progresistas que no quieren que las ideas de la libertad funcionen. Porque si usted empieza a demostrar que corriendo el Estado, corriendo los parásitos estos, la economía progresa y la gente está mejor, y tienen un problema enorme. Entonces, por eso nos atacan”, añadió.

Por último, dijo que esa situación seguirá hasta las próximas elecciones: “Noticias falsas, noticias operadas... nos tenemos que preparar para esto. No se dejen engañar porque van a venir haciéndose los buenos para meterle la mano en el bolsillo. Por lo menos conmigo ya saben que no le meto la mano en el bolsillo, que le devuelvo la plata”.

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Embajador

Este domingo, el gobierno de Brasil llamó a consulta a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, después de que Javier Milei tildara a Luiz Inácio Lula da Silva de “presidiario” y “ladrón” durante en un acto partidario en San Pablo, una decisión adoptada por el canciller Mauro Vieira que profundizó la tensión diplomática entre dos países cuya relación bilateral ya atravesaba un vínculo poco fluido pese a que Brasil es el principal socio comercial argentino.

La medida llegó tras una intervención de Milei en territorio brasileño que el gobierno de Lula interpretó como una injerencia en asuntos internos.

El episodio se produjo un día después de que el mandatario argentino participara en la convención del Partido Liberal, en apoyo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro para las elecciones del 4 de octubre. En ese acto, Milei llamó a Lula “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista”, y también atacó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien definió como “basura calva”.

Durante un discurso de unos 25 minutos, el presidente respaldó a Flávio Bolsonaro como postulante del principal espacio opositor al actual jefe de Estado brasileño. Allí sostuvo que Brasil enfrentaba un “Riesgo Lula” y afirmó que el país iba hacia una crisis de deuda porque, a su juicio, el mandatario brasileño no hizo el ajuste fiscal necesario.