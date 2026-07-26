El repunte de los autos usados: nuevos desafíos en puerta

El mercado de autos argentino atraviesa un año de reacomodamientos , tras varios períodos de caídas en la comparación con 2025, en una temporada en la que las proyecciones no fueron en sintonía con la realidad . El escenario actual en la región muestra que la oferta de vehículos nuevos supera a la capacidad de absorción de la demanda , un fenómeno que modificó el juego en el país.

Más allá de la caída de los patentamientos de autos cero kilómetro , los concesionarios se encuentran en una etapa de reajuste constante de sus estrategias y precios , mientras los autos usados repuntan . Según dio a conocer la Cámara del Comercio Automotor (CCA), junio fue “el mejor mes del año” para el segmento de usados , ya que se vendieron 155.492 vehículos , y el mercado creció 7,94% en comparación con mayo.

En diálogo con La Capital , Gustavo Gho, gerente general de Circular concesionario Renault, señaló que se dio un cambio en el sector “a partir de un aumento de la oferta del auto cero kilómetro y un mercado que no creció de acuerdo a las expectativas que tenían las fábricas” . Por eso, detalló que “las fábricas e importadores pensaron que el mercado iba a estar en ciertos volúmenes”, pero las proyecciones no se trasladaron a la realidad .

“La previsión para el 2026 era que se iban a patentar más de 600 mil autos, pero hoy las proyecciones dan apenas 550 mil. Eso hace que la oferta sea mayor. Los concesionarios tenemos autos, por lo que el precio va para abajo”, comenzó el referente, y puntualizó: “Estamos trabajando con bajo margen porque tenemos oferta. Eso se corre todo para atrás y hace que un auto usado del mismo segmento, del mismo modelo, valga más barato. El auto usado también baja en la misma proporción que el cero kilómetro ”.

Héctor Rio / La Capital

La actualidad del sector, que atraviesa una abrupta irrupción de nuevas tecnologías que llegaron al país como importaciones, en muchos casos de marcas con origen de China, provocaron un cimbronazo en el que los concesionarios redefinen su camino.

Mucha oferta, menor demanda

El característico efecto económico ante la caída de la demanda, con el crecimiento de la oferta, se generó debido al descalce entre las previsiones de los fabricantes y la realidad del mercado, luego de un fructífero 2025.

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La diferencia que ejemplificó Gho, con alrededor de 50 mil unidades en las proyecciones, genera un stock excedente en los concesionarios, que deben apelar a herramientas comerciales más agresivas. “Tenemos que salir a ofertar esos autos y tenemos que hacer algún tipo de promoción bajándole el precio o mejorándole la condición comercial, por ejemplo, de financiación”, afirmó.

“Si un auto cualquiera valía 28 millones de pesos y el usado que iba en línea era el 80% de esos 28 millones, y hoy ese auto en vez de valer 28 un concesionario lo ofrece en 26, el auto usado baja en la misma proporción”, sostuvo el gerente sobre los valores competitivos que se presentan en los últimos meses.

El desafío del sector de autos usados

La incertidumbre ataca también al segmento de autos usados, debido a la consolidación de los autos híbridos y eléctricos que en su mayoría arribaron a la Argentina desde China. Estas nuevas tendencias traen un cambio de paradigma para el mercado, aunque aún no puede medirse en el sector de usados.

“Hay gente que tiene un auto usado de tres o cuatro años que obviamente tiene que hacer un salto a esa tecnología y, ese auto usado que entrega, ya queda como de la vieja tecnología”, indicó Gho, y aclaró: “Hasta que no pasen tres o cuatro años no vamos a saber cuál va a ser la expectativa que puede llegar a tener un auto usado chino, porque no lo podemos saber ahora. Ahora está la novedad”.

Los autos chinos comenzaron a marcar presencia en las calles de Rosario. Héctor Río / La Capital

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El gerente de Circular destacó que estos vehículos chinos “son muy modernos, tienen mucha tecnología y tienen mucho aplicado en seguridad”, pero “eso tiene que estar respaldado por una red de concesionarios que le dé asistencia técnica, que tengan repuestos, que tenga respaldo, y que te cubra si vos estás en la ruta cuando te pasa algo”.

“Cuando dentro de tres o cuatro años ese auto pierda la garantía, además de los puntos mencionados, todo eso va a formar parte del precio de ese usado, pero por el momento no es posible medirlo todavía. Probablemente haya marcas que se impongan por brindarle eso al cliente, pero otras van a ser perdedoras. La cantidad de marcas que están ingresando están por encima de la demanda, por lo que algunas van a quedar en el camino”, remarcó Gho sobre una posible depuración del mercado que se viene.

Los usados más buscados

Si bien los precios cambian constantemente, el gusto de los compradores argentinos mantiene una tendencia clara desde hace varios años, con algunos modelos preferidos que continúan en circulación. Cuando el bolsillo aprieta, los autos confiables que se imponen en las calles del país generan una apuesta segura para los clientes.

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) confirmó que el Volkswagen Gol sigue siendo el modelo más vendido del segmento de autos usados, consolidado entre estos durante la última década. Además, la Toyota Hilux, el Chevrolet Corsa, la Ford Ranger y la Volkswagen Amarok también están bien posicionados por su confiabilidad mecánica y la facilidad para encontrar repuestos.

El modelo Gol de Volkswagen continúa en la cima de ventas de los autos usados.

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Con respecto al líder del segmento, Gho confesó que “es la opción más buscada” y lo describió como “un auto confiable, barato y que siempre tuvo respaldo”, ya que, junto al Chevrolet Corsa, “son los dos autos más buscados por precio y porque hay muchas unidades”.

“Cuantos más autos hay, más respaldo tenés. El respaldo de la marca respecto de la atención y del repuesto es fundamental, porque hay marcas que son más confiables en la postventa”, aseguró Gho, que además valoró un punto importante antes de comprar un vehículo. “También hay autos usados seminuevos, de tres o cuatro años que mantienen una garantía de fábrica de cinco años. Entonces, a lo mejor se puede comprar un vehículo de tres años y todavía te quedan dos años de garantía. Eso también es importante”, concluyó.