Mundial 2026: las estrellas que no podrán jugarlo por lesión y las que intentan recuperarse a tiempo

Ya hay varios futbolistas que se sabe que no irán a Estados Unidos, México y Canadá. Otros trabajan contrarreloj para estar.

El Cuti Romero ya no jugará para el Tottenham en lo que queda de la temporada pero se espera que llegue a tiempo para el Mundial.

El planeta fútbol ya está en el tramo final de la cuenta regresiva para el comienzo del Mundial 2026 , que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Y, a poco más de un mes del inicio, lo que más preocupa a muchos equipos son los futbolistas lesionados.

La Copa del Mundo empezará el 11 de junio con dos partidos. Ese día se enfrentarán México contra Sudáfrica y Corea del Sur contra República Checa. Argentina debutará el 16 ante Argelia.

La mayor preocupación de los seleccionadores a esta altura de la temporada es el estado físico de los futbolistas. En Europa, por ejemplo, se están disputando los tramos finales de todas las ligas y muchos jugadores están al límite.

Cualquier lesión que se produjera a partir de ahora podría significar un serio dolor de cabeza para los entrenadores. Incluso una lesión relativamente menor podría hacer que algún futbolista no se recuperara a tiempo o que fuera al Mundial sin estar en las mejores condiciones. Y algunas ya se sabe que no podrán ir al Mundial de los tres países.

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Brasil ya perdió a dos soldados y puede empeorar

Uno de los equipos más afectados hasta ahora es Brasil. Hasta ahora hay dos potenciales mundialistas que no podrán asistir al Mundial 2026 porque sufrieron graves lesiones. Uno de ellos es Rodrygo (tiene rotura de ligamento de una rodilla) y otro es Éder Militao (deben operarlo de una lesión en el muslo). Ninguno de los dos llegará a tiempo para jugar en el equipo de Carlo Ancellotti.

Pero el entrenador italiano tiene a otros tres futbolistas entre algodones: Vanderson (está casi afuera por una cirugía), Raphinha (lesión muscular) y Alisson (lesión muscular). En Brasil esperan que los dos últimos se recuperen a tiempo.

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Qué pasa en Argentina

En Argentina, el caso más complicado es el de Cristian Cuti Romero. El defensor sufrió hace algunas semanas una lesión en una de sus rodillas y está en proceso de recuperación, pero ya no jugará en lo que le queda de la temporada a su equipo, el Tottenham.

Esta semana se sumó a la lista Nicolás González, aunque se espera que los dos puedan finalmente ir al Mundial en caso de que Lionel Scaloni los convoque (si están bien, son número puesto).

Hay dos grandes estrellas del momento que ya se sabe que no irán a la Copa del Mundo: el alemán Serge Gnabry (lesión muscular) y el francés Ekitiké (se rompió el talón de Aquiles). Ambos probablemente hubiesen sido titulares, aunque se perderán el Mundial.

Otro jugador que no podrá estar presente es Xavi Simons (Países Bajos), quien se rompió los ligamentos de una rodilla.

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Se recuperan y se espera que lleguen

Entre los que corren contrarreloj para recuperarse a tiempo están Lamine Yamal (España), con una lesión muscular y el inoxidable Luka Modric (Croacia), que se rompió el pómulo el último fin de semana.

Otros futbolistas que están en proceso de recuperación y en sus selecciones esperan que se recuperen a tiempo para jugar el Mundial son Memphis (Países Bajos), Hakimi (Marruecos), Rúben Dias (Portugal), Arda Güler (Turquía) y Joaquín Piquerez (Uruguay).