Encuentran un cuerpo en estado de descomposición en un monoblock de barrio Latinoamérica

Afirmaron que la mujer, de unos 50 años, llevaba varios meses fallecida en su casa

Un cuerpo en avanzado estado de descomposición de una mujer de aproximadamente 50 años fue encontrado en uno de los monoblocks de barrio Latinoamérica, en inmediaciones de Ovidio Lagos y bulevar 27 de Febrero.

Según el testimonio de testigos del hallazgo, la mujer llevaba alrededor de tres meses fallecida.

Vecinos del monoblock 18 de Brandazza 2814 denunciaron en la noche de este martes un olor nauseabundo y alertaron a la Policía, además de indicar que desde hacía varios meses no se cruzaban en el barrio con su vecina.

Al arribar personal policial encontró el cuerpo de esta mujer de unos 50 años.

Personal de la Policía de Investigación se aprestaba a realizar las primeras pericias y todavía no había información oficial sobre lo ocurrido.