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Tras el ataque libertario a los empleados de Parques y Paseos: explicaron cómo funciona la escuela inclusiva

Un concejal de La Libertad Avanza apuntó contra el funcionamiento de la escuela de jardinería, que recibe a 15 jóvenes con discapacidad. "Buscan integrarse, dar un beneficio a la sociedad y lograr una vocación”, aseguraron desde el municipio.

29 de abril 2026 · 16:56hs
La escuela de jardinería de Parques y Paseos recibe a 35 adolescentes y jovenes

La escuela de jardinería de Parques y Paseos recibe a 35 adolescentes y jovenes, casi la mitad son personas con discapacidad

La arrebatada publicación del concejal libertario, Franco Volpe, sobre un grupo de trabajadores de la Dirección de Parques y Paseos de Rosario disparó decenas de críticas. El edil apuntó contra personas con Discapacidad que cumplen funciones en la escuela de jardinería ubicada en el Parque Independencia. Desde el municipio explicaron cuál es la función de la escuela de jardinería Prof. Juan Aníbal Domínguez.

En la escuela de jardinería participan unos 35 jóvenes, 15 de ellos son adolescentes y jóvenes, de entre 15 a 25 años, con Certificado Único de Discapacidad. Este grupo cumple con evaluaciones de cursillo y llegan a participar de esta área de Parques y Paseos por mérito propio. “Tenemos un equipo interdisciplinario para que puedan acoplarse a la escuela y las tareas de capacitación en jardinería sin problemas”, contó Leonel Marelli, secretario de Ambiente y Espacio Público de Rosario, en diálogo con LT8.

Volpe encendió la polémica con un video desde un vehículo donde se ve a un grupo de trabajadores descargando plantas. A eso le sumó con un tono agresivo típico de los discursos libertarios: “En el gobierno de Javkin se necesitan 7 personas de ‘parques y paseos’ para bajar plantitas del auto. Por eso tardas mil años en hacer cualquier trámite”.

El mensaje generó el repudio rápidamente y fue el propio Marelli que intentó explicarle a Volpe la función del grupo: “Estimado Franco, entiendo que son imágenes que sirven para viralizar. Esa cuadrilla está compuesta en su mayoría por chicos con alguna discapacidad que se forman como técnicos para trabajar en espacios verdes. Bajan los plantines, luego los plantan y realizan otras tareas de jardinería”.

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Al ver las reacciones, el concejal de La Libertad Avanza valoró la inclusión laboral, pero retrucó: “La discusión es por cómo se organizan y ejecutan las políticas públicas. Parques y Paseos necesita revisarse y empezar a ser eficiente para atender los reclamos de los rosarinos que están cansados”.

En los comentarios de la publicación se encargaron de aclararle la confusión ocasionada por el efusivo arrebato contra los trabajadores municipales y la intendencia. Incluso le recordaron que la discapacidad es un tema tabú para La Libertad Avanza tras el episodio de supuestas coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Cómo funciona la escuela de Parques y Paseos

En comunicación radial, Marelli explicó que los 15 jóvenes que participan de la escuela municipal de jardinería Juan Aníbal Domínguez de Parques y Paseos “tienen discapacidad intelectual o motriz, que, si bien tienen dificultad para algunas tareas, no implica complicaciones para realizar jardinería”.

El funcionario aseguró que esta escuela en el corazón de Rosario “es un espacio de inclusión y los chicos se dedican con mucho amor, dedicación y profesionalismo”.

>> Leer más: Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra

“Nos enorgullece verlos trabajar en el cuidado de nuestros espacios públicos”, manifestó Marelli y contó que la escuela de jardinería existe desde la creación del Parques Independencia, que en la última década del siglo XX sumó personas con discapacidad y que desde 2005 rige una ordenanza con el esquema vigente de capacitación y tareas para este grupo.

Marelli cerró la entrevista asegurando que las familias realizan un “gran esfuerzo” para enviar a los adolescentes y jóvenes con discapacidad y “no siempre se busca que el chico tenga un ingreso económico, sino integrarse, dar un beneficio a la sociedad y una vocación para ellos”.

La inscripción a esta escuela se realiza todos los años y cada aspirante realiza clases teóricas y prácticas manipulando herramientas, maquinarias y haciendo actividades que requieren desempeño y destreza física, en interacción constante con otras personas.

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