¿Acuerdo sí o no?: los gestos hacia La Libertad Avanza generan ruido en Unidos

Dirigentes de peso del PRO y de la UCR abren la puerta a ampliar la alianza con los libertarios, pero el socialismo y Javkin están en contra

La posibilidad de un acuerdo electoral con La Libertad Avanza genera adhesiones y rechazos en Unidos para Cambiar Santa Fe.

La posibilidad de algún tipo de alianza entre Unidos para Cambiar Santa Fe y La Libertad Avanza genera ruidos al interior de la coalición oficialista encabezada por Maximiliano Pullaro .

El que tiró la primera piedra fue Cristian Cunha . Consultado sobre el escenario político rosarino, el presidente de la asamblea del PRO Santa Fe sostuvo que “una persona de izquierda como Juan Monteverde no puede gobernar la ciudad”.

“Hay que ampliar el frente hacia La Libertad Avanza” , dijo el secretario de Cooperación de la provincia, en diálogo con Radio Rivadavia.

“Nos juntamos con el socialismo y había diferencias, y empezamos a ampliar las diferencias”, dijo Cunha, quin fue uno de los arquitectos del entonces llamado frente de frentes.

Referente de los halcones del PRO, Cunha busca levantar el perfil con vistas a 2027. Su objetivo es meterse en la danza de nombres del partido amarillo de cara a una Paso rosarina.

Para eso, busca hablarle a un electorado que se ubica del centro a la derecha y que no termina de romper con Javier Milei.

“No hay posibilidad política de que se concrete. Le hace daño al gobierno, te desperfila”, decían en el socialismo ante las declaraciones de Cunha.

image Gisela Scaglia y Cristian Cunha, referentes del PRO de Santa Fe. Foto: Archivo / La Capital.

Pero también Gisela Scaglia dejó la puerta abierta. Si bien la presidenta del PRO Santa Fe reconoció las “distancias grandes” entre el gobierno libertario y la gestión de Unidos, tampoco rechazó un eventual entendimiento.

“No hay ningún diálogo cierto en ese camino, pero no descarto que puedan ser posibilidades en un escenario electoral", dijo la exvicegobernadora a Aire de Santa Fe.

La interna de la UCR y el rechazo del PS y Javkin

Sin embargo, el debate trascendió las fronteras del partido amarillo y encontró un eco en la UCR. No es un partido más: es la fuerza del gobernador y el socio con mayor peso específico en la alianza.

“No hay que cerrarle la puerta a nadie”, dijo el presidente del comité provincial de la UCR, Felipe Michlig, a Letra P.

“Es un coletazo de la interna con Enrico. Lisandro salió fuerte contra el gobierno de Milei por el estado de las rutas y Felipe sale a diferenciarse. Se genera un ruido que no suma”, señaló a La Capital un dirigente de primera línea de Unidos.

Los gestos hacia La Libertad Avanza generan resistencia en actores de peso de Unidos.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, criticó las alquimias electorales y planteó: “No creo que representemos lo mismo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EstebanPaulon/status/2049130875862868346&partner=&hide_thread=false AVISO PARA DISTRAIDXS



Por si hay algún o alguna distraída. El Socialismo no tiene nada que ver con compartir un espacio con La Libertad Avanza. Quien quiera abrazarse a este modelo de crueldad, es libre de hacerlo.

Pero no con nosotrxs. No en nuestro nombre. — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) April 28, 2026

En el socialismo salió fuerte Esteban Paulón. El diputado nacional está parado en la oposición dura a Milei y suele trenzarse en las redes y en el recinto con los libertarios.

“Aviso para distraidxs. Por si hay algún o alguna distraída. El socialismo no tiene nada que ver con compartir un espacio con La Libertad Avanza. Quien quiera abrazarse a este modelo de crueldad, es libre de hacerlo. Pero no con nosotrxs. No en nuestro nombre”, escribió este martes Paulón en su cuenta de X.

“En abril de 2026 instalar cualquier eje que no sea la gestión es un disparate”, señalan en la mesa chica del partido, donde también desechan de plano esa posibilidad.

Por su parte, las declaraciones a favor de un pacto con LLA también coinciden con una posición más critica del propio Pullaro respecto de la gestión libertaria.

Además, los propios referentes de Milei en la provincia salieron a desmarcarse. Por caso, el concejal Juan Pedro Aleart le contestó a Javkin. “Intendente, quédese tranquilo: nadie le ofreció una alianza. No hacemos alianzas con socialistas que gobiernan la ciudad hace 30 años”, escribió en su cuenta de X.

El recuerdo del frente de frentes

Quienes empujan el acuerdo entre Unidos y LLA recuerdan que un entendimiento entre el Frente Progresista y Juntos por el Cambio también parecía imposible.

De todos modos, las diferencias eran sobre políticas de Estado y nunca habían llegado al nivel de agresividad de Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JAleart/status/2047014842452881614&partner=&hide_thread=false Intendente, quédese tranquilo: nadie le ofreció una alianza.

No hacemos alianzas con socialistas que gobiernan la ciudad hace 30 años.



Y ojo con subestimar al electorado.

Decir que Rosario “copia Buenos Aires” es repetir el mismo error que cometieron con Javier Milei.

La gente… https://t.co/WXTyXc0GJK — Juan Pedro Aleart (@JAleart) April 22, 2026

Además, está el factor oportunidad. El no peronismo estaba frente a la gran chance de ganarle la provincia al justicialismo.

Hoy Unidos es gobierno. Más allá del desgaste de la gestión, el oficialismo camina con ventaja hacia 2027. Tiene un gobernador con posibilidad de ser reelecto como Pullaro, administra las principales ciudades de la provincia, el peronismo está tratando de reagruparse y a LLA le cuesta hacer pie en las elecciones locales.

A eso se suma que Milei sigue bajando en las encuestas y no es garantía de un triunfo electoral.

Por lo pronto, Unidos pasó las pruebas de la gestión y de la reforma constitucional. Allí emergieron diferencias de visiones, pero también de intereses, entre los accionistas principales de la coalición.

El próximo desafío es el debate de la legislación electoral, que fijará las reglas de juego de 2027.