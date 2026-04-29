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Operativo invierno: refuerzan la ayuda alimentaria junto a los excombatientes de Malvinas

El nuevo convenio entre el municipio, provincia y los veteranos de Malvinas prevé garantizar compra de alimentos e insumos para personas en situación de calle

29 de abril 2026 · 16:55hs
Cada noche los veteranos de Malvinas reparten raciones de comida que preparan en una cocina de campaña con la que recorren las calles de Rosario.

Cada noche los veteranos de Malvinas reparten raciones de comida que preparan en una cocina de campaña con la que recorren las calles de Rosario.

La Municipalidad de Rosario suscribió un nuevo convenio con representantes del Centro de Excombatientes de Malvinas y la provincia, en el marco del Operativo Invierno 2026 para garantizar la compra de alimentos e insumos para la asistencia alimentaria a personas que se encuentran en situación de calle, en altas condiciones de vulnerabilidad.

Mediante este acuerdo se establecen las acciones de colaboración y coordinación para la elaboración de las viandas de alimentos que se entregan a personas en situación de calle en la temporada invernal.

De esta manera, la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat y la Secretaría de Gobierno municipales, y el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano provincial contribuyen al financiamiento económico para la compra de insumos y la logística en la asistencia y distribución de las raciones de alimentos.

Viandas para el operativo invierno

Por su parte, el Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas llevará adelante la producción diaria de 460 viandas calientes, además de su distribución en distintos puntos de la ciudad. Esta tarea se desarrollará mediante recorridos periódicos coordinados con el Área de Situación de Calle de la Subsecretaría de Abordajes Integrales, entre los meses de mayo y septiembre.

El secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, Nicolás Gianelloni, destacó la puesta en marcha del trabajo articulado entre ámbas áreas, junto con la colaboración de los veteranos de Malvinas. “Celebramos la firma de un convenio entre la Municipalidad de Rosario, el Gobierno de la Provincia y la Asociación de Ex Combatientes de Malvinas, destinado a fortalecer la asistencia alimentaria para personas en situación de calle de cara a la temporada invernal”, dijo.

>> Leer más: Creció la solicitud de asistencia social durante el invierno en Rosario

En este marco, confirmó que ya se encuentran en plena etapa de acondicionamiento de los cinco refugios con los que cuenta Rosario y la intervención en espacios públicos y plazas. "El objetivo no es sólo brindar un lugar para dormir, sino también ofrecer una asistencia integral que incluye acompañamiento psicológico, atención de salud y apoyo social, para que cada persona pueda reconstruir su proyecto de vida fuera de la calle", remarcó.

El funcionario municipal cerró con que "es fundamental el aporte de los vecinos. Les pedimos que, ante la presencia de personas en situación de calle, se comuniquen a través del Munibot, el WhatsApp municipal, la línea 147 o la página web oficial rosario.gob.ar, para que podamos acercarles ayuda e incorporarlas a esta red de contención".

Apoyo de ex Combatientes

Desde el Centro de Ex Combatientes, Néstor Debenedetto celebró el trabajo en conjunto con el municipio y la provincia. “Contar con el acompañamiento y el respaldo de ambas instituciones nos permite avanzar con mayor tranquilidad y compromiso, sabiendo que estamos en el camino correcto”, valoró.

>> Leer más: Los refugios municipales están casi al tope de su capacidad ante la llegada del frío

Y agregó: “El objetivo es que todo se desarrolle de la mejor manera. Esperamos que sea una temporada muy positiva y, si Dios quiere, poder cerrarla con excelentes resultados”.

El Operativo Invierno constituye una política pública clave para acompañar a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, reafirmando el compromiso del Estado y de las organizaciones sociales con una ciudad más solidaria e inclusiva.

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