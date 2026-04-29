La reserva de Central no pudo sumar de a tres, pero se mantiene entre los cuatro primeros

El Canalla igualó 1 a 0 frente a Unión, en Santa Fe. Lo ganaba con gol de Paulo Bustos, pero se lo empataron. Lleva seis encuentros sin derrotas

Thiago Ponce controla el balón frente a la doble marca de Unión. Central lo iba ganando, pero se lo empataron.

Central volvió a sumar en reserva y se mantiene entre los primeros cuatro de la zona A en la Copa Proyección . Es el dato más positivo que rescató el Canalla en el empate 1 a 1 que logró en condición de visitante frente a Unión, por la fecha 11.

Parte de la bronca que quedó en el plantel canalla es que el equipo no logró mantener la diferencia que había conseguido en el inicio del segundo tiempo gracias al gol de Paulo Bustos.

De todas formas, este punto logrado fuera de Arroyito le sirve al equipo que dirige Mario Pobersnik para cuidar su lugar entre los primeros cuatro del grupo, que son los que clasificarán a las instancias finales del torneo. Marcha segundo con 19 puntos y una diferencia de gol de +5. La única forma de que lo saquen de ese lote de privilegio es que Racing (18) le gane a Instituto y que Talleres (16 +2) derrote como visitante a Godoy Cruz por al menos cuatro goles.

Además, el empate le sirvió para estirar a seis los encuentros sin derrotas. La última caída del canalla fue frente a Talleres (2-3), por la quinta fecha. Fue el único traspié en los últimos diez partidos.

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Reserva2 Joaquín Espina, el volante central canalla, intenta una salida clara para el equipo. CARC Juveniles

Centra logró ponerse en ventaja a los 4' del complemento por intermedio de Paulo Bustos, pero la alegría no le duró demasiado, ya que sobre los 16' llegó empate del equipo tatengue.

El Canalla, que venía de igualar 3-3 el clásico, se enfrentará en la próxima fecha a Gimnasia y esgrima La Plata. El encuentro está previsto para el próximo miércoles 15 de mayo, a las 15, en el predio de Arroyo Seco.

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Los once de Central

El equipo que Pobersnik puso en cancha fue con Leonardo Sosa; Elías Verón, Franco Castorani, Asael Oviedo y Valentín Becerra; Kevin Gutiérrez (64’ Bautista Cantero) y Joaquín Espina; Juan Ignacio Guzmán, Lisandro Duarte (76’ Valentino Felici) y Paulo Bustos (64’ Tomás Salteño); Thiago Ponce (76’ Gino Pavoni).

En el banco quedaron: Ezequiel Zapata, Antonio Ortega, Alvar Güich, Felipe Carnicero, Samuel Beltrán y Leonel Antúnez.