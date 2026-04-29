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Una diputada santafesina comparó a Adorni con Bruce Willis en "Sexto sentido": "No se da cuenta que está muerto"

La legisladora Florencia Carignano, de Unión por la Patria, realizó una serie de publicaciones en redes sociales contra el jefe de Gabinete tras su paso por el Congreso

29 de abril 2026 · 17:44hs
La diputada santafesina Florencia Carignano. 

Foto: Archivo / La Capital.

La diputada santafesina Florencia Carignano. 

La diputada santafesina Florencia Carignano apuntó contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de una forma muy particular. Este miércoles, cuando el exvocero comunicó el informe de gestión en Diputados, la legisladora de Unión por la Patria (UP) realizó varias publicaciones en redes sociales en su contra y lo comparó con Bruce Willis en "Sexto sentido".

Adorni fue el blanco de la oposición cuando, este miércoles, brindó en Diputados el informe de gestión y se refirió a los numerosos viajes que realizó a Punta del Este y Aruba que se encuentran bajo la lupa de la Justicia ya que no coinciden los costos con su nivel de ingresos. En este marco, el jefe de Gabinete aseguró que todo fue afrontado con su bolsillo.

Sin embargo, el exvocero no pudo escapar de las fuertes críticas y la diputada santafesina Carignano estuvo particularmente activa en redes sociales grabando videos de lo que sucedía dentro del Congreso mientras que apuntaba contra el gobierno libertario.

Entre algunas de las cosas que compartió en su cuenta de X una resaltó particularmente: "Es Bruce Willis en 'Sexto sentido', no se da cuenta que está 'muerto'. Y Javier Milei es el nene que habla con él sin saberlo", escribió la legisladora haciendo referencia a la conocida película de suspenso donde un psicólogo infantil intenta ayudar a un niño que afirma ver y comunicarse con personas muertas.

El comentario no pasó desapercibido pero se sumó a otros que fue publicando o relatando en los videos que subió. "Manuel Adorni dice que este país es para los que estudian y se esfuerza, claramente no es para él", apuntó en otro posteo.

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Adorni en el Congreso

Este miércoles en el Congreso, el jefe de Gabinete explicó que los pagos de todos los viajes que realizó con su familia los “afrontó” él mismo de su propio bolsillo, y aclaró que no hubo ningún tipo de financiamiento “de terceros” ni “obsequios de ningún tipo”.

“Quiero dejar en claro que he afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia y que únicamente se circunscribieron a vacaciones personales y de mi círculo familiar. No se trataron de viajes financiados por terceros en el marco del decreto 1179/2016 ni de obsequios de ningún tipo”, indicó el ministro coordinador.

Así se refirió durante el informe de gestión en la Cámara de Diputados a los numerosos viajes que realizó a Punta del Este y Aruba, entre otros destinos vacacionales, que se encuentran bajo la lupa de la Justicia ya que el elevado costo de los vuelos, estadía y gastos para toda la familia no se condice con su nivel de ingresos.

>>Leer más: El fiscal dispuso una medida clave sobre el patrimonio de Manuel Adorni

Los miembros de esta Cámara quieren asemejar el gasto privado con el gasto público y a las actividades de mi vida privada con actos de gobierno. Ni constitucional ni penal ni civilmente son comparables”, indicó.

Y agregó que “en todos los casos intervinieron, como corresponde, la Dirección Nacional de Migraciones, la Dirección General de Aduanas o la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y se llevaron a cabo todos los registros correspondientes”.

“El Estado nacional no registra ningún pago de costos sobre mis viajes personales y es por eso que informé siempre el carácter privado y propio de mis erogaciones”, señaló.

Para Adorni, “las manifestaciones que se realizaron públicamente relativas al costeo por terceros de los viajes son tendenciosas y, además, falsas”, ya que “pretenden dar por probada mediáticamente una hipótesis incorrecta”.

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