Violencia de género: condenado a prisión por amenazar y golpear a su pareja.

Un hombre de 49 años fue condenado a 3 años y 8 meses de cárcel por violentar a su pareja en hechos ocurridos entre 2022 y 2023

Un hombre de 49 años fue condenado a 3 años y 8 meses de prisión efectiva por distintos delitos cometidos contra su pareja. Los hechos ocurrieron entre septiembre de 2022 y junio de 2023, e incluyeron amenazas y lesiones en contexto de violencia de género .

La condena se dio en el marco de un juicio oral realizado en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Maximiliano Noriega , de 49 años, fue considerado culpable de los delitos de lesiones leves agravadas por mediar violencia de género, daños y amenazas simples en al menos tres hechos distintos.

En ese marco un tribunal encabezado por el juez Pablo Pinto condenó a Noriega a 3 años y 8 meses de prisión efectiva. La fiscal Bárbara Glikman le había atribuido una serie de hechos similares registrado a lo largo de varios meses que tuvieron como víctima a la entonces pareja del acusado.

Condenado por violencia de género

De acuerdo a la acusación de la fiscal Glikman, el primer hecho abordado en el juicio ocurrió el 29 de septiembre de 2022. Eran cerca de las 14 cuando Noriega apareció en la vivienda que la pareja compartía en el barrio La Guardia de Rosario y sorprendió a la víctima cuando regresaba de trabajar. En ese contexto le hizo una serie de preguntas a la mujer y luego agredió a la hija que tenían en común, a la vez que tomó del cuello a la víctima y la golpeó en distintas partes del cuerpo.

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Ya en 2023, el 17 de marzo cerca de las 17, Noriega fue a otro domicilio de la víctima en el barrio Alvear. Entonces le manifestó insultos, la intimidó y amenazó. Luego la víctima pudo llamar al 911 desde la casa de un vecino y así Noriega fue aprehendido por primera vez.

Meses más tarde, el 21 de junio, Noriega regresó al mismo domicilio. Allí, tras dañar la puerta de ingreso de la vivienda, se metió a la casa y golpeó a la mujer. Entonces volvió a ser aprehendido y quedó en prisión preventiva hasta el juicio finalizado este miércoles.