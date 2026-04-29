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Histórica sanción a un exarquero de Boca: ¿cuántas fechas no podrá jugar?

El comité de disciplina de España oficializó una suspensión ejemplar para Esteban Andrada, de Zaragoza, luego de los incidentes en el duelo frente a Huesca

29 de abril 2026 · 11:37hs
Esteban Andrada

Esteban Andrada, ex-Boca y actual arquero de Zaragoza, enloqueció y golpeó al capitán del equipo rival, Jorge Pulido.

Tras el escándalo protagonizado por Esteban Andrada en el clásico aragonés entre Real Zaragoza y Huesca, La Liga dio a conocer la dura sanción que decidió aplicarle: 12 partidos por la violenta agresión más uno por la doble amarilla recibida, es decir que el ex-Boca estará afuera de las canchas durante trece encuentros.

El arquero argentino y ex-Boca, tras ser expulsado por doble amarilla, fue a buscar al capitán del equipo rival, Jorge Pulido, y le arrojó un puñetazo en la cara lo que motivó a que le apliquen una histórica sanción por parte del comité del fútbol español.

La resolución resaltó: “La naturaleza del golpe -directo, en la cara, con fuerza excesiva- sitúa la conducta en el extremo más grave del espectro de agresiones subsumibles en el tipo”, según figura en el acuerdo oficial.

>>Leer más: "Estoy muy arrepentido", dijo el ex-Boca que enloqueció y le pegó una trompada a un rival

Un episodio que generó incidentes

El suceso no sólo significó la expulsión inmediata del guardameta, sino que también provocó una confrontación generalizada entre jugadores de ambos equipos, requiriendo la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para trasladar a Andrada al vestuario.

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El árbitro Dámaso Arcediano anotó en el acta que el portero de Zaragoza, tras la primera infracción, “empujó de forma temeraria a un adversario, encontrándose el juego detenido”. La reacción posterior desencadenó la sanción ejemplar, considerada por la RFEF como la máxima aplicable en este tipo de casos.

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