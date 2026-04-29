Rugby: uno de los capitanes de Capibaras, Ignacio Gandini, palpitó el duelo del viernes con Pampas

Por muchos motivos, el partido que abre la 10ª fecha del Súper Rugby Américas entre Capibaras XV y Pampas acaparará la atención. Se disputará mañana desde las 17 en la cancha del Hipódromo Independencia: el equipo ganador se llevará la Copa La Segunda y el mejor jugador, el trofeo Diario La Capital.

El hecho de tratarse de un clásico entre franquicias argentinas es un argumento suficientemente atractivo para ver estos dos equipos en acción. Se avecina un partidazo, “muy dinámico, muy jugado”, vaticinó Ignacio Gandini, uno de los capitanes de Capibaras XV.

“Los dos equipos tenemos la propuesta de jugar, de mantener la pelota viva..., el partido va a ir para ese lado. El que se haga fuerte en las formaciones fijas va a tener una gran ventaja. Otra clave serán los puntos de encuentro y la rapidez con la que salgan nuestras pelotas y lo lenta que podamos hacérselas a las de Pampas. Esto es pensando en el partido anterior, que se lo terminó llevando Pampas por detalles. Por eso esperamos un partido bastante similar, quizás sin arriesgar tanto porque estamos en la recta final del torneo y cada punto vale oro. Va a ser lo más parecido a un test match”, completó el tercera línea.

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La llegada de Emiliano Boffelli a Capibaras

El forward también se refirió a la llegada de Emiliano Boffelli a Capibaras y lo catalogó como “un plus”. “Todos vamos a aprender de él. Ojalá pueda jugar algún partido, pero el hecho de que integre el plantel y pueda estar en el Hipódromo suma un montón. En las prácticas lo ves hablando mucho con los chicos en su puesto y estoy seguro de que a ellos les va a servir un montón. Como jugador está muy bueno verlo y si lo mirás como espectador, mejor. Que él esté en el torneo le da una impronta bárbara, lo jerarquiza, como también lo hicieron Orlando en Tarucas y Cordero en Pampas. Apuntamos a que el Súper Rugby Américas pueda seguir creciendo y este tipo de jugadores hacen que el torneo sea más atrayente para la gente”, completó.

La venta general de entradas se realiza por tickectway.com.ar: la general tiene un valor de $15.000 para mayores y $10.000 para menores.