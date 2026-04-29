Banco Piano deberá pagar más de $81 millones por descuentos indebidos a una jubilada

La entidad fue condenada en primera instancia tras una demanda patrocinada por la Clínica Jurídica del Consumidor de la UNR. La Justicia cuestionó débitos no autorizados por seguros y servicios.

La CEl Banco Piano fue condenado en primera instancia a pagar más de 81 millones de pesos a partir de una demanda iniciada por una jubilada que detectó irregularidades en su cuenta sueldo de la seguridad social . El fallo reconoció daño patrimonial, daño moral y daño punitivo, y aplicó una sanción económica de $57 millones que tendrá un destino particular: la mitad será para la mujer demandante y el resto deberá beneficiar a jubilados que perciben la mínima en la entidad bancaria, aunque la modalidad de distribución aún no quedó precisada en la resolución.

Además de esa multa, la sentencia ordenó al banco abonar más de $17 millones por daño patrimonial y más de $7 millones por daño moral, lo que eleva el monto total de la condena por encima de los $81 millones. La demanda fue impulsada por Mirta Susana G., jubilada de Ansés y titular de una caja de ahorro previsional en Banco Piano, donde advirtió movimientos y descuentos que terminaron judicializados.

La mujer llegó en mayo de 2021 a la Clínica Jurídica del Consumidor de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) , una práctica profesional de quinto año de la Facultad de Derecho en la que participan unos 15 estudiantes bajo la coordinación de los abogados Marcela García Solá y Martín Frúgoli. Tras una etapa de reclamos extrajudiciales sin resultado, el 28 de abril de 2023 se inició la demanda que ahora obtuvo sentencia favorable en primera instancia, aunque los patrocinantes descuentan que la entidad bancaria apelará el fallo.

Durante las instancias judiciales se ventiló que el banco tenía en 2023 un patrimonio cuantioso que en 2026 llegó a ochenta y un mil millones de pesos y los montos por cobros de comisiones y seguros son millonarios; llegando a sobrepasar los 20 mil millones anuales.

Cuando la jubilada tomó su primer préstamo personal en el 2016, comenzó a tener débitos automáticos indebidos, los cuales no estaban autorizados ni tampoco informados por el banco y que no se restituyeron íntegramente. A partir del primer préstamo ocurrido en octubre de 2016 y hasta el período de abril de 2022 comenzó a sufrir este tipo de descuentos imputados al concepto de débito automático por balanceo.

Mirta Susana explicó a sus abogados que con la toma del primer crédito comenzó también a sufrir el descuento mensual de 2 seguros. Continuaron debitándose ambos seguros hasta el año 2022, operación que la víctima jamás solicitó ni autorizó la contratación de ningún seguro.

Extra judicial

En la instancia legal el banco fue intimado para que justifique esas acciones y desde el departamento judicial le respondieron a los letrados que estaban esos descuentos estaban vinculados a los seguros de “Bolso Protegido” y “Robo en Cajeros automáticos” y les advirtieron que los descuentos se trataban de uno de los tantos “papeles” que le habían hecho firmar a Mirta en el mismo día y en el mismo momento de otorgarle dos de los créditos.

En tanto la jueza en lo civil y comercial María Silvia Beduino sostuvo en el fallo que el Banco Piano realizó débitos automáticos por “balanceo”, por “seguros” y por servicio de “Ayuda Médica/Centromédica”, en la cuenta de la mujer de 76 años y expresó que "la foto con emociones y experiencias positivas para atraer nuevos adherentes, son recursos muy explotados por esta entidad financiera que conoce muy de cerca las herramientas de marketing y Economía del Comportamiento. La oferta de una “sencilla solución a todo”.

Por su parte, el perito económico designado en la causa destacó que el sitio de internet del Banco no tiene detalle de baja de productos y servicios y se debe concurrir a la sucursal.