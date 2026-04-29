Día del Animal: Rosario consolida su perfil como ciudad de mascotas

En el Día del Animal, datos, políticas y relatos muestran cómo crece el vínculo con mascotas y se vuelve parte central de la vida urbana

En Rosario, los animales dejaron de ser parte del ámbito doméstico para convertirse en parte de la vida urbana . Están en las veredas, en los parques, en los viajes cotidianos, en la organización misma de los tiempos familiares y hasta en redes sociales.

Lo cierto es que 6 de cada 10 hogares tienen al menos una mascota , en una ciudad donde el vínculo ya no se limita a la compañía, sino que ocupa un lugar central en la rutina y en el espacio público.

Pero el cambio no se mide sólo en números. Se ve en cómo la ciudad empieza a adaptarse y diseñar desde espacios públicos para animales hasta servicios específicos que, hasta hace pocos años, eran excepcionales.

Rosario, ciudad de mascotas

De acuerdo a un informe de la Usina de Datos de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y las cátedras de Salud Pública y Epidemiología de Medicina Veterinaria, el 60 por ciento de los hogares rosarinos tiene un perro o gato por una cuestión esencialmente afectiva.

Este número perfila a la ciudad como un territorio con alta presencia de animales, una característica que la diferencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde 6 de cada 10 casas no cuentan con mascotas.

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La encuesta arroja que en Rosario existen aproximadamente 41 perros y gatos cada 100 personas, pero la distribución de estos animales no es homogénea en el territorio rosarino. En los distritos oeste, noroeste, sudoeste y norte existe una presencia que supera en más del doble al distrito centro, y es el sudoeste el que posee mayor cantidad, con 16 perros o gatos cada 10 casas.

Dog Parade: convocan a una caminata con mascotas por el Día del Animal

En el marco de las actividades por el Día del Animal, este domingo 3 de mayo se realizará en Rosario una nueva edición de la Dog Parade, una caminata recreativa junto a mascotas que busca promover el bienestar y la tenencia responsable.

El encuentro, organizado por Animalistas de Rosario, comenzará a las 10 en la zona de Oroño y el río, con un recorrido aproximado de 2 kilómetros que se extenderá hasta Oroño y San Luis, dentro del parque Sunchales.

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La participación es gratuita, con inscripción previa, y está orientada a personas que deseen compartir una actividad al aire libre junto a sus animales de compañía.

Detrás de ese tipo de iniciativas hay un entramado menos visible. La caminata es organizada por Animalistas de Rosario, una de las tantas organizaciones que sostienen, muchas veces de forma voluntaria, buena parte del cuidado animal en la ciudad: rescates, tránsito, atención veterinaria y campañas de concientización. Sin esas redes, gran parte de los animales en situación de abandono no tendría contención.

Esa tarea, sostenida con recursos propios y una fuerte carga de trabajo emocional, fue consolidando con el tiempo una red que hoy forma parte de los rosarinos. No sólo acompañan, sino que también ordenan, articulan y generan prácticas de cuidado que después se expanden a la sociedad en general.

Chorizo, el perro que pasó del rechazo a construir una comunidad

Esta tarea realizada también se refleja en historias individuales que, muchas veces, terminan amplificando el mensaje en redes sociales. Es el caso de Martina (@martinafasce) y Chorizo, un perro adoptado que hoy reúne a más de 135 mil personas en Instagram.

“Chorizo llegó a nuestras vidas por un capricho de mi hija, que quería un hermanito. Como fue un no rotundo, nos negoció adoptar un perro. Creo que fue el mejor capricho de su vida”, cuenta.

La familia ya tenía a Mostra, otra perra adoptada, y fue a través de una organización de rescate (Patitas al Rescate) que conocieron a Chorizo. En ese momento se llamaba Jack y tenía una historia difícil: era el último de once hermanos y había sido devuelto por “destructor”.

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“A pesar de todo eso, nos enamoró. Apenas lo vi pensé: tiene color a chorizo. Y así quedó el nombre”, recuerda.

Con el tiempo, la relación se volvió central en la vida cotidiana. “Es extremadamente cariñoso, apegado a mí, y llena de besos a todo el mundo”, dice.

chorizo portada Foto: gentileza PH Chapiday

La cuenta en redes surgió casi como un juego. “Veía cómo se reían en casa cuando yo le hablaba, y pensé que podía hacer reír a otros también. Él emana ternura y yo estupidez. Dos indicios de viralidad”, resume.

Hoy, ese espacio funciona como algo más que entretenimiento: “Tenemos una comunidad que ama a los perros. Usamos ese canal para ayudar a otros animales, para hacer reír aunque sea un rato y para dar amor”.

Hospital Animal y plaza de perros

La ciudad puso en marcha esta semana el Hospital Animal de Rosario, que ya registra alrededor de cien consultas diarias, en una demanda que refleja tanto la necesidad como la apropiación del espacio por parte de la comunidad.

El centro funciona en el predio de avenida Francia al 1900, donde también opera el Instituto Municipal de Salud Animal. Actualmente, cuenta con tres consultorios y dos quirófanos, con atención de lunes a domingo de 8 a 20 y horarios reducidos los feriados. Según el municipio, el objetivo es que, tras la finalización de una segunda etapa de obras prevista para fin de año, el servicio funcione las 24 horas.

Con esta apertura, Rosario se posiciona entre las pocas ciudades del país con un hospital público de salud veterinaria, una política que hasta ahora tenía antecedentes principalmente en espacios vinculados a universidades como la Universidad de Buenos Aires.

Esta semana también se puso en marcha la primera plaza de perros. El predio, ubicado en avenida Rivadavia 2550, entre Rodríguez y Pueyrredón, en barrio Pichincha, fue pensado para el esparcimiento y la recreación de animales de compañía junto a sus responsables.

plaza de perros 2

El espacio cuenta con infraestructura específica que incluye iluminación renovada, un circuito recreativo para perros, bebederos, bancos, cestos y cartelería con normas de convivencia.

¿Por qué se celebra el Día Nacional del Animal?

Este día recuerda a Ignacio Lucas Albarracín en el aniversario de su fallecimiento. Nacido el 31 de julio de 1850 en Córdoba, estudió abogacía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Luego de trabajar en el equipo de Domingo Faustino Sarmiento, decidió realizar campañas políticas orientadas a la lucha de los derechos de los animales. Gracias a sus esfuerzos, fue nombrado Secretario de la Sociedad Argentina Protectora de los Animales (Sapa), organismo que presidió en 1885.

Era vegetariano y luchó contra el maltrato animal, especialmente para frenar las riñas de gallos, las corridas de toros, el tiro a la paloma y los espectáculos con diferentes especies en zoológicos y circos. El 25 de julio de 1891 propuso la ley nacional de protección de animales (Nº 2786), también conocida como ley Sarmiento, un proyecto que sirvió de fuente de inspiración internacional y reconocida por la ONU.

En 1907, Albarracín solicitó a Ponciano Vivanco, el entonces presidente del Consejo Nacional de Educación, crear una jornada para celebrar a los animales. La iniciativa fue aprobada e instituida para cada 29 de abril. Sin embargo, debido a las lluvias, ese año fue postergado al 2 de mayo, día que se llevó a cabo un acto oficial en el Zoológico de Buenos Aires con la participación del presidente de la Nación, José Figueroa Alcorta, junto a más de 15.000 estudiantes.

Los años siguientes, el Día del Animal continuó con sus celebraciones el 29 de abril. Albarracín falleció el 29 de abril de 1926, a sus 75 años, en coincidencia con esta efeméride.