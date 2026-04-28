El tiempo en Rosario: miércoles con 21º de máxima y 10º de mínima

Se anuncian vientos moderados y una mañana con fuertes ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles 28 de abril una temperatura máxima de 21º y una mínima de 10º, con vientos moderados y en la mañana fuertes ráfagas.

La madrugada del miércoles llega con vientos moderados del noroeste y una marca de 10º con cielo parcialmente nublado que se mantendría hacia la mañana, ya con los termómetros en 12º y ráfagas de viento de hasta 50 km/h. Para la tarde se espera cielo nublado con una máxima de 21º bajando a 15º en la noche.

El jueves estaría algo nublado, con un aumento de la máxima (que alcanzaría los 23º) y un descenso de la mínima (que rondaría los 6º).

Para el viernes se espera una jornada mayormente nublada pero con vientos leves y un aumento en la temperatura: 24º de máxima y 13º de mínima.

El fin de semana arranca con un sábado con marcas entre 19º y 13º, y cielo parcialmente nublado.

El domingo estaría algo nublado, con una máxima de 19º y una mínima otra vez en baja, en torno a los 8º.

El lunes tendría 24º de máxima, 11º de mínima y cielo parcialmente nublado.