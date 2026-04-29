Cuáles podrían ser los rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

El equipo canalla ya tiene asegurado un lugar en los playoffs, pero dependerá de la posición en la que termine en si zona. También de cómo se ordene la otra

Los once de Central que iniciaron en el último partido del Apertura, en el que Central selló la clasificación a octavos de final.

Central ya está metido en los octavos de final de los playoffs para definir el título del Apertura 2026. Y de mínima, el equipo de Jorge Almirón clasificará en el cuarto puesto, por lo que al menos el primer cruce lo jugará en el Gigante de Arroyito .

Esa cuarta posición se la aseguró el lunes por la noche, tras la derrota de Huracán, en su cancha, frente a Argentinos Juniors . Es que si el Globo sumaba de a tres tenía chances en la última fecha de superar, por diferencia de goles, la línea del Canalla.

Por lo pronto, el domingo 3 de mayo, a las 16, Central jugará ante Tigre en el Gigante de Arroyito para cerrar la fase regular del Apertura.

Ahora bien, ¿cuáles son los potenciales rivales de Central en este primer mata-mata en la ronda de octavos de final?

Por ahora Central está en el cuarto puesto del grupo B y jugaría con Lanús, que es el quinto de la zona A, en condición de local.

Todo puede cambiar para el Canalla

Pero todo puede cambiar el fin de semana y hay más rivales potenciales para el Canalla por los corrimientos de puestos que se pueden dar en las dos zonas.

Centra En Central, los tres puntos logrados en Río Cuarto tuvieron un valor supremo. Fue el pase a los playoffs. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

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Lo dicho, Central ya como mínimo será cuarto de su zona B, pero también podría finalizar en la tercera o en la segunda posición y entonces crecen las opciones de posibles rivales.

La realidad es que Central podría jugar por los octavos de final ante el quinto, sexto o séptimo equipo que finalice en la zona A.

Allí el abanico canalla incluye a siete probables rivales antes de jugarse la última fecha (que es la novena por el paro que la aplazó): Lanús, Talleres, San Lorenzo, Independiente, Unión, Defensa y Justicia e Instituto.

Es más, hay chances de que su rival se conozca ya el domingo por la noche, pero cabe la posibilidad también de que haya que esperar hasta el lunes. Es que si Instituto queda con un mínimo de chances de clasificar la incógnita se extenderá un día más de lo previsto.

CenMB Pizarro celebra con euforia en el último partido de Central en el Gigante, frente a Sarmiento de Junín. Marcelo Bustamante / La Capital

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Los partidos que definirán al rival de Central

Sábado 2 de mayo

14.30 Lanús v. Deportivo Riestra (Zona A)

18.45 San Lorenzo v. Independiente (Zona A)

18.45 Unión v. Talleres (Zona A)

Domingo 3 de mayo

16.00 Rosario Central v. Tigre (Zona B)

16.00 Gimnasia v. Argentinos (Zona B)

18.30 River v. Atlético Tucumán (Zona B)

Lunes 4 de mayo

17.00 Gimnasia Mza. v. Defensa y Justicia (Zona A)

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) v. Instituto (interzonal)

Posiciones zona A

4- Talleres (25 puntos +4)

5- Lanús (23 puntos +3)

6- San Lorenzo (22 puntos +1)

7- Independiente (21 puntos +3)

8- Unión (20 puntos +4)

9- Defensa y Justicia (19 puntos -2)

10- Instituto (18 puntos -2)

Posiciones zona B

2- River (29 puntos +11)

3- Argentinos (29 puntos +6)

4- Central (27 puntos +4)