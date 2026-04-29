Tarjeta roja por taparse la boca: la Fifa decidió aplicar la regla desde el Mundial 2026

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Red internacional de explotación sexual infantil: tres detenidos en Rosario
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Barrio Lourdes: un pintor murió al caer desde un primer piso
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Acuerdan condenas por llevar 2,5 kg de cocaína en cápsulas que habían ingerido
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Eje en la conexión regional: avanza el proyecto de tren metropolitano en Rosario
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Central retomó las actividades en la categoría 2013 tras las denuncias