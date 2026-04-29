La Justicia restituyó a Cristina Kirchner su pensión por viudez

La Justicia rechazó un recurso presentado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) y ordenó restituir la pensión de la expresidenta Cristina Kirchner por viudez, mientras el gobierno aseguró que apelará ante la Corte Suprema.

La decisión fue tomada por la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que dejó firme una resolución previa que favorece a la viuda de Néstor Kirchner.

Desde el Ministerio de Capital Humano detallaron que "la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social rechazó el recurso extraordinario federal que había presentado la Ansés contra la medida cautelar judicial que había ordenado que se le pague la pensión a Cristina Kirchner”, y adelantaron que interpondrán un recurso de queja ante la Corte para intentar revertir el fallo.

El conflicto por la pensión de Cristina Kirchner se originó a fines de 2024, cuando Ansés resolvió dar de baja dos beneficios que percibía la expresidenta: la pensión como viuda y la jubilación por su paso por la Presidencia.

La decisión administrativa se tomó luego de que se confirmara su condena en la causa Vialidad. Desde el organismo previsional argumentaron que existía una prohibición legal para percibir ambos ingresos en ese contexto.

Sin embargo, la Cámara ya había intervenido previamente y sostuvo que la pensión como viuda debía ser restituida y que la jubilación como expresidenta podía permanecer suspendida. Los jueces consideraron que Ansés no tenía facultades para eliminar completamente el beneficio previsional, sino solo para suspenderlo de manera provisoria.

El fallo también cuestionó que la baja se haya fundamentado en “cuestiones de honor”, lo que fue considerado inapropiado desde el punto de vista jurídico.