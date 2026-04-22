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Mundial 2026: sin Di María ni Correa, quién es el único jugador rosarino que podría acompañar a Messi

Hasta el momento, estarían definidos 22 de los 26 jugadores que integrarán la lista final con un lugar asegurado de parte del DT Lionel Scaloni

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

22 de abril 2026 · 17:00hs
El rosarino Giovani Lo Celso hará fuerza para conseguir un lugar en la lista para el Mundial de este año. 

El rosarino Giovani Lo Celso hará fuerza para conseguir un lugar en la lista para el Mundial de este año. 

A sólo 50 días del inicio del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, el director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, ya comienza a definir quiénes serán los 26 convocados para defender la corona ecuménica lograda en Qatar 2022, donde hubo tres rosarinos que alcanzaron la gloria. De cara al nuevo desafío, ¿cuántos jugadores nacidos en la Cuna de la Bandera irán a la próxima Copa del Mundo?

Por el momento no hay ninguna duda de que Lionel Messi seguirá siendo el número diez de la Scaloneta en el Mundial, donde buscará ponerle el broche de oro internacional a su extraordinaria carrera deportiva, que lo llevó a ser uno de los mejores jugadores de toda la historia del fútbol.

Messi, que si bien todavía no confirmó su presencia porque dijo que lo pensaría con detenimiento, es por ahora el único embajador que tendrá la ciudad de Rosario en el Mundial que se viene. Y allí jugaría su sexta Copa del Mundo, habiendo sido campeón en Qatar 2022 junto a otros dos rosarinos: Ángel Di María (ahora en Rosario Central) y Ángel Correa (Tigres de México).

Estos dos últimos no estarán entre los citados. Di María está abocado de lleno a Central y la Copa Libertadores de América y Correa está jugando en el fútbol mexicano.

Gio Lo Celso, la otra carta rosarina

En consecuencia y salvo alguna sorpresa, el único rosarino que podría acompañar a Messi en la lista de este Mundial es el excanalla Giovani Lo Celso, de actual presente en Betis de España.

Pero no será sencillo. Ocurre que que Gio deberá ganar mayor protagonismo en lo que resta para el inicio del Mundial para terminar de seducir a Scaloni, debido a que no trae el rodaje esperado en los últimos meses producto de una lesión.

Lo Celso ahora está sumando minutos en Betis, luego de estar dos meses y medio parado por una lesión en el recto anterior del muslo de su pierna derecha.

Gio es bicampeón de América con la selección argentina, pero no pudo estar presente en el último Mundial producto de una severa lesión que lo marginó. Ahora trabajará contrarreloj para intentar llegar a la nueva Copa del Mundo.

Leer más: El día que Marcelo Bielsa le mandó una carta Arnaldo Sialle, el nuevo entrenador de Central Córdoba

Scaloni y las opciones en cada puesto

Hasta el momento habría 22 de los 26 jugadores que integrarán la lista final con un lugar asegurado de parte del DT Lionel Scaloni, a no ser que sufran alguna lesión que los termine marginando de la cita mundialista.

Los arqueros elegidos son Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli. Los más probable es que el tercer arquero sea Juan Musso, quien atraviesa un gran momento en el Atlético Madrid.

En la defensa, todo indica que los elegidos son el ex-Central Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, el ex-Newell's Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico.

La gran incógnita pasa por el lateral izquierdo que en un principio sería el suplente de Tagliafico. Una opción es Marcos Acuña y asoman Valentín Barco y Gabriel Rojas.

Los mediocampistas serían Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Nicolás González, Exequiel Palacios, Nico Paz, Thiago Almada y Giuliano Simeone. Allí surge la chance de pelear por un lugar de parte de Giovani Lo Celso.

Y los delanteros serían Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y José Manuel López.

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Los 22 jugadores que tendrían un lugar asegurado

Arqueros:

  • Emiliano Martínez
  • Gerónimo Rulli

Defensores:

  • Nahuel Molina
  • Gonzalo Montiel
  • Cristian Romero
  • Lisandro Martínez
  • Leonardo Balerdi
  • Nicolás Otamendi
  • Nicolás Tagliafico

Mediocampistas:

  • Leandro Paredes
  • Alexis Mac Allister
  • Enzo Fernández
  • Rodrigo de Paul
  • Nicolás González
  • Exequiel Palacios
  • Nico Paz
  • Thiago Almada
  • Giuliano Simeone

Delanteros:

  • Lionel Messi
  • Julián Álvarez
  • Lautaro Martínez
  • José López
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