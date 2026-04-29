Condenan a cinco años de prisión al organizador de una banda polirrubro dirigida desde prisión

Leonardo Aquino aceptó esa pena por integrar una banda liderada por el preso Maximiliano "Boli" Blanca desde la ex alcaidía de Jefatura en 2023

Un detenido por pertenecer a una organización dirigida desde la cárcel que cometía robos, estafas con ventas a través de Facebook y extorsiones , descubierta a fines de 2023, fue condenado este martes como organizador de esa asociación ilícita. La banda era liderada por el preso Maximiliano “Boli” Blanca , ya condenado, quien dos años después de la desarticulación del grupo fue acusado de dirigir un emprendimiento similar que, además ,gestionaba actividades de narcomenudeo en Parque Casas y Nuevo Alberdi.

La pena se dictó en un procedimiento de juicio abreviado acordado entre la fiscal Ana Julia Milicic y la defensa del acusado. El trámite fue avalado por el juez Facundo Becerra. El condenado es Leonardo Ezequiel Aquino, de 28 años, considerado un organizador en libertad que ideaba delitos y se ocupaba de la logística , cometía robos con armas de fuego y se encargaba de la ocupación violenta de viviendas, entre otros hechos. A la caída de la banda se encontraba prófugo y fue el último de los acusados en ser detenido, el año pasado.

Es el cuarto condenado por pertenecer al grupo que, al mando de Boli Blanca, funcionó con división de tareas y roles al menos desde el 21 de julio de 2023 hasta el 21 de agosto de ese año . A raíz de distintas denuncias de víctimas de robos y usurpaciones, la organización fue captada en escuchas telefónicas a lo largo de dos meses que dieron cuenta de la manera en que conseguían datos personales de las personas afectadas.

En las conversaciones intervenidas hablan de “robar algo”, “armar algo”, “hacer algo hoy”, de la necesidad de no “desesperarse para no ir en cana" y de la coordinación para actuar "a la noche”. El ahora condenado menciona haber participado en un asalto, en un tiroteo con la policía y de disponer de una “metra” y dos pistolas.

Blanca, el sindicado como jefe, fue condenado en octubre pasado a 5 años de prisión junto a otras dos personas sentenciadas como integrantes, Alexis Silvero y Melanie Aquino. Silvero aceptó 3 años que se unificaron en 9 años y seis meses con una pena anterior. Aquino, hermana del condenado esta semana, a 3 años de prisión condicional con reglas de conducta.

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A la banda se le achacó un abanico de delitos que iban desde extorsiones y robos a mano armada hasta estafas vía Facebook, amenazas para cometer usurpaciones, escruches, abusos de arma y ataques armados a puntos de venta de drogas. Al momento de la imputación, tanto Blanca como Silvero estaban detenidos en la Unidad 6 de Rosario. En cambio Leonardo Aquino y un quinto imputado, Lucas Reyes, se encontraban en libertad.

La pesquisa detectó que los integrantes se comunicaban entre ellos a diario para organizar los delitos. Tenían acceso a múltiples armas de fuego y también participaban del grupo otras personas que no pudieron ser identificadas.

Desde prisión, Blanca ponía a disposición las armas, vehículos y recursos económicos, además de pagar los “trabajos” que encargaba y comprar vehículos o bienes que los demás sustraían por iniciativa propia. La hermana de Aquino, según la condena, actuaba como nexo entre los distintos miembros y usurpaba casas junto con su hermano.

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Segunda banda

La caída del grupo no impidió que el condenado como jefe realizara tiempo después un armado similar. En agosto del año pasado una investigación desembocó en una serie de allanamientos con doce detenidos en Rosario y Granadero Baigorria por actividades de narcomenudeo en Parque Casas con puntos de venta en Nuevo Alberdi.

Tras una investigación de dos meses con escuchas telefónicas el fiscal César Pierantoni imputó entonces a Boli Blanca como jefe de esta nueva organización, dirigida en este caso desde la cárcel de Piñero. Además de integrar la asociación ilícita, los sospechosos quedaron imputados de microtráfico de drogas.

En este caso el grupo quedó en la mira por otros delitos violentos ya típicos como las balaceras a viviendas y otros más esporádicos como un ataque con una granada de mano contra la comisaría 10ª de Alberdi el 18 de noviembre del año anterior. Como instigador del hecho fue imputado Boli, al parecer motivado como presunta represalia de un allanamiento contra su grupo realizado días antes.

En la imputación al grupo se revelaron posibles conexiones entre esta banda de Boli Blanca y el asesinato por error de María Florencia González, una peluquera de 37 años que fue atacada a tiros el 9 de agosto del año pasado cerca de su casa de Cavour y Ottone. Al parecer los gatilleros buscaban a otra mujer vinculada con un búnker de drogas atacado unos días antes también por orden de la misma banda.