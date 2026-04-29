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Marcha de la Marihuana: Rosario vuelve a pedir políticas de drogas más justas

El próximo sábado, a las 14, usuarios y cultivadores se movilizarán desde la plaza San Martín hasta el parque Nacional a la Bandera

29 de abril 2026 · 17:07hs
Como ya es tradición en Rosario

Foto: Héctor Río / Archivo La Capital

Como ya es tradición en Rosario, la Marcha Mundial de la Marihuana será este sábado.

Este sábado, a partir de las 14, las calles del centro de Rosario volverán a ser escenario de la Marcha Mundial de la Marihuana. La movilización, organizada por la Asamblea Cannábica Rosarina, partirá desde la plaza San Martín hasta el parque Nacional a la Bandera. Como ya es tradición, usuarios y cultivadores reclamarán una nueva ley de drogas y la regulación de los distintos programas vinculados al cannabis.

La convocatoria se enmarca en una jornada global que se realiza en distintas ciudades del mundo visibilizando la necesidad de avanzar en políticas de drogas más justas. En Argentina, desde la asamblea cannabica de Rosario, se reclama "con urgencia terminar con la criminalización de usuaries, cultivadores y trabajadores, y avanzar hacia una regulación integral de la marihuana".

Según destaca la convocatoria a la movilización, el prohibicionismo "es un sistema que criminaliza, persigue y reproduce desigualdades. Las detenciones arbitrarias, los allanamientos, la destrucción de cultivos y la criminalización siguen siendo política pública".

La jornada culminará con recitales, DJs, lectura del documento oficial, charlas informativas y una feria de emprendedores para asegurar y visibilizar la cultura cannabica, su compromiso con la economía popular, clubes y organizaciones no gubernamentales en un marco paz y respeto mutuo. "Porque plantar no es delito. Cuidar no es delito. Decidir no es delito", señala la organización.

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