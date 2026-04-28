La Capital | Ovación | álbum

El álbum de figuritas del Mundial 2026 llega gratis con La Capital: cómo conseguirlo

El domingo 10 de mayo, con la compra de la edición impresa del diario viene una edición del álbum de Panini. Además, de regalo cuatro planchas de figuritas los días martes 12, viernes 15, martes 19 y viernes 22 de mayo

28 de abril 2026 · 15:34hs
El álbum de figuritas de Panini llega gratis con La Capital este domingo 10 de mayo

El álbum de figuritas de Panini llega gratis con La Capital este domingo 10 de mayo

Con el Mundial de Fútbol cada vez más cerca, los hinchas están expectantes por el lanzamiento del álbum de figuritas. En ese sentido, el domingo 10 de mayo estará disponible el álbum oficial Panini de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de manera gratuita con la compra del diario de La Capital.

Con stock limitado, el álbum ya puede ser reservado en kioscos de diarios y revistas. Además, se incluirán de regalo planchas de 4 figuritas los días martes 12, viernes 15, martes 19 y viernes 22 de mayo con la compra de la edición impresa de La Capital.

>> Leer más: Álbum de figuritas del Mundial 2026: precios, cuándo sale y advertencias por estafas

En cuanto a las características del álbum, Panini comunicó que esta edición será la más grande de la historia ya que contará con 980 imágenes, enmarcadas en 112 páginas. Este incremento se debe a que aumentó la cantidad de selecciones participantes de 32 a 48. En contraposición a las 638 figuritas que contenía el de Qatar 2022, representa una gran suma en la cantidad de equipos, futbolistas y figuras de colección.

Cuánto costará llenar el álbum

Se confirmaron los precios que tendrán cada paquete de figuritas: oscilará entre $2.000 y $2.500. Sumado a ello, pasarán de comercializarse 5 a 7 cromos en cada uno de ellos, con el posible agregado de una octava figurita especial en sobres aleatorios. También, se venderán las cajas de 24 sobres cada una en comercios puntuales.

Por otro lado, el álbum de tapa blanda costará $15.000 y aquellos que estén interesados en una versión premium de tapa dura podrá adquirirse a un precio superior. En total, se estima que para completarlo se tendrá que invertir como mínimo un monto de $300.000, en caso de poder intercambiar la mayor cantidad de repetidas.

Cómo es el álbum virtual del Mundial 2026

Así como crece la expectativa por el artículo físico, Panini también lanzó una versión virtual del álbum para descargarlo de forma completamente gratuita. Este se encuentra disponible tanto para Android como Apple y la aplicación se llama "FIFA Panini Collection".

Una vez visualizada en la respectiva tienda digital según el dispositivo, se debe apretar el botón "descargar", y cuando finalice la instalación ya se puede acceder al juego. Ya adentro, la app permite reanudar temporadas anteriores, registrarse o participar como invitado.

Este se llenará con sobres que estarán disponibles diariamente, además de obtener más paquetes al canjear códigos especiales que serán compartidos por la marca, y también que podrán aparecer mediante productos físicos de Coca-Cola con la chance de obtener más sobres gratis.

Esta opción se puede acceder mediante el apartado "códigos promocionales". A lo largo de estos días se irán desbloqueando diferentes códigos, donde ya está el primero en salir a la luz: FIFA-2026-PLAY. Con esta leyenda, la app te otorga un sobre de 7 figuritas para comenzar con el camino de la experiencia mundialista virtual y conseguir las deseadas cartas doradas.

Noticias relacionadas
los juveniles de newells que son seguidos de cerca por clubes europeos

Los juveniles de Newell's que son seguidos de cerca por clubes europeos

Nicolás González se desgarró y su recuperación será encima del comienzo del Mundial.

Alerta en la selección argentina: un jugador dilecto de Scaloni se desgarró y llegará con lo justo al Mundial

“Por una comisión me dejaron tirado; no les importó nada”, aseguró Perea criticando a los representantes.

Un jugador denunció haber sido estafado por sus representantes y pidió ayuda en las redes

Rosario Central confirmó que volvieron las actividades a la categoría de juveniles.

Central retomó las actividades en la categoría 2013 tras las denuncias de abuso y violencia

Ver comentarios

Las más leídas

Confirmaron la causa de muerte de la nena que se golpeó la cabeza en una escuela

Confirmaron la causa de muerte de la nena que se golpeó la cabeza en una escuela

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Avanza el proyecto de tren metropolitano en Rosario con eje en la conexión regional

Avanza el proyecto de tren metropolitano en Rosario con eje en la conexión regional

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Lo último

Venado Tuerto celebró su 142° aniversario con un acto y homenaje a sus fundadores

Venado Tuerto celebró su 142° aniversario con un acto y homenaje a sus fundadores

Los juveniles de Newells que son seguidos de cerca por clubes europeos

Los juveniles de Newell's que son seguidos de cerca por clubes europeos

Acuerdan condenas por llevar dos kilos y medio de cocaína en cápsulas que habían ingerido

Acuerdan condenas por llevar dos kilos y medio de cocaína en cápsulas que habían ingerido

Rosario censará a repartidores de apps para mejorar sus condiciones de trabajo y seguridad

El municipio relevará a trabajadores de plataformas como PedidosYa, Rappi y Mercado Libre para conocer sus rutinas, riesgos y necesidades. Estiman que unas 9.000 personas hacen repartos en la ciudad, muchas con jornadas de hasta 12 horas.

Rosario censará a repartidores de apps para mejorar sus condiciones de trabajo y seguridad
Brutal robo en Baigorria: le dieron machetazos y perdió un dedo al defender su casa
Policiales

Brutal robo en Baigorria: le dieron machetazos y perdió un dedo al defender su casa

Abucheos y gritos de vendepatria: el CEO de Cocos no pudo dar su charla ante estudiantes
Información General

Abucheos y gritos de "vendepatria": el CEO de Cocos no pudo dar su charla ante estudiantes

A un año del crimen de un barbero en barrio Larrea: Lo que pasó fue monstruoso y no queremos que se repita

Por María Laura Cicerchia
Policiales

A un año del crimen de un barbero en barrio Larrea: "Lo que pasó fue monstruoso y no queremos que se repita"

Fatal accidente laboral en barrio Lourdes: un pintor murió al caer desde un primer piso
LA CIUDAD

Fatal accidente laboral en barrio Lourdes: un pintor murió al caer desde un primer piso

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra
La Ciudad

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Confirmaron la causa de muerte de la nena que se golpeó la cabeza en una escuela

Confirmaron la causa de muerte de la nena que se golpeó la cabeza en una escuela

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Avanza el proyecto de tren metropolitano en Rosario con eje en la conexión regional

Avanza el proyecto de tren metropolitano en Rosario con eje en la conexión regional

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

De trabajar de albañil en las obras a madrina del club Guaraní: No me gustaba el fútbol

De trabajar de albañil en las obras a madrina del club Guaraní: "No me gustaba el fútbol"

Ovación
Alerta, selección: un jugador dilecto de Scaloni se desgarró y llegará con lo justo al Mundial

Por Rodolfo Parody
Ovación

Alerta, selección: un jugador dilecto de Scaloni se desgarró y llegará con lo justo al Mundial

Alerta, selección: un jugador dilecto de Scaloni se desgarró y llegará con lo justo al Mundial

Alerta, selección: un jugador dilecto de Scaloni se desgarró y llegará con lo justo al Mundial

Un jugador denunció haber sido estafado por sus representantes y pidió ayuda en las redes

Un jugador denunció haber sido estafado por sus representantes y pidió ayuda en las redes

El álbum de figuritas del Mundial 2026 llega gratis con La Capital: cómo conseguirlo

El álbum de figuritas del Mundial 2026 llega gratis con La Capital: cómo conseguirlo

Policiales
Acuerdan condenas por llevar dos kilos y medio de cocaína en cápsulas que habían ingerido
POLICIALES

Acuerdan condenas por llevar dos kilos y medio de cocaína en cápsulas que habían ingerido

A un año del crimen de un barbero en barrio Larrea: Lo que pasó fue monstruoso y no queremos que se repita

A un año del crimen de un barbero en barrio Larrea: "Lo que pasó fue monstruoso y no queremos que se repita"

Condenan con prisión efectiva a un hombre por violar la prohibición de acercamiento a su ex

Condenan con prisión efectiva a un hombre por violar la prohibición de acercamiento a su ex

Brutal robo en Baigorria: le dieron machetazos y perdió un dedo al defender su casa

Brutal robo en Baigorria: le dieron machetazos y perdió un dedo al defender su casa

La Ciudad
Abrigo solidario: bares de Rosario recolectan prendas de invierno para personas en situación de calle
La Ciudad

Abrigo solidario: bares de Rosario recolectan prendas de invierno para personas en situación de calle

Amenazas a escuelas en Santa Fe: bajaron de 80 a 15 por día mientras el gobierno cobra multas millonarias

Amenazas a escuelas en Santa Fe: bajaron de 80 a 15 por día mientras el gobierno cobra multas millonarias

Accidente fatal en la escuela de zona sur: qué dijo el Ministerio de Educación tras la muerte de Luna

Accidente fatal en la escuela de zona sur: qué dijo el Ministerio de Educación tras la muerte de Luna

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra

Motos en veredas: quieren crear boxes de estacionamiento frente a obras

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Motos en veredas: quieren crear boxes de estacionamiento frente a obras

Una bola de luz iluminó el cielo en Argentina: qué fue lo que ocurrió
Información General

Una bola de luz iluminó el cielo en Argentina: qué fue lo que ocurrió

El pronóstico de Milei sobre inflación: El número es horrible pero lo vamos a derrotar
Política

El pronóstico de Milei sobre inflación: "El número es horrible pero lo vamos a derrotar"

Cara la jodita: una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela
Policiales

"Cara la jodita": una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

Cuidacoches: la Iglesia presiona en Diputados contra la prohibición

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Cuidacoches: la Iglesia presiona en Diputados contra la prohibición

El tiempo en Rosario: el martes sigue el frío, con una mínima de 6º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el martes sigue el frío, con una mínima de 6º

Se lanzó el álbum virtual de figuritas del Mundial 2026: cómo conseguir sobres gratis
Ovación

Se lanzó el álbum virtual de figuritas del Mundial 2026: cómo conseguir sobres gratis

Se conocieron gracias a Miguel Ángel Russo e invirtieron en un café de especialidad
Negocios

Se conocieron gracias a Miguel Ángel Russo e invirtieron en un café de especialidad

Influencer con un millón de seguidores cayó por rifas y apuestas en Instagram
POLICIALES

Influencer con un millón de seguidores cayó por rifas y apuestas en Instagram

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron
Policiales

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

La histórica sede central del Banco Santa Fe vuelve a tener atención
La Ciudad

La histórica sede central del Banco Santa Fe vuelve a tener atención

Juicio millonario: un hombre deberá pagarle a su expareja a pesar de no haberse casado
La Ciudad

Juicio millonario: un hombre deberá pagarle a su expareja a pesar de no haberse casado

Critican la provincialización de rutas nacionales: Vamos a volver al sulky
LA CIUDAD

Critican la provincialización de rutas nacionales: "Vamos a volver al sulky"

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó
Ovación

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Newells: Oscar Salomón se lesionó y se perdería el último partido del torneo

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: Oscar Salomón se lesionó y se perdería el último partido del torneo

Imputan a once gendarmes por vender hojas de coca incautada en General Lagos
POLICIALES

Imputan a once gendarmes por vender hojas de coca incautada en General Lagos

Segundo robo en menos de una semana en una escuela de zona oeste
LA CIUDAD

Segundo robo en menos de una semana en una escuela de zona oeste

A 45 días del Mundial, Luka Modric se lesionó y Croacia lo sufre
Ovación

A 45 días del Mundial, Luka Modric se lesionó y Croacia lo sufre

El canciller alemán asegura que EEUU está siendo humillado por Irán
El Mundo

El canciller alemán asegura que EEUU "está siendo humillado" por Irán

Geuna tras la denuncia del gobierno: No fue una grabación clandestina
Política

Geuna tras la denuncia del gobierno: "No fue una grabación clandestina"