El álbum de figuritas del Mundial 2026 llega gratis con La Capital: cómo conseguirlo

El domingo 10 de mayo, con la compra de la edición impresa del diario viene una edición del álbum de Panini. Además, de regalo cuatro planchas de figuritas los días martes 12, viernes 15, martes 19 y viernes 22 de mayo

Con el Mundial de Fútbol cada vez más cerca, los hinchas están expectantes por el lanzamiento del álbum de figuritas . En ese sentido, el domingo 10 de mayo estará disponible el álbum oficial Panini de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de manera gratuita con la compra del diario de La Capital .

Con stock limitado, el álbum ya puede ser reservado en kioscos de diarios y revistas. Además, se incluirán de regalo planchas de 4 figuritas los días martes 12, viernes 15, martes 19 y viernes 22 de mayo con la compra de la edición impresa de La Capital.

En cuanto a las características del álbum, Panini comunicó que esta edición será la más grande de la historia ya que contará con 980 imágenes, enmarcadas en 112 páginas. Este incremento se debe a que aumentó la cantidad de selecciones participantes de 32 a 48. En contraposición a las 638 figuritas que contenía el de Qatar 2022, representa una gran suma en la cantidad de equipos, futbolistas y figuras de colección.

Cuánto costará llenar el álbum

Se confirmaron los precios que tendrán cada paquete de figuritas: oscilará entre $2.000 y $2.500. Sumado a ello, pasarán de comercializarse 5 a 7 cromos en cada uno de ellos, con el posible agregado de una octava figurita especial en sobres aleatorios. También, se venderán las cajas de 24 sobres cada una en comercios puntuales.

Por otro lado, el álbum de tapa blanda costará $15.000 y aquellos que estén interesados en una versión premium de tapa dura podrá adquirirse a un precio superior. En total, se estima que para completarlo se tendrá que invertir como mínimo un monto de $300.000, en caso de poder intercambiar la mayor cantidad de repetidas.

Cómo es el álbum virtual del Mundial 2026

Así como crece la expectativa por el artículo físico, Panini también lanzó una versión virtual del álbum para descargarlo de forma completamente gratuita. Este se encuentra disponible tanto para Android como Apple y la aplicación se llama "FIFA Panini Collection".

Una vez visualizada en la respectiva tienda digital según el dispositivo, se debe apretar el botón "descargar", y cuando finalice la instalación ya se puede acceder al juego. Ya adentro, la app permite reanudar temporadas anteriores, registrarse o participar como invitado.

Este se llenará con sobres que estarán disponibles diariamente, además de obtener más paquetes al canjear códigos especiales que serán compartidos por la marca, y también que podrán aparecer mediante productos físicos de Coca-Cola con la chance de obtener más sobres gratis.

Esta opción se puede acceder mediante el apartado "códigos promocionales". A lo largo de estos días se irán desbloqueando diferentes códigos, donde ya está el primero en salir a la luz: FIFA-2026-PLAY. Con esta leyenda, la app te otorga un sobre de 7 figuritas para comenzar con el camino de la experiencia mundialista virtual y conseguir las deseadas cartas doradas.