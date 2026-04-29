Tren metropolitano: el gobierno provincial pone a Rosario como epicentro

El desarrollo de la ingeniería básica en la que se definirá su trazado, infraestructura y operación estará listo para noviembre. Luego se deberá definir un llamado a licitación para explotar el sistema.

Lo que viene. El tren metropolitano es uno de los proyectos más ambiciosos que motorizan las administraciones provincial y municipal.

El tren metropolitano es uno de los proyectos más ambiciosos que motorizan las administraciones provincial y municipal. Ahora se definió avanzar en el anteproyecto técnico antes de analizar su llamado a licitación.

El gobierno santafesino, avanza en la planificación de un tren metropolitano moderno y sustentable para el Gran Rosario, con una particularidad: Rosario será la columna vertebral. Se trata de 120 kilómetros de longitud de todo el sistema interconectado y 59 kilómetros de recorrido específico, dividido en tramos que atravesarán la ciudad de este a oeste y de norte a sur, extendiendo los recorridos hasta localidades limítrofes como Granadero Baigorria, Villa Gobernador Gálvez, Funes y Pérez. Y prevé una extensión hasta Timbúes, Arroyo Seco, Roldán y Zavalla. Lo que ahora se definió fue su proyecto de ingeniería básica que estará listo hacia noviembre. Los prototipos y sistemas de propulsión planteados en el anteproyecto se analizaron en base a experiencias muy variadas en los métodos de propulsión aplicados en China, Colombia, Malasia, Israel, México y Brasil, entre otros países.

El puntapié inicial para darle rodaje a l tren metropolitano tuvo este martes un encuentro de coordinación con municipios del área y el Ente de Coordinación Metropolitana (Ecom) . Uno de los ejes de este tren es integrar así los principales corredores urbanos y productivos del área metropolitana.

La reunión oficial fue encabezada por el ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini: “Dimos inicio a un equipo de trabajo importante. Este tema se venía discutiendo desde hacía tiempo y hoy lo ponemos en agenda: un sistema de movilidad con mirada metropolitana, con epicentro en Rosario, pero que incorpora a las ciudades que formarán parte de esta primera etapa”.

Para noviembre

El ministro precisó que la provincia comenzará con el desarrollo de la ingeniería básica del sistema, etapa clave para definir su trazado, infraestructura y operación. “El objetivo es contar con esta ingeniería hacia mediados de noviembre y disponer de una hoja de ruta que permita avanzar luego en un llamado a licitación”, explicó.

En el proyecto que circula por los despachos oficiales se estableció el plan detalle para establecer una red de movilidad para toda la región. El plano con los trazados del tren urbano define trayectos. El eje sur abarcaría desde el Parque Urquiza hasta Villa Gobernador Gálvez, en casi 12 kilómetros de recorrido. El tramo norte contempla casi 10 kilómetros lineales entre el cruce Alberdi y el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. A su vez, el tramo oeste arrancaría también del Cruce Alberdi para llegar a destino a la estación de Funes en 13,2 kilómetros de extensión. De igual manera, el recorrido llegaría por el oeste desde Cabín 8 hasta hasta la terminal ferroviaria de Pérez en 11 kilómetros de extensión.

>>Leer más: Avanza el proyecto de tren metropolitano en Rosario con eje en la conexión regional

Anillos dentro de Rosario

Dentro de la ciudad, el diseño de ingeniería incluye dos medios anillos que se entrelazan entre sí, en una suerte de óvalo que recorrería el macrocentro y zonas aledañas. Por ejemplo, trazados que van del Anfiteatro hasta la estación de ferrocarril Rosario Norte, con la opción de llegar a Puerto Norte. Luego, el recorrido pasaría por el Cruce Alberdi, terminal de ómnibus, Heca, para tomar por Pellegrini hacia el este, pasando por tribunales, las universidades hasta el sur en la zona del complejo universitario La Siberia.

metrotranvia

Solución integral para la movilidad

Puccini también remarcó el impacto estructural de la iniciativa: “Esto apunta a resolver un problema concreto del área metropolitana: los sistemas de transporte hoy están fragmentados, mientras que la región funciona como un todo integrado. A diario, cientos de miles de personas se trasladan entre estas ciudades y necesitan soluciones eficientes”.

En esa línea, el funcionario subrayó la voluntad de continuidad en la gestión pública: “Venimos a cumplir con un mandato que implica mirar la provincia hacia adelante, con una agenda de futuro. También supone retomar proyectos que en otros momentos quedaron inconclusos. Esto tiene que ver con la continuidad del Estado, que es lo que la sociedad demanda”.

En paralelo, se trabaja en la definición del material rodante y en la articulación con puntos estratégicos como el Aeropuerto Internacional Rosario, con el objetivo de mejorar la conectividad entre centros urbanos, áreas productivas y servicios clave del área metropolitana. “Miramos al mundo y estamos evaluando distintas tecnologías que utilizan ciudades como San Francisco, Curitiba, Cuenca, Toronto, Bilbao, Burdeos y distintas ciudades de China”, añadió Puccini.

Opciones y experiencias

En el borrador oficial se mencionan tecnologías de las más diversas, aplicadas en diferentes ciudades y países del mundo. Por ejemplo, en Mendoza funciona el Metrotranvía. Como tranvía puede circular, en calles o avenidas, compartiendo o no espacio con otros vehículos. Y como metro, con tramos en vías exclusivas, tiene mayor capacidad de transporte, mayor velocidad comercial y estaciones más espaciadas.

También se mencionan tranvías que funcionan en Medellín (Colombia) , Cuenca (Ecuador), Toronto (Canadá), Bilbao (España), Burdeos (Francia) o el tren ligero de Campeche (México). En Curitiba, se presentó el tranvía digital urbano, que usa inducción magnética para guiar la ruta sobre el asfalto, similar a un metro de superficie, pero sin necesidad de vías físicas, utilizando bandas magnéticas en el suelo. Es eléctrico, sin emisiones. Y luego se enumeran una decena de ciudades chinas que cuentan con un sistema guiado de tranvía. También la experiencia de Tel Aviv (Israel).

curitiba

Por etapas

Por su parte, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, detalló el alcance territorial del proyecto: “El gobernador nos encomendó diseñar un sistema metropolitano que abarque toda el área, aunque en esta primera etapa se focaliza en localidades cercanas a Rosario: Granadero Baigorria en el norte, Funes en el oeste, Pérez en el sudoeste y Villa Gobernador Gálvez en el sur, además de la ciudad central”.

La funcionaria subrayó que la iniciativa beneficiará a más de 1,2 millones de personas y responde a una planificación estratégica de mediano y largo plazo. Asimismo, recordó que el proyecto retoma antecedentes técnicos de una década atrás, aunque con un cambio de enfoque: “En lugar de licitar la ingeniería básica, se decidió que sea desarrollada por equipos técnicos de la provincia”.

Primero se explorará la viabilidad; luego, la definición de la tecnología que se aplicará, la estructura de soporte, las estaciones de ascenso y descenso de pasajeros y la configuración del sistema para resolver el suministro de energía. A ello le sigue el método de control inteligente (detección de intersecciones, control de desvíos e información al pasajero, tecnología a bordo y monitoreo de la flota). Y luego de otros pasos técnicos, finalmente se definirán las velocidades comerciales, frecuencias, tiempos de recorrido, días y horarios de circulación.

Quedará para el final del armado, la inversión estimada y la elaboración del pliego definitivo.

Un dato histórico: Santa Fe había dado un paso trascendente durante la gobernación de Antonio Bonfatti. En diciembre de 2015 y tras cincuenta y dos años de haberse dado de baja el sistema de tranvías en Rosario, se abrieron los sobres para la contratación de los servicios de consultoría para la ingeniería básica del Tranvía Metropolitano Rosario. Y hubo 7 empresas interesadas. Con el correr del tiempo, la iniciativa se diluyó.