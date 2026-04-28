Alerta en la selección argentina: un jugador dilecto de Scaloni se desgarró y llegará con lo justo al Mundial

Se lesionó durante una práctica de su equipo y tendrá entre 3 o 4 semanas de inactividad, a menos de dos meses de la Copa del Mundo

Nicolás González se desgarró y su recuperación será encima del comienzo del Mundial.

A menos de dos meses del comienzo del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, la principal preocupación del entrenador de la selección argentina , Lionel Scaloni, es que ninguno de sus futbolistas se lesione y que exista la posibilidad de que se pierda la máxima cita del fútbol.

Pero por estas horas, el entrenador tiene un enorme dolor de cabeza, a partir de la confirmación de la lesión de Nicolás González.

Este martes se conoció que futbolista de Atlético de Madrid tuvo un desgarro durante una práctica, previa al compromiso entre el Colchonero y Arsenal de Inglaterra por la Liga de Campeones, según informó la Cadena Cope, de España.

Lo que todavía no se confirmó fue en dónde se desgarró el atacante.

La inactividad de Nicolás González

El desgarro le demandará a González entre tres y cuatro semanas de recuperación, a 44 días del comienzo del Mundial y a 49 del debut de la selección argentina frente al representativo de Argelia.

Esta lesión complicará la preparación de González junto a la selección argentina para el Mundial. Es que recién se encontrará en plenitud y a disposición encima de la Copa del Mundo.

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"Los partidos que se puede llegar a perder el argentino son todos los que resta de temporada en liga (de Atlético Madrid) y podría llegar a una hipotética final de Champions el próximo día 30 de mayo", informó Cadena Cope

Un problema parecido tiene Scaloni con Cristian "Cuti" Romero. El zaguero llegará con lo justo al Mundial debido a una lesión de grado 1 en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha que sufrió en Tottenham Hotspur.