La Capital | Ovación | selección argentina

Alerta en la selección argentina: un jugador dilecto de Scaloni se desgarró y llegará con lo justo al Mundial

Se lesionó durante una práctica de su equipo y tendrá entre 3 o 4 semanas de inactividad, a menos de dos meses de la Copa del Mundo

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

28 de abril 2026 · 17:48hs
Nicolás González se desgarró y su recuperación será encima del comienzo del Mundial.

Nicolás González se desgarró y su recuperación será encima del comienzo del Mundial.

A menos de dos meses del comienzo del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, la principal preocupación del entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, es que ninguno de sus futbolistas se lesione y que exista la posibilidad de que se pierda la máxima cita del fútbol.

Pero por estas horas, el entrenador tiene un enorme dolor de cabeza, a partir de la confirmación de la lesión de Nicolás González.

Este martes se conoció que futbolista de Atlético de Madrid tuvo un desgarro durante una práctica, previa al compromiso entre el Colchonero y Arsenal de Inglaterra por la Liga de Campeones, según informó la Cadena Cope, de España.

Lo que todavía no se confirmó fue en dónde se desgarró el atacante.

La inactividad de Nicolás González

El desgarro le demandará a González entre tres y cuatro semanas de recuperación, a 44 días del comienzo del Mundial y a 49 del debut de la selección argentina frente al representativo de Argelia.

Esta lesión complicará la preparación de González junto a la selección argentina para el Mundial. Es que recién se encontrará en plenitud y a disposición encima de la Copa del Mundo.

>> Leer más: Alerta para Scaloni: lesionados y figuras de la selección argentina de cara al Mundial

"Los partidos que se puede llegar a perder el argentino son todos los que resta de temporada en liga (de Atlético Madrid) y podría llegar a una hipotética final de Champions el próximo día 30 de mayo", informó Cadena Cope

Un problema parecido tiene Scaloni con Cristian "Cuti" Romero. El zaguero llegará con lo justo al Mundial debido a una lesión de grado 1 en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha que sufrió en Tottenham Hotspur.

Noticias relacionadas
La bonaerense se mudó a Europa en el inicio de su carrera en el vóley.

Dolor en el vóley: murió Micaela Vogel, exjugadora de la selección femenina

Tomás López sigue deslumbrando en la liga francesa de vóley, una de las más importantes del mundo y podría volver a la selección argentina.

Tomás López, MVP de la liga francesa de vóley, y la meta de volver a la selección argentina: "Es mi sueño"

los juveniles de newells que son seguidos de cerca por clubes europeos

Los juveniles de Newell's que son seguidos de cerca por clubes europeos

“Por una comisión me dejaron tirado; no les importó nada”, aseguró Perea criticando a los representantes.

Un jugador denunció haber sido estafado por sus representantes y pidió ayuda en las redes

Ver comentarios

Las más leídas

Confirmaron la causa de muerte de la nena que se golpeó la cabeza en una escuela

Confirmaron la causa de muerte de la nena que se golpeó la cabeza en una escuela

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Avanza el proyecto de tren metropolitano en Rosario con eje en la conexión regional

Avanza el proyecto de tren metropolitano en Rosario con eje en la conexión regional

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Lo último

Venado Tuerto celebró su 142° aniversario con un acto y homenaje a sus fundadores

Venado Tuerto celebró su 142° aniversario con un acto y homenaje a sus fundadores

Los juveniles de Newells que son seguidos de cerca por clubes europeos

Los juveniles de Newell's que son seguidos de cerca por clubes europeos

Acuerdan condenas por llevar dos kilos y medio de cocaína en cápsulas que habían ingerido

Acuerdan condenas por llevar dos kilos y medio de cocaína en cápsulas que habían ingerido

Rosario censará a repartidores de apps para mejorar sus condiciones de trabajo y seguridad

El municipio relevará a trabajadores de plataformas como PedidosYa, Rappi y Mercado Libre para conocer sus rutinas, riesgos y necesidades. Estiman que unas 9.000 personas hacen repartos en la ciudad, muchas con jornadas de hasta 12 horas.

Rosario censará a repartidores de apps para mejorar sus condiciones de trabajo y seguridad
Brutal robo en Baigorria: le dieron machetazos y perdió un dedo al defender su casa
Policiales

Brutal robo en Baigorria: le dieron machetazos y perdió un dedo al defender su casa

Abucheos y gritos de vendepatria: el CEO de Cocos no pudo dar su charla ante estudiantes
Información General

Abucheos y gritos de "vendepatria": el CEO de Cocos no pudo dar su charla ante estudiantes

A un año del crimen de un barbero en barrio Larrea: Lo que pasó fue monstruoso y no queremos que se repita

Por María Laura Cicerchia
Policiales

A un año del crimen de un barbero en barrio Larrea: "Lo que pasó fue monstruoso y no queremos que se repita"

Fatal accidente laboral en barrio Lourdes: un pintor murió al caer desde un primer piso
LA CIUDAD

Fatal accidente laboral en barrio Lourdes: un pintor murió al caer desde un primer piso

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra
La Ciudad

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Confirmaron la causa de muerte de la nena que se golpeó la cabeza en una escuela

Confirmaron la causa de muerte de la nena que se golpeó la cabeza en una escuela

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Avanza el proyecto de tren metropolitano en Rosario con eje en la conexión regional

Avanza el proyecto de tren metropolitano en Rosario con eje en la conexión regional

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

De trabajar de albañil en las obras a madrina del club Guaraní: No me gustaba el fútbol

De trabajar de albañil en las obras a madrina del club Guaraní: "No me gustaba el fútbol"

Ovación
Alerta en la selección argentina: un jugador dilecto de Scaloni se desgarró y llegará con lo justo al Mundial

Por Rodolfo Parody
Ovación

Alerta en la selección argentina: un jugador dilecto de Scaloni se desgarró y llegará con lo justo al Mundial

Alerta en la selección argentina: un jugador dilecto de Scaloni se desgarró y llegará con lo justo al Mundial

Alerta en la selección argentina: un jugador dilecto de Scaloni se desgarró y llegará con lo justo al Mundial

Un jugador denunció haber sido estafado por sus representantes y pidió ayuda en las redes

Un jugador denunció haber sido estafado por sus representantes y pidió ayuda en las redes

El álbum de figuritas del Mundial 2026 llega gratis con La Capital: cómo conseguirlo

El álbum de figuritas del Mundial 2026 llega gratis con La Capital: cómo conseguirlo

Policiales
Acuerdan condenas por llevar dos kilos y medio de cocaína en cápsulas que habían ingerido
POLICIALES

Acuerdan condenas por llevar dos kilos y medio de cocaína en cápsulas que habían ingerido

A un año del crimen de un barbero en barrio Larrea: Lo que pasó fue monstruoso y no queremos que se repita

A un año del crimen de un barbero en barrio Larrea: "Lo que pasó fue monstruoso y no queremos que se repita"

Condenan con prisión efectiva a un hombre por violar la prohibición de acercamiento a su ex

Condenan con prisión efectiva a un hombre por violar la prohibición de acercamiento a su ex

Brutal robo en Baigorria: le dieron machetazos y perdió un dedo al defender su casa

Brutal robo en Baigorria: le dieron machetazos y perdió un dedo al defender su casa

La Ciudad
Abrigo solidario: bares de Rosario recolectan prendas de invierno para personas en situación de calle
La Ciudad

Abrigo solidario: bares de Rosario recolectan prendas de invierno para personas en situación de calle

Amenazas a escuelas en Santa Fe: bajaron de 80 a 15 por día mientras el gobierno cobra multas millonarias

Amenazas a escuelas en Santa Fe: bajaron de 80 a 15 por día mientras el gobierno cobra multas millonarias

Accidente fatal en la escuela de zona sur: qué dijo el Ministerio de Educación tras la muerte de Luna

Accidente fatal en la escuela de zona sur: qué dijo el Ministerio de Educación tras la muerte de Luna

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra

Condenan con prisión efectiva a un hombre por violar la prohibición de acercamiento a su ex
Policiales

Condenan con prisión efectiva a un hombre por violar la prohibición de acercamiento a su ex

Motos en veredas: quieren crear boxes de estacionamiento frente a obras

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Motos en veredas: quieren crear boxes de estacionamiento frente a obras

Una bola de luz iluminó el cielo en Argentina: qué fue lo que ocurrió
Información General

Una bola de luz iluminó el cielo en Argentina: qué fue lo que ocurrió

El pronóstico de Milei sobre inflación: El número es horrible pero lo vamos a derrotar
Política

El pronóstico de Milei sobre inflación: "El número es horrible pero lo vamos a derrotar"

Cara la jodita: una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela
Policiales

"Cara la jodita": una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

Cuidacoches: la Iglesia presiona en Diputados contra la prohibición

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Cuidacoches: la Iglesia presiona en Diputados contra la prohibición

El tiempo en Rosario: el martes sigue el frío, con una mínima de 6º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el martes sigue el frío, con una mínima de 6º

Se lanzó el álbum virtual de figuritas del Mundial 2026: cómo conseguir sobres gratis
Ovación

Se lanzó el álbum virtual de figuritas del Mundial 2026: cómo conseguir sobres gratis

Se conocieron gracias a Miguel Ángel Russo e invirtieron en un café de especialidad
Negocios

Se conocieron gracias a Miguel Ángel Russo e invirtieron en un café de especialidad

Influencer con un millón de seguidores cayó por rifas y apuestas en Instagram
POLICIALES

Influencer con un millón de seguidores cayó por rifas y apuestas en Instagram

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron
Policiales

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

La histórica sede central del Banco Santa Fe vuelve a tener atención
La Ciudad

La histórica sede central del Banco Santa Fe vuelve a tener atención

Juicio millonario: un hombre deberá pagarle a su expareja a pesar de no haberse casado
La Ciudad

Juicio millonario: un hombre deberá pagarle a su expareja a pesar de no haberse casado

Critican la provincialización de rutas nacionales: Vamos a volver al sulky
LA CIUDAD

Critican la provincialización de rutas nacionales: "Vamos a volver al sulky"

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó
Ovación

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Newells: Oscar Salomón se lesionó y se perdería el último partido del torneo

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: Oscar Salomón se lesionó y se perdería el último partido del torneo

Imputan a once gendarmes por vender hojas de coca incautada en General Lagos
POLICIALES

Imputan a once gendarmes por vender hojas de coca incautada en General Lagos

Segundo robo en menos de una semana en una escuela de zona oeste
LA CIUDAD

Segundo robo en menos de una semana en una escuela de zona oeste

A 45 días del Mundial, Luka Modric se lesionó y Croacia lo sufre
Ovación

A 45 días del Mundial, Luka Modric se lesionó y Croacia lo sufre

El canciller alemán asegura que EEUU está siendo humillado por Irán
El Mundo

El canciller alemán asegura que EEUU "está siendo humillado" por Irán