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Mundial 2026: cuánto aumentó la camiseta de la selección argentina desde Sudáfrica 2010

La camiseta oficial cuesta $150.000. Aunque su precio real bajó respecto de Qatar 2022, hoy el salario mínimo alcanza para comprar menos unidades

5 de junio 2026 · 09:47hs
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Del Mundial 2010 al 2026: cuánto aumentó la camiseta de la Selección argentina

Del Mundial 2010 al 2026: cuánto aumentó la camiseta de la Selección argentina

La selección argentina ya tiene definidas las camisetas que utilizará durante la fase de grupos del Mundial 2026. Según confirmó la FIFA, el equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará con la camiseta titular frente a Argelia y Australia, mientras que utilizará la alternativa en el partido ante Jordania.

Pero más allá del diseño y los colores, cada Mundial también reabre una pregunta entre los hinchas: cuánto cuesta vestir la camiseta oficial de la selección y cómo evolucionó su precio a lo largo de los años.

De acuerdo con los valores publicados por Adidas, la camiseta oficial de Argentina para el Mundial 2026 cuesta $150.000, tanto en su versión titular como alternativa.

El negocio detrás de las camisetas

La venta de camisetas oficiales se convirtió en uno de los grandes negocios asociados a las Copas del Mundo.

Un informe elaborado por Euromericas Sport Marketing junto con Google y Amazon estima que durante el Mundial 2026 se facturarán unos US$ 2.800 millones por la venta de camisetas oficiales de las selecciones participantes.

La cifra duplica los ingresos registrados durante Qatar 2022, cuando la facturación alcanzó los US$ 1.400 millones.

Dentro de ese mercado, Argentina aparece como la selección con mayor proyección de ventas. Según las estimaciones, la camiseta albiceleste será la más vendida entre las 48 selecciones participantes, con unas 2,7 millones de unidades comercializadas.

España ocuparía el segundo lugar, con una proyección de 2,55 millones de camisetas vendidas.

Cómo evolucionó el precio desde 2010

Según datos recopilados por Focus Market y el Blog de Educación Financiera de Naranja X, estos fueron los precios oficiales de la camiseta de la Selección en los últimos mundiales:

  • Sudáfrica 2010: $240

  • Brasil 2014: $749

  • Rusia 2018: $1.649

  • Qatar 2022: $17.000

  • Mundial 2026: $150.000

Sin embargo, comparar únicamente los valores nominales puede resultar engañoso debido a la inflación acumulada durante esos años.

precio camiseta

Un análisis realizado por Chequeado muestra que, descontando la inflación, la camiseta oficial para el Mundial 2026 cuesta prácticamente lo mismo que la de Sudáfrica 2010.

En términos reales, el precio actual se ubica apenas un 0,2% por debajo del valor registrado hace 16 años.

>> Leer más: La selección argentina recuperó el primer puesto del ranking de la Fifa

La comparación con Qatar 2022 arroja un dato todavía más llamativo: la camiseta es casi un 12% más barata en términos reales que la utilizada durante el último Mundial.

Cuánto cuesta en dólares

Si se toma como referencia el dólar minorista oficial de cada período, el precio de la camiseta tuvo variaciones importantes.

En Sudáfrica 2010 costaba el equivalente a US$62,96.

Para Brasil 2014 el valor subió a US$92,04.

En Rusia 2018 volvió a bajar hasta US$64,50.

Durante Qatar 2022 alcanzó los US$107,46.

Y para el Mundial 2026 el precio equivale a unos US$104.

Esto significa que, medido en dólares oficiales, la camiseta aumentó un 66% desde 2010, aunque registra una caída de 2,7% respecto del Mundial de Qatar.

El problema sigue siendo el salario

Más allá del precio absoluto, uno de los indicadores más relevantes es la relación entre el valor de la camiseta y el salario mínimo.

En 2010, con un Salario Mínimo Vital y Móvil de $1.500, un trabajador podía comprar seis camisetas oficiales. En 2014 el salario mínimo alcanzaba para cuatro camisetas.

En Rusia 2018 equivalía a cinco camisetas. Para Qatar 2022, el poder de compra se había reducido a 2,8 camisetas.

Actualmente, con un salario mínimo de $367.800 y una camiseta de $150.000, se pueden adquirir apenas 2,5 unidades.

La comparación muestra que el poder adquisitivo para acceder a una camiseta oficial cayó casi un 13% respecto del Mundial pasado.

Qué camiseta usará Argentina en el Mundial 2026

Mientras tanto, la FIFA ya definió la indumentaria para los primeros tres partidos de la Copa del Mundo.

>>Leer más: La salida de Boca de un ex-Central y jugador mundialista por problemas de salud

Argentina jugará con la camiseta titular frente a Argelia y Australia y utilizará la alternativa en el encuentro ante Jordania.

Así, a un año del inicio del torneo, la camiseta albiceleste vuelve a ocupar un lugar central entre los hinchas. Aunque, para muchos, conseguirla sigue representando un esfuerzo económico cada vez más importante.

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