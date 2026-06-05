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La selección argentina recuperó el primer puesto del ranking de la Fifa

La caída de Francia y la igualdad de España en sus compromisos de preparación llevaron a que la Albiceleste regresara a la cima de la clasificación

5 de junio 2026 · 08:34hs
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Lionel Messi durante el entrenamiento de cara al arranque del Mundial.

Lionel Messi durante el entrenamiento de cara al arranque del Mundial.

La selección argentina volvió a ocupar el primer puesto del ranking Fifa a pocos días del comienzo del Mundial 2026. Gracias a los resultados registrados en los amistosos internacionales de preparación, el equipo dirigido por Lionel Scaloni recuperó el liderazgo de la clasificación mundial que había cedido en septiembre del año pasado.

La derrota de Francia y la igualdad de España modificaron el orden de los primeros puestos del escalafón elaborado por la Fifa. De esta manera, el vigente campeón del mundo volvió a quedar al frente de la clasificación elaborada por la FIFA en una de las últimas actualizaciones previas al comienzo de la Copa del Mundo.

Tras la actualización en tiempo real de los puntajes, Argentina alcanzó los 1874,81 puntos y superó por un margen mínimo a España, que quedó segunda con 1873,01 unidades. Francia, por su parte, descendió al tercer lugar con 1869,43 puntos.

>>Leer más: Selección argentina: el equipo de Scaloni para el primer amistoso antes del Mundial

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La selección argentina, otra vez en la cima

“La selección argentina, última campeona del mundo, volvió a obtener la primera posición en el ranking que elabora la Fifa, el cual se actualiza en tiempo real. La segunda posición la obtiene España y Francia cayó dos lugares en la clasificación de la actualidad. Así pues, a doce días del debut de la Scaloneta en la Copa Del Mundo 2026, Argentina volvió a tener el lugar más deseado del podio”, publicaron desde AFA en su sitio web oficial.

>>Leer más: La salida de Boca de un ex-Central y jugador mundialista por problemas de salud

Desde la entidad también remarcaron que “la próxima clasificación mundial masculina Fifa se publicará el 10 de junio de 2026”, fecha en la que quedará oficializada una nueva actualización del ranking.

De todos modos, la posición de privilegio todavía no está asegurada. Los próximos amistosos internacionales podrían provocar nuevos cambios en la clasificación, especialmente por la escasa diferencia que separa a las tres selecciones que ocupan el podio.

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