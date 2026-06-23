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Mundial 2026: Argelia superó a Jordania en un vibrante partido

El combinado africano venció por 2-1 a Jordania en el cierre de la segunda fecha del grupo J asegurando el primer lugar para la selección de Lionel Scaloni

23 de junio 2026 · 09:06hs
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Argelia dio el golpe justo para superar a los jordanos y estar cerca de la clasificación.

Argelia dio el golpe justo para superar a los jordanos y estar cerca de la clasificación.

En un vibrante encuentro disputado en la ciudad de San Francisco, Argelia se quedó con una victoria fundamental en el Mundial 2026. Este importante triunfo por 2 a 1 del combinado africano sentenció la temprana eliminación del elenco jordano y benefició directamente las aspiraciones del conjunto argentino.

Este resultado, por otro lado, confirmó a la selección argentina como líder del grupo J: con 6 puntos en el bolsillo, los dirigidos por Lionel Scaloni terminarán al tope cualquiera sean los resultados de la tercera y última jornada, el sábado próximo.

Allí, la Albiceleste se enfrentará con Jordania con la chance de realizar unas cuantas variantes en la formación, mientras que Argelia y Austria afrontarán un duelo mano a mano por el segundo escalón.

>>Leer más: Rival de Argentina: Jordania cuenta con una estrella al que apodan el "Messi jordano"

Argentina se suma al lote de clasificados que incluye a los anfitriones México y Estados Unidos, además de Francia, Noruega y Alemania.

Los detalles del triunfo de Argelia

  • Apertura del marcador: El seleccionado jordano se puso en ventaja inicial gracias a un gol convertido por Nizar Al Rashdan a los 35 minutos de la primera etapa.

  • El empate transitorio: La igualdad llegó a los 23' del complemento, cuando Nadhir Benbouali definió de cabeza tras recibir una gran asistencia de Riyad Mahrez.

  • Victoria definitiva: Finalmente, Amine Gouiri logró concretar la remontada a los 36 minutos del segundo tiempo para decretar el 2-1 final a favor de los africanos.

  • El líder asegurado: Con este sorpresivo resultado, la Selección Argentina ya se aseguró el primer puesto del Grupo J al acumular seis unidades.

  • Despedida asiática: La derrota significó la eliminación directa del torneo para Jordania, equipo que no logró sumar ningún punto en sus dos presentaciones y quedó sin unidades en el fondo del grupo.

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