La Capital | Ovación | Kylian Mbappé

Kylian Mbappé va por los números de Lionel Messi: le hizo dos a Irak y clasificó a Francia

El delantero de Francia metió dos en el triunfo ante Irak, en el primer partido que fue interrumpido por el clima. Kylian Mbappé quedó a dos de Lionel Messi

22 de junio 2026 · 22:11hs
Google Seguir a La Capital en Google
Voy por vos

AP

Voy por vos, parece decir Kylian Mbappé a Lionel Messi, tras los dos goles a Irak. Fue triunfo de Francia 3 a 0.

El mal clima, la lluvia incesante y el alerta de tormenta eléctrica hizo que la victoria de Francia sobre Irak fuera la primera suspendida en el Mundial. Antes y después, Kylian Mbappé fue la figura y parece dispuesto a disputarle a Lionel Messi el cetro de máximo artillero de la historia, ya que hizo dos de los tres goles del 3 a 0 y con 16 quedó a solo 2 del argentino.

En cuestión de minutos, luego de que se informara la suspensión del encuentro por la lluvia, el estadio Lincoln Financial Field, de Philadelphia, se vació por completo. Después de refugiarse en los lugares de comida, todo el mundo volvió para ver a una Francia que no le dio resquicio a su oponente y clasificó a los 16avos de final.

Francia había sido una de las selecciones de mejor rendimiento en la primera fecha, en esa goleada frente a Senegal, y debía demostrar ahora ante Irak que estaba para más. Y lo dejó en claro.

Los goles de Kylian Mbappé

Es que pareció escaso ese 1-0 parcial del primer tiempo, ya que lo ganaba con el zurdazo cruzado de Mbappé. Pero apenas se reinició el cotejo, el mismo delantero marcó el 2 a 0 tras un blooper en la salida iraquí y al toque Dembelé marcó el tercero.

>>Leer más: La Argentina de Messi: Leo hizo otro show en la caja mágica de Dallas y la selección sueña

Ahora Mbappé igualó a Miroslav Klose en el segundo lugar histórico, marcando 16 goles en 16 partidos mundialistas (60 en 100 con la selección francesa). Y quedó a solo 2 de Messi, que marcó 18 en 28 encuentros. El promedio del francés es mejor sin dudas y su juventud hará que tenga la chance de superarlo.

La Colombia de Jaminton Campaz

Este martes sigue el rimo mundialista y una de las selecciones, por el Grupo K, que saldrá a la cancha es Colombia, que viene de ganar por 3 a 1 en el debut, con un gol del jugador de Central Jaminton Campaz. El equipo cafetero enfrentará, a las 21, a Congo, que viene de empatarle a Portugal.

En el otro partido de ese grupo, la Portugal de Cristiano Ronaldo se medirá con Uzbekistán.

En tanto, por el Grupo L habrá también partidos atractivos. Desde las 17 Inglaterra chocará con Ghana, en un duelo de punteros. Los ingleses vienen de superar a Croacia con una gran actuación de Harry Kane. Ghana superó en el debut a Panamá por 1 a 0.

Panamá y Croacia se cruzarán algunas horas más tarde, a partir de las 20.

Noticias relacionadas
Todo el mundo rendido a los pies de Lionel Messi. Con sus goles a Austria, batió otros récords además de ser el máximo artillero en la historia del Mundial.

Qué otros récords marcó Lionel Messi en un Mundial luego de los dos goles a Austria

Copa Santa Fe. Central Córdoba igualó ante Central Argentino en Fighiera. El miércoles a la 19 se jugará la revancha en el Gabino Sosa. 

Copa Santa Fe: los clubes del ascenso empataron sus encuentros y definen en casa

Lionel Scaloni.  El técnico se mostró feliz por el partido que hizo la argentina y elogió a Lionel Messi. 

Lionel Scaloni, del "cuando se activa Leo, se activan todos" a la "alegría por la clasificación"

El próximo lunes el plantel de Central se reencontrará en el Arroyo Seco para dar inicio a la pretemporada.

Cuándo regresa Central a practicar y qué trabajos les dieron a los jugadores

Ver comentarios

Las más leídas

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado

Leda dejó entreabierta la puerta a la política: La última palabra la tiene Dios

Leda dejó entreabierta la puerta a la política: "La última palabra la tiene Dios"

Un ex-Newells será presentado como DT de Racing en un insólito horario

Un ex-Newell's será presentado como DT de Racing en un insólito horario

Más detenidos vinculados a la banda narco sospechosa del crimen del policía

Más detenidos vinculados a la banda narco sospechosa del crimen del policía

Lo último

Kylian Mbappé va por los números de Lionel Messi: le hizo dos a Irak y clasificó a Francia

Kylian Mbappé va por los números de Lionel Messi: le hizo dos a Irak y clasificó a Francia

Julián Álvarez tiró una bomba contra el Atlético: Quiero cumplir mi sueño

Julián Álvarez tiró una bomba contra el Atlético: "Quiero cumplir mi sueño"

Qué otros récords marcó Lionel Messi en un Mundial luego de los dos goles a Austria

Qué otros récords marcó Lionel Messi en un Mundial luego de los dos goles a Austria

La Argentina de Messi: Leo hizo otro show en la caja mágica de Dallas y la selección sueña

El equipo de Scaloni superó 2 a 0 a Austria con un doblete del rosarino y se metió en los 16avos. Messi es de Argentina y de otro planeta
La Argentina de Messi: Leo hizo otro show en la caja mágica de Dallas y la selección sueña

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Un avión caza F-16 sobrevoló el cielo rosarino en la tarde de este lunes
La Ciudad

Un avión caza F-16 sobrevoló el cielo rosarino en la tarde de este lunes

Rosario en modo selección: las calles quedaron vacías durante el partido con Austria
La Ciudad

Rosario en modo selección: las calles quedaron vacías durante el partido con Austria

Concejo: proponen pagar el estacionamiento medido escaneando un código QR
La Ciudad

Concejo: proponen pagar el estacionamiento medido escaneando un código QR

Transporte: en casi tres meses se duplicaron los viajes en el Enlace Uriburu
La Ciudad

Transporte: en casi tres meses se duplicaron los viajes en el Enlace Uriburu

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado
Policiales

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado

Leda dejó entreabierta la puerta a la política: La última palabra la tiene Dios

Leda dejó entreabierta la puerta a la política: "La última palabra la tiene Dios"

Un ex-Newells será presentado como DT de Racing en un insólito horario

Un ex-Newell's será presentado como DT de Racing en un insólito horario

Más detenidos vinculados a la banda narco sospechosa del crimen del policía

Más detenidos vinculados a la banda narco sospechosa del crimen del policía

El tiempo en Rosario: lunes con algunas nubes antes de días cada vez más fríos

El tiempo en Rosario: lunes con algunas nubes antes de días cada vez más fríos

Ovación
Julián Álvarez tiró una bomba contra el Atlético: Quiero cumplir mi sueño
Ovación

Julián Álvarez tiró una bomba contra el Atlético: "Quiero cumplir mi sueño"

Julián Álvarez tiró una bomba contra el Atlético: Quiero cumplir mi sueño

Julián Álvarez tiró una bomba contra el Atlético: "Quiero cumplir mi sueño"

Qué otros récords marcó Lionel Messi en un Mundial luego de los dos goles a Austria

Qué otros récords marcó Lionel Messi en un Mundial luego de los dos goles a Austria

Copa Santa Fe: los clubes del ascenso empataron sus encuentros y definen en casa

Copa Santa Fe: los clubes del ascenso empataron sus encuentros y definen en casa

Policiales
Juzgan a un gatillero de una banda narco por dos asaltos frustrados a conductores de autos
Policiales

Juzgan a un gatillero de una banda narco por dos asaltos frustrados a conductores de autos

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado

Más detenidos vinculados a la banda narco sospechosa del crimen del policía

Más detenidos vinculados a la banda narco sospechosa del crimen del policía

Búsquedas de paradero en Rosario: 10 denuncias diarias y 500 personas perdidas

Búsquedas de paradero en Rosario: 10 denuncias diarias y 500 personas perdidas

La Ciudad
Concejo: proponen pagar el estacionamiento medido escaneando un código QR
La Ciudad

Concejo: proponen pagar el estacionamiento medido escaneando un código QR

Transporte: en casi tres meses se duplicaron los viajes en el Enlace Uriburu

Transporte: en casi tres meses se duplicaron los viajes en el Enlace Uriburu

Se viene otro frazadazo: música y solidaridad para quienes necesitan abrigo

Se viene otro frazadazo: música y solidaridad para quienes necesitan abrigo

Rosario en modo selección: las calles quedaron vacías durante el partido con Austria

Rosario en modo selección: las calles quedaron vacías durante el partido con Austria

Búsquedas de paradero en Rosario: 10 denuncias diarias y 500 personas perdidas

Por Claudio Berón
Policiales

Búsquedas de paradero en Rosario: 10 denuncias diarias y 500 personas perdidas

Del maíz a la energía: qué negocios unen a la Argentina con sus rivales del Mundial
Economía

Del maíz a la energía: qué negocios unen a la Argentina con sus rivales del Mundial

Otra vez todo vacante en el Quini 6, que tiene un acumulado de $8.750.000.000
Información General

Otra vez todo vacante en el Quini 6, que tiene un acumulado de $8.750.000.000

Investigan un presunto femicidio seguido de suicidio en Santa Fe
Policiales

Investigan un presunto femicidio seguido de suicidio en Santa Fe

El Politécnico cumple 120 años y renueva su histórico edificio
La Ciudad

El Politécnico cumple 120 años y renueva su histórico edificio

Unas 100 escuelas ya recibieron equipamiento con dinero incautado del delito
La Ciudad

Unas 100 escuelas ya recibieron equipamiento con dinero incautado del delito

De la Espriella ganó el balotaje en Colombia por el 1 % pero aún no festeja
El Mundo

De la Espriella ganó el balotaje en Colombia por el 1 % pero aún no festeja

Día del Padre: cayeron las ventas y se profundiza la debilidad del consumo
La ciudad

Día del Padre: cayeron las ventas y se profundiza la debilidad del consumo

Plan de regularización de deudas tributarias: ya hay más de 9.500 anotados
La Ciudad

Plan de regularización de deudas tributarias: ya hay más de 9.500 anotados

Electricidad: afirman que la quita de subsidios perjudicó a los hogares vulnerables
Economía

Electricidad: afirman que la quita de subsidios perjudicó a los hogares vulnerables

Dos allanamientos tras la difusión de videos de Jesica Cirio con bolsos con dólares
Política

Dos allanamientos tras la difusión de videos de Jesica Cirio con bolsos con dólares

Murió Ramiro Valdés, uno de los históricos comandantes de la revolución cubana
El Mundo

Murió Ramiro Valdés, uno de los históricos comandantes de la revolución cubana

Francia y España sufren una ola de calor con registros de hasta 40º
Información General

Francia y España sufren una ola de calor con registros de hasta 40º

La Granja Educativa del Parque Regional celebró su cuarto aniversario
La Región

La Granja Educativa del Parque Regional celebró su cuarto aniversario

El deterioro fiscal de las provincias sostiene el superávit de Caputo
Economía

El deterioro fiscal de las provincias sostiene el superávit de Caputo

Santa Fe quiere sumar 1.400 nuevos policías y ofrece becas para la formación
La Ciudad

Santa Fe quiere sumar 1.400 nuevos policías y ofrece becas para la formación

Al ritmo de la suba de pasajeros, el aeropuerto de Rosario suma obras
La Ciudad

Al ritmo de la suba de pasajeros, el aeropuerto de Rosario suma obras

Día del Padre: en Argentina, las licencias por paternidad están entre las más cortas
Festejo

Día del Padre: en Argentina, las licencias por paternidad están entre las más cortas

Viajar a las Islas Malvinas: vuelos, requisitos y precios para turistas argentinos
Turismo

Viajar a las Islas Malvinas: vuelos, requisitos y precios para turistas argentinos

Los millones del sindicalismo, el trasfondo del conflicto de Aceiteros
Economía

Los millones del sindicalismo, el trasfondo del conflicto de Aceiteros