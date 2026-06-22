Kylian Mbappé va por los números de Lionel Messi: le hizo dos a Irak y clasificó a Francia

El delantero de Francia metió dos en el triunfo ante Irak, en el primer partido que fue interrumpido por el clima. Kylian Mbappé quedó a dos de Lionel Messi

Voy por vos, parece decir Kylian Mbappé a Lionel Messi, tras los dos goles a Irak. Fue triunfo de Francia 3 a 0.

El mal clima, la lluvia incesante y el alerta de tormenta eléctrica hizo que la victoria de Francia sobre Irak fuera la primera suspendida en el Mundial. Antes y después, Kylian Mbappé fue la figura y parece dispuesto a disputarle a Lionel Messi el cetro de máximo artillero de la historia, ya que hizo dos de los tres goles del 3 a 0 y con 16 quedó a solo 2 del argentino.

En cuestión de minutos, luego de que se informara la suspensión del encuentro por la lluvia, el estadio Lincoln Financial Field, de Philadelphia, se vació por completo. Después de refugiarse en los lugares de comida, todo el mundo volvió para ver a una Francia que no le dio resquicio a su oponente y clasificó a los 16avos de final.

Francia había sido una de las selecciones de mejor rendimiento en la primera fecha, en esa goleada frente a Senegal, y debía demostrar ahora ante Irak que estaba para más. Y lo dejó en claro.

Es que pareció escaso ese 1-0 parcial del primer tiempo, ya que lo ganaba con el zurdazo cruzado de Mbappé. Pero apenas se reinició el cotejo, el mismo delantero marcó el 2 a 0 tras un blooper en la salida iraquí y al toque Dembelé marcó el tercero.

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Ahora Mbappé igualó a Miroslav Klose en el segundo lugar histórico, marcando 16 goles en 16 partidos mundialistas (60 en 100 con la selección francesa). Y quedó a solo 2 de Messi, que marcó 18 en 28 encuentros. El promedio del francés es mejor sin dudas y su juventud hará que tenga la chance de superarlo.

La Colombia de Jaminton Campaz

Este martes sigue el rimo mundialista y una de las selecciones, por el Grupo K, que saldrá a la cancha es Colombia, que viene de ganar por 3 a 1 en el debut, con un gol del jugador de Central Jaminton Campaz. El equipo cafetero enfrentará, a las 21, a Congo, que viene de empatarle a Portugal.

En el otro partido de ese grupo, la Portugal de Cristiano Ronaldo se medirá con Uzbekistán.

En tanto, por el Grupo L habrá también partidos atractivos. Desde las 17 Inglaterra chocará con Ghana, en un duelo de punteros. Los ingleses vienen de superar a Croacia con una gran actuación de Harry Kane. Ghana superó en el debut a Panamá por 1 a 0.

Panamá y Croacia se cruzarán algunas horas más tarde, a partir de las 20.