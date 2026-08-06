Uruguay confirmó al reemplazante de Bielsa, un nuevo entrenador que es ídolo de la Celeste

Tras la salida del entrenador rosarino por su eliminación en la fase de grupos del Mundial, una de las máximas glorias charrúas asumió en el cargo

El Loco Bielsa dejó su cargo de DT de Uruguay y fue reemplazado por un ídolo de la Celeste.

La selección de Uruguay presentó oficialmente a Diego Forlán como nuevo entrenador de la Celeste , luego de la salida de Marcelo Bielsa tras quedar eliminado en la fase de grupos del Mundial 2026 . Además, el exgoleador de Atlético de Madrid estará a cargo de la selección sub-20 .

La partida del DT rosarino, quien recibió duras críticas por la actuación de su equipo en la Copa del Mundo, abrió la puerta para uno de los máximos ídolos de los charrúas , por lo que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) le ofreció el cargo a Cachavacha y lo anunció este mismo jueves. “Diego Forlán vuelve a casa” , expresaron en redes sociales.

Forlán fue una de las figuras de la Celeste en la primera parte de este siglo y disputó los Mundiales de Corea y Japón 2002; Sudáfrica 2010, en el que obtuvo el Balón de Oro y fue uno de los goleadores; y Brasil 2014 . A su vez, fue campeón de la Copa América 2011 en Argentina, con dos goles suyos en la final ante Paraguay .

Si bien en un principio su rol como entrenador de Uruguay sería de manera interina con la selección absoluta debido a su corto recorrido como DT, desde la AFP señalaron que la AUF tiene las puertas abiertas a prolongar el vínculo en caso de que logre buenos resultados.

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La carrera de Diego Forlán

Cachavacha Forlán nació el 19 de mayo de 1979 en Montevideo, hijo del exfutbolista Pablo Forlán, y se formó en una familia de deportistas, entre el tenis y el fútbol. Se formó en las inferiores de Danubio, en Uruguay, pero con apenas 18 años llegó a Independiente, donde debutó en octubre de 1997.

El delantero desplegó su talento durante varias temporadas con el Rojo y fue fichado nada más ni nada menos que por Manchester United a comienzos de 2002, a mitad de temporada. Allí, disputó un total de 98 partidos hasta que fue vendido a Villarreal a mediados de 2004.

En el Submarino Amarillo se consagró como una estella absoluta de la Liga de España hasta que fue comprado por Atlético de Madrid en junio de 2007, a cambio de unos 27 millones de euros. En el Colchonero brilló durante cuatro temporadas y acumuló 96 goles y 34 asistencias en 198 partidos.

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Tras un breve paso por Inter de Milán en la temporada 2011/2012, regresó a Sudamérica para vestir la camiseta de Inter de Porto Alegre. Luego, recaló en Cerezo Osaka de Japón y llegó a Peñarol a mediados de 2015. Finalmente, partió rumbo a Mumbai City de India y cerró su carrera profesional en Kitchee SC de la liga de Hong Kong con 40 años en 2019.

Con la selección uruguaya, acumuló un total de 112 partidos como futbolista, en los que anotó 36 goles y entregó 17 asistencias.

Diego Forlán fue reconocido como el mejor jugador del Mundial 2010 con Uruguay. AP

El nuevo DT de Uruguay

A pesar de su extensa carrera como futbolista, a sus 47 años tiene un recorrido breve como entrenador, con pocas experiencias desde su paso a la dirección técnica en 2020.

El primer paso de Forlán como DT fue solamente un año después de su retiro, cuando asumió en Peñarol. En el Carbonero, dirigió un total de once partidos, con cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas, hasta que removido de su cargo. Un año más tarde, en 2021, asumió en Atenas de San Carlos de la segunda división de Uruguay, pero luego de doce encuentros dejó el puesto con un total de cuatro triunfos, cinco igualdades y tres caídas.

Casi cinco años después, Cachavacha tomará las riendas de la selección de Uruguay, pero también lo hará con la sub-20, en la que buscará llegar al Mundial juvenil de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027 durante su participación en el Sudamericano entre enero y febrero del próximo año. Con la mayor, hará su debut el próximo 24 de septiembre ante Japón.