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Tapia habló de la continuidad de Lionel Scaloni, el Mundial 2030 y las teorías conspirativas

El presidente de la AFA dejó en claro que la intención es que el entrenador continúe al frente de la selección argentina. "Es mi plan uno, dos y tres", afirmó

7 de agosto 2026 · 09:18hs
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Chiqui Tapia confía en que Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección argentina.

Chiqui Tapia confía en que Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección argentina.

La selección argentina transita un momento de dudas en cuanto al futuro del cuerpo técnico después de que Lionel Scaloni dijera que debía analizar los pasos a dar tras la finalización de su vínculo. Ante esto, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, brindó este jueves sus primeras declaraciones tras el Mundial 2026, donde no escapó a la pregunta sobre del DT.

En una entrevista con TyC Sports, el mandamás del fútbol argentino se refirió a las críticas que recibe la Albiceleste, ratificó su postura absoluta respecto a la continuidad de Scaloni y palpitó la organización del Mundial 2030.

La continuidad de Lionel Scaloni

Uno de los temas centrales de la charla giró en torno al futuro del entrenador campeón del mundo. Cabe recordar que, tras disputar la final de la última Copa del Mundo, el propio Scaloni dejó entrever que su ciclo al frente del seleccionado concluiría al finalizar su contrato a fin de año, aunque admitió que era una decisión que debía meditar con tranquilidad.

>>Leer más: Chiqui Tapia, de barrendero y ser jugador a la AFA y actuar con Susana Giménez

Ante este escenario de incertidumbre, Tapia despejó cualquier especulación sobre posibles sucesores y fue tajante al ratificar su confianza en el DT. "Mi plan A, mi plan B y mi plan C es Scaloni", sentenció el dirigente, dejando en claro que la directiva de la AFA hará todos los esfuerzos necesarios para intentar asegurar su continuidad de cara al próximo ciclo mundialista.

>>Leer más: La Justicia de Estados Unidos investiga al Chiqui Tapia tras el Mundial 2026

Las conspiraciones

"Hay gente a la que le molesta que la selección argentina gane títulos", disparó el mandatario visiblemente enojado. De acuerdo a su pensamiento, el equipo fue blanco de múltiples ataques mediáticos que cruzaron los límites de lo profesional: "Cuando tocan las fibras más íntimas, que son personales, hay cosas en la vida con las que no se jode".

En ese mismo sentido, denunció la existencia de un claro sistema impulsado desde las sombras para desequilibrar anímicamente a los futbolistas antes de salir a la cancha: "Un problema puede ser Claudio Tapia, pero cada partido hubo una operación diferente. Parecía que en cada partido pasaba algo, algún intento de desestabilizar".

Mundial 2030

Para que esta ambiciosa meta se convierta en realidad, existe una condición estructural ineludible. Al igual que el resto de las federaciones que componen la Conmebol, la AFA aguarda que se apruebe formalmente la ampliación de la competencia a 64 participantes.

>>Leer más: El venezolano que debutó en Newell's, jugó con Mastantuono y Echeverri y emigró a Nacional

De esta manera, el torneo mantendría el formato de disputa estrenado en la edición norteamericana y el bloque sudamericano tendría el sustento reglamentario para recibir una fase de grupos por país, mientras que los organizadores principales -España, Marruecos y Portugal- sumarían cuatro partidos más en sus respectivas agendas.

"Hemos logrado algo muy importante, hacer valer la historia. Estamos trabajando para tener una fase completa del Mundial 2030 en el país. Y, si finalmente participan 64 selecciones, las sedes principales tendrían cuatro partidos más", remarcó Tapia.

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