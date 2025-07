Miguel Russo quedó en el ojo de la tormenta que sacude a Boca tras una nueva y frustrante eliminación

El ex-Central no dudó en regresar a Boca, pero hasta ahora no le fue nada bien y no solo en cuanto a los resultados: algunas decisiones del técnico empiezan a ser seriamente cuestionadas por los hinchas, que no ven soluciones en el equipo y acumulan una frustración tras otra.

Las cuatro eliminaciones de Boca

Este año Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores en la fase previa de la Copa Libertadores, en los playoffs del torneo Apertura, en el Mundial de Clubes y ahora en la Copa Argentina.

En el Mundial de Clubes atravesó por momentos paradójicos, ya que le hizo partido a Benfica y por momentos también a Bayern Munich, aunque luego el equipo alemán lo superó claramente. Sin embargo, en el mismo torneo, vivió su peor momento del año y uno de los peores de su historia cuando apenas pudo empatar contra Auckland City, un equipo amateur de Nueva Zelanda.

Algunas de las decisiones que se le cuestionan a Russo luego de la derrota contra Atlético Tucumán son la inclusión de Fabbra y Cavani. El colombiano llevaba meses sin jugar y el uruguayo no solo no encuentra su forma física, sino que está peleado con el arco y no convierte desde hace mucho tiempo.

¿Y la autocrítica?

Pero hay más. Los hinchas de Boca empiezan a cuestionar no solo la falta de fútbol del equipo y la inclusión de jugadores cuyo nivel está lejos de ser el deseable, sino también la ausencia de autocrítica por parte de los futbolistas y especialmente del técnico.

De hecho, con la derrota ante Atlético Tucumán consumada, el técnico dijo que vio cosas buenas en el equipo y eligió al árbitro como el culpable de la derrota. Es que, según él, en el primer gol de los tucumanos le cometieron falta a Paredes en un córner, algo que no vieron los periodistas ni los propios hinchas xeneizes.

Cavani y los rebotes

A propósito de declaraciones, es otro motivo de enojo para los simpatizantes de Boca. Más allá de la recordada de Rojo cuando dijo que el equipo no le debía nada a los hinchas, luego de la eliminación ante Independiente en los playoffs del torneo Apertura, luego se sumaron otras. Y una de ellas llegó justamente tras la eliminación ante Atlético Tucumán. En ese sentido, fue otra vez Cavani quien despertó la ira de muchos boquenses cuando atribuyó la ventaja tucumana a "un gol de rebote", como si eso no fuese parte del juego y cuando su propio tanto, que significó el 2-1, también llegó por esa vía.

Lo cierto es que los resultados, las decisiones cuestionables y la ausencia de un plan de juego empiezan a poner a Russo en el ojo de la tormenta cuando apenas lleva seis fechas al frente del equipo. Por eso, el próximo desafío para Boca, que será frente a Huracán, se convertirá en una prueba de fuego para el director técnico.