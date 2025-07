Qué les dijo Juan Román Riquelme a los jugadores de Boca después de la eliminación en la Copa Argentina

No parece casual. El equipo, incluso con distintos entrenadores, no encuentra una forma de juego y muchas veces termina siendo superado por sus rivales. Lleva diez partidos sin ganar y su último triunfo fue hace 96 días. Miguel Russo está al frente desde hace seis partidos y todavía no conoce la victoria.

El momento de Boca no parece casual. Lleva 10 partidos sin ganar y su último triunfo fue hace 96 días. Russo dirigió seis partidos y todavía no conoce la victoria El momento de Boca no parece casual. Lleva 10 partidos sin ganar y su último triunfo fue hace 96 días. Russo dirigió seis partidos y todavía no conoce la victoria