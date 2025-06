Miguel Russo habló sobre el regreso de Ángel Di María a Central: qué dijo el técnico de Boca

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1932840475423133888&partner=&hide_thread=false "ME ALEGRO POR CENTRAL Y ME ALEGRO POR ÉL TAMBIÉN", Miguel Ángel Russo habló sobre el regreso de Ángel Di María a Rosario Central.



"Me alegro por Central y me alegro por él", dijo bastante lacónicamente Russo a propósito del regreso de Di María. Luego dijo que el lunes "seguramente lo veremos" y dijo que le dará un abrazo. Y cuando le dijeron que posiblemente el entrenador del Benfica no lo ponga de titular, fue precavido: "Uno nunca sabe".