Mateo Silvetti, lejos de Newell's alcanzó la gloria entre glorias en la nueva meca del fútbol mundial

El delantero juvenil, que jugó menos de un año en Newell's, se consagró en Inter Miami con figuras en el final de sus carreras y en una liga epicentro del poder

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

8 de diciembre 2025 · 06:10hs
Mateo Silvetti

Mateo Silvetti,  en el centro, con una amplia sonrisa celebra junto a Lionel Messi, entre otros.
Mateo Silvetti levanta el trofeo por el primer título de Inter Miami en la MLS.

Mateo Silvetti levanta el trofeo por el primer título de Inter Miami en la MLS.

Mateo Silvetti salta detrás de Luis Suárez durante la premiación. A menos de un metro tiene a Lionel Messi y Rodrigo De Paul. Un poco más lejos de Sergi Busquets y Jordi Alba. Acompañado de semejantes figuras, disfruta del momento. De una compañía impensada hasta pocos meses atrás y de la consagración en la Major League Soccer.

El nuevo centro del poder del fútbol mundial, obra de los Estados Unidos y la Fifa, a donde se incorporó el juvenil hace poco. Lejos de Newell’s. Su lugar de pertenencia y formación. Sin que sus hinchas lo pudieran disfrutar. Sin que el club que le permitió crecer lo aprovechara lo suficiente en la primera.

La alegría del delantero de 19 años fue seguida a la distancia por el pueblo leproso, entre la sensación confortable de que a uno de los suyos le fue bien, la añoranza de no tenerlo y el fastidio de que el club lo dejo ir demasiado pronto.

El dinero por la transferencia a Inter Miami

Porque no llegó a completar un año en Newell’s y la directiva priorizó el ingreso de dinero. En agosto anunció su venta por 4 millones 500 mil dólares brutos, más 2 millones 25 mil por objetivos variables. La transferencia se había realizado meses antes. Incluso, a comienzos de 2025, existió interés por contratarlo de otro Inter, de Italia.

Ni siquiera se espero a que juegue con el seleccionado argentino el Mundial sub-20 para mostrarlo y revalorizarlo. La urgencia económica impidió que el atacante se consolide en la primera y que el hincha goce con su habilidad y velocidad. Una deuda que los candidatos a conducir al club del Parque plantearon como una cuestión a revertir de inmediato.

El mismo Silvetti, cuando hacía poco debutó en Newell’s, habló del sueño de consolidarse en la primera, en una entrevista publicada por el club. Un anhelo inconcluso.

"El objetivo es afianzarme en primera. Como hincha del club es lo que deseo: poder ayudar desde mi lugar. Newell’s termina siendo mi vida. Mi sueño obviamente es ser campeón con esta camiseta”, dijo Silvetti, quien empezó a jugar en la entidad de la que es hincha en infantiles.

Los partidos de Mateo Silvetti en Newell's

Entre su debut el 19 de julio de 2025, contra Barracas Central (1-0) de visitante, y el 29 de abril de 2025, frente a Huracán (2-0) en el Coloso, pasaron 284 días. Menos de un año. Completó 37 partidos (29 de titular y 8 ingresando desde el banco) y convirtió 6 goles. Una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo le impidió seguir jugando y luego fue transferido.

El destino fue Inter Miami. La casa de Messi. La propiedad de Jorge Mas Santos. Poderoso empresario de vínculos estrechos con los distintos gobiernos de Estados Unidos y principal miembro de la Fundación Nacional Cubano Americana que financió actos terroristas contra la población cubana.

La franquicia de Inter Miami es el modelo por excelencia del país del norte, para consolidar su posición dominante actual en el fútbol mundial, en alianza con la Fifa, luego del Fifa Gate.

El mismo que denunció un histórico de Newell’s: Marcelo Bielsa. “Estados Unidos, cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el Fifa Gate, con el FBI”, apuntó el actual entrenador de la selección uruguaya.

En una liga de categoría mediana, pero de trascendencia mediática y económica, Silvetti tiene la chance de un rédito para su bolsillo y de mostrarse. Y hasta de exponer cualidades para continuar en el futuro en ligas de mayor jerarquía, como le pasó a Benjamín Cremaschi, el mediocampista estadounidense de padres argentinos prestado por Inter Miami a Parma de Italia.

Muy pronto fue protagonista

A Silvetti, desde que llegó a Inter Miami, todo le pasó rápido. En septiembre jugó 3 partidos, uno de titular. Se fue al Mundial sub-20 y en su retorno tuvo una mayor participación, en la serie final, que comenzó a fin de octubre. Ingresó en dos de los tres encuentros de la primera ronda. En el último fue titular, con una asistencia. No salió más.

Mateo Silvetti levanta el trofeo por el primer título de Inter Miami en la MLS.

Mateo Silvetti levanta el trofeo por el primer título de Inter Miami en la MLS.

Apareció en la formación inicial contra Cincinnati (4-0), por los cuartos de final, con un gol y una asistencia, frente a New York City (5-1), en semifinales, con otra conquista, y ante Vancouver Whitecaps (3-1), en la final.

Silvetti adentro, Luis Suárez al banco

El entrenador Javier Mascherano, en otro puesto, se inclinó por Silvetti para reemplazar a una gloria uruguaya, Luis Suárez, muy lejos de lo que supo ser.

El ex-Newell’s compartió la titularidad con Busquets y Alba, ganadores de todo con Barcelona y campeones del mundo con España, quienes se retiraron tras la final.

Todos futbolistas que transitaron y transitan por una liga “amigable”, en la que Messi no corre exigencias máximas y a la que se sumó también De Paul.

Junto a históricos, y una celebridad como la Pulga, Silvetti juega, disfruta y aprende. Newell’s lo mira a la distancia, nada indiferente.

Silvetti, lejos de Newell's alcanzó la gloria entre glorias en la nueva meca del fútbol mundial

Silvetti, lejos de Newell's alcanzó la gloria entre glorias en la nueva meca del fútbol mundial

