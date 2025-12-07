La Capital | Ovación | Messi

Messi tras la coronación en la MLS: "Era un desafío poner al Inter de Miami en lo más alto"

El astro rosarino habló tras lograr su primer título de la MLS. “El objetivo era este, ser campeón de la liga para que el club siga creciendo", dijo Messi

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

7 de diciembre 2025 · 20:52hs
Lionel Messi y David Beckham

Lionel Messi y David Beckham, en la premiación de Inter Miami en la MLS.

El astro argentino Lionel Messi celebró la victoria con la que el Inter de Miami se convirtió en el nuevo campeón de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y aseguró que era un “desafío poner el club en lo más alto”.

“Es una felicidad porque cuando llegamos a este club era un gran desafío poder ponerlo en lo más alto, porque era un club nuevo por decirlo de alguna manera”, destacó Messi en diálogo que mantuvo con DSPORTS tras el partido en el que el Inter de Miami se impuso por 3 a 1 al Vancouver Whitecaps.

En un mano a mano con el periodista Marcelo Benedetto, Messi remarcó que su objetivo era “ser campeón de la MLS para que el club siga creciendo, para posicionarlo ahí arriba”.

“Tuvimos la suerte de llegar y ganar la Leagues Cup, el primer torneo para esta institución y este año tuvimos muchísimos partidos, muchísima competición. Competimos, llegamos a finales, a semifinales, fuimos al Mundial de Clubes, hicimos un papel muy bueno”, repasó.

>>Leer más: Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

Messi: "El desafío es seguir creciendo"

“Y el objetivo era este, ser campeón de la MLS para que el club siga creciendo, para posicionarlo ahí arriba. Era un gran desafío cuando me vine para acá poder hacer eso y por eso la felicidad de poder lograrlo”, insistió Messi.

Messi se prepara para la Copa Mundial FIFA 2026 que se disputará en los Estados Unidos, México y Canadá.

La selección argentina que conduce Lionel Scaloni deberá medirse con Argelia el 16 de junio; Austria, el 22 de junio; y Jordania, el 27 de junio.

Noticias relacionadas
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi protagonizaron una larga rivalidad que sigue sumando capítulos.

La indirecta de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi: "No puedo creer que lo compares"

Lionel Scaloni contó que aún no tiene noticias sobre la fecha en que se disputará la Finalissima con España.

Lionel Scaloni: "No tengo dudas de que Messi tomará la mejor decisión de cara al Mundial"

Argentina estará en el Bombo 1 para el sorteo del Mundial 2026, que comenzará a las 14 y será transmitido a todo el planeta. 

Mundial 2026: hoy se sortean los grupos y Argentina conocerá a sus rivales

Messi volvió a afirmar que su sueño siempre fue jugar en Newells.

Messi lo hizo otra vez: confesó que su sueño "era" jugar en Newell's

Ver comentarios

Las más leídas

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Santa Fe es la segunda provincia con más atropellamientos de fauna

Santa Fe es la segunda provincia con más atropellamientos de fauna

Dispersión de precios: el kilo de helado en Rosario va desde $13.000 a $24.000

Dispersión de precios: el kilo de helado en Rosario va desde $13.000 a $24.000

Lo último

Racing venció a Boca, es finalista y Central evitó a un peso pesado en la Libertadores

Racing venció a Boca, es finalista y Central evitó a un peso pesado en la Libertadores

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Messi tras la coronación: Era un desafío poner al equipo en lo más alto

Messi tras la coronación: "Era un desafío poner al equipo en lo más alto"

El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar una nueva Navidad rosarina

El evento contará con música en vivo y propuestas para toda la familia. Habrá desvíos en el transporte público

El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar una nueva Navidad rosarina
Santa Fe es la segunda provincia con más atropellamientos de fauna

Por Tomás Barrandeguy
La Región

Santa Fe es la segunda provincia con más atropellamientos de fauna

La UNR enseñará a usar inteligencia artificial para estudiar

Por Nachi Saieg

La Ciudad

La UNR enseñará a usar inteligencia artificial para estudiar

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6
Información General

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

UUD, AZO, UPD y UVI: los festejos de los secundarios que quitan el sueño

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

UUD, AZO, UPD y UVI: los festejos de los secundarios que quitan el sueño

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Santa Fe es la segunda provincia con más atropellamientos de fauna

Santa Fe es la segunda provincia con más atropellamientos de fauna

Dispersión de precios: el kilo de helado en Rosario va desde $13.000 a $24.000

Dispersión de precios: el kilo de helado en Rosario va desde $13.000 a $24.000

UUD, AZO, UPD y UVI: los festejos de los secundarios que quitan el sueño

UUD, AZO, UPD y UVI: los festejos de los secundarios que quitan el sueño

Ovación
Messi tras la coronación: Era un desafío poner al equipo en lo más alto

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Messi tras la coronación: "Era un desafío poner al equipo en lo más alto"

Messi tras la coronación: Era un desafío poner al equipo en lo más alto

Messi tras la coronación: "Era un desafío poner al equipo en lo más alto"

Tenis: Luisina Giovannini perdió la final de Quito pero ascenderá 55 puestos

Tenis: Luisina Giovannini perdió la final de Quito pero ascenderá 55 puestos

Central: presentan Crónicas de una epopeya canaya, a 30 años de la Copa Conmebol

Central: presentan "Crónicas de una epopeya canaya", a 30 años de la Copa Conmebol

Policiales
Cuatro mujeres fueron detenidas por robos durante el recital de Molotov
Policiales

Cuatro mujeres fueron detenidas por robos durante el recital de Molotov

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Investigan el crimen de un h hombre de 35 años en Granadero Baigorria

Investigan el crimen de un h hombre de 35 años en Granadero Baigorria

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja

La Ciudad
El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar una nueva Navidad rosarina
La Ciudad

El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar una nueva Navidad rosarina

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

Reinauguran la plaza 25 de mayo con música, visitas guiadas y actividades

Reinauguran la plaza 25 de mayo con música, visitas guiadas y actividades

Iapos consolida su servicio de telemedicina con las consultas virtuales

Iapos consolida su servicio de telemedicina con las consultas virtuales

Oportunidades y límites del proyecto de ley tributaria 2026 de Santa Fe
Economía

Oportunidades y límites del proyecto de ley tributaria 2026 de Santa Fe

Ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial
Ovación

Ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

Ola de calor: cuáles son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas

Por Florencia O'Keeffe
Salud

Ola de calor: cuáles son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores
Policiales

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

San Lorenzo: ya está listo el nuevo sector de atención al público de la Municipalidad
La Región

San Lorenzo: ya está listo el nuevo sector de atención al público de la Municipalidad

Piden que se reabra el depósito de valijas de la terminal de Ómnibus
La Ciudad

Piden que se reabra el depósito de valijas de la terminal de Ómnibus

Empleados de comercio tendrán una nueva suma fija: de cuánto es el monto
economia

Empleados de comercio tendrán una nueva suma fija: de cuánto es el monto

Termina con Newells y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse
OVACIÓN

Termina con Newell's y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse

Polémica por el mensaje de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina
Información General

Polémica por el mensaje de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina

General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta
La Región

General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja
Policiales

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja

Investigan el crimen de un h hombre de 35 años en Granadero Baigorria
Policiales

Investigan el crimen de un h hombre de 35 años en Granadero Baigorria

San Lorenzo: mataron a un joven de 19 años a la salida de un cumpleaños de 15
Policiales

San Lorenzo: mataron a un joven de 19 años a la salida de un cumpleaños de 15

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes feriado nacional
LA CIUDAD

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes feriado nacional

Milei presentó los F16: Un símbolo de la Argentina que estamos construyendo
Política

Milei presentó los F16: "Un símbolo de la Argentina que estamos construyendo"

Conflicto universitario: los docentes de la UTN votaron no iniciar las clases en 2026
La Ciudad

Conflicto universitario: los docentes de la UTN votaron no iniciar las clases en 2026

Nación autorizó a Rosario a emitir bonos para costear las obras de pavimentación

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Nación autorizó a Rosario a emitir bonos para costear las obras de pavimentación

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta la pericia psiquiátrica
Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta la pericia psiquiátrica

El Concejo aprobó un alivio fiscal para instituciones que trabajan con discapacidad
La Ciudad

El Concejo aprobó un alivio fiscal para instituciones que trabajan con discapacidad

Reforma laboral: la octava vez que Argentina intenta resolver con las mismas recetas un viejo tema
Economía

Reforma laboral: la octava vez que Argentina intenta resolver con las mismas recetas un viejo tema