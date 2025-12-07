Messi tras la coronación en la MLS: "Era un desafío poner al Inter de Miami en lo más alto"

El astro rosarino habló tras lograr su primer título de la MLS. “El objetivo era este, ser campeón de la liga para que el club siga creciendo", dijo Messi

Lionel Messi y David Beckham, en la premiación de Inter Miami en la MLS.

El astro argentino Lionel Messi celebró la victoria con la que el Inter de Miami se convirtió en el nuevo campeón de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y aseguró que era un “desafío poner el club en lo más alto”.

“Es una felicidad porque cuando llegamos a este club era un gran desafío poder ponerlo en lo más alto, porque era un club nuevo por decirlo de alguna manera”, destacó Messi en diálogo que mantuvo con DSPORTS tras el partido en el que el Inter de Miami se impuso por 3 a 1 al Vancouver Whitecaps.

En un mano a mano con el periodista Marcelo Benedetto, Messi remarcó que su objetivo era “ser campeón de la MLS para que el club siga creciendo, para posicionarlo ahí arriba”.

“Tuvimos la suerte de llegar y ganar la Leagues Cup, el primer torneo para esta institución y este año tuvimos muchísimos partidos, muchísima competición. Competimos, llegamos a finales, a semifinales, fuimos al Mundial de Clubes, hicimos un papel muy bueno”, repasó.

Messi: "El desafío es seguir creciendo"

“Y el objetivo era este, ser campeón de la MLS para que el club siga creciendo, para posicionarlo ahí arriba. Era un gran desafío cuando me vine para acá poder hacer eso y por eso la felicidad de poder lograrlo”, insistió Messi.

Messi se prepara para la Copa Mundial FIFA 2026 que se disputará en los Estados Unidos, México y Canadá.

La selección argentina que conduce Lionel Scaloni deberá medirse con Argelia el 16 de junio; Austria, el 22 de junio; y Jordania, el 27 de junio.