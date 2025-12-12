La Capital | Gobierno provincial

Primeras cartas del gobierno provincial para su plan logístico de acceso a puertos

El proyecto busca unificar tasas y crear un circuito logístico de concesión por peaje para ordenar el tránsito pesado. Los pendientes y los desafíos

12 de diciembre 2025 · 12:07hs
Las obras viales en la zona de puertos comienzan a ejecutarse

La Capital / Celina Mutti Lovera

Las obras viales en la zona de puertos comienzan a ejecutarse

El gobierno provincial presentó en la Bolsa de Comercio de Rosario el Circuito de Ingreso a Puertos (CIP), un proyecto de concesión de rutas por peaje para planificar, organizar y ordenar el ingreso de los camiones a 32 puertos entre Timbúes y Arroyo Seco. Con una inversión estimada de 1.000 millones de dólares se busca cambiar la logística regional.

El CIP se proyecta como un ingreso único portuario que circunscribe geográficamente cuáles son las rutas que los camiones de diferentes provincias, que mueven cerca de 96 mil toneladas, van a utilizar para ingresar a los puertos del sur santafesino.

Los ministros de Obras Públicas, de Santa Fe, Lisandro Enrico, y de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, encabezaron este jueves una mesa de trabajo. “La idea es cómo hacer para que eso se ordene en ese único circuito, con una única concesión y un único mantenimiento con obras permanentes”, explicó Enrico.

Caminos del gobierno provincial

Se trata de un proyecto que el gobierno tiene en mente desde que inició la gestión pero que aún no logra enlazar para poder ejecutar. Todavía no está finalizado el estudio de demanda que es el insumo central del proyecto, que analiza el flujo de recursos y el mantenimiento objetivo de cada tramo.

Una de las ideas centrales es que Nación ceda la jurisdicción a la provincia de tramos locales de rutas nacionales. Eso no parece ser posible en la brevedad con una administración central que no aborda el mantenimiento pero tampoco otorga posibilidades a las provincias.

“Desde el gobierno de Santa Fe venimos trabajando en un proyecto de planificación y obras en esta zona donde ingresan por año cerca de 2 millones de camiones de 13 provincias, lo cual genera un problema de tránsito histórico que hay que resolver con una planificación que se sostenga en el tiempo. Incluso estamos llevando adelante gestiones y pedidos para poder contemplar distintas trazas nacionales que confluyen en la zona portuaria de la provincia de Santa Fe”, afirmó Enrico tras el encuentro.

WhatsApp Image 2025-12-11 at 15.14.04
Los ministros de Obras Públicas y de Desarrollo Productivo del gobierno provincial, Lisandro Enrico y Gustavo Puccini, y el presidente de la Bolsa de Rosario Pablo Bortolato

Los ministros de Obras Públicas y de Desarrollo Productivo del gobierno provincial, Lisandro Enrico y Gustavo Puccini, y el presidente de la Bolsa de Rosario Pablo Bortolato

Otro punto clave es la concesión que podrá ser pública o privada, aunque gana más fuerza esta segunda a través de varias empresas asociadas que cobrarán un peaje a los circulantes que no se dirigen a puertos y una tasa única para transporte de carga que sí va al cordón agroexportador.

Esto chocaría con las municipalidades que dejarán de cobrar tasas viales y lograrían compensar parte en una suerte de "coparticipación" del peaje para los servicios municipales que demanden por el ingreso vehicular, no vial. Hoy las tasas que cobran las utilizan para varios ítems, algo que se acabaría.

Dos planes en carpeta

El plan A es utilizar la traza nacional A012, la cual se reconvertiría en tres etapas y con una inversión de 1.000 millones de dólares como autovía, pasos a nivel de cruces ferroviarios y conexiones y variantes viales. Como plan B se anexaría la ruta provincial 26 como un tercer anillo sumado a la Circunvalación Rosario y a la misma AO12.

G76SxR4WwAAXSw5

El encuentro fue el inicio de una serie de reuniones para ir analizando las posibilidades técnicas y logísticas entre cámaras empresarias y áreas de gobierno. De hecho, durante la reunión se abordó el ordenamiento del ingreso portuario, el sistema de STOP, los cupos y los volúmenes de carga y descarga.

“Hace ya casi un año que venimos insistiendo en que hay una necesidad imperiosa de tener un acceso a puertos planificado”, aseguró Puccini. En época de cosechas, el tránsito pesado se multiplica en los principales corredores del sur santafesino, razón por la cual se llevan adelante numerosos operativos de tránsito y control.

