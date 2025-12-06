La leyenda y el pibe que promete: los rosarinos Messi y Silvetti son campeones en la MLS

Lionel Messi y Mateo Silvetti, ambos con raíz en Newell's, se coronaron en el Inter Miami en la Major League Soccer de Estados Unidos.

Lionel Messi otra vez campeón. El crack rosarino de 38 años se coronó campeón de la final de la Major League Soccer de Estados Unidos con Inter Miami, venciendo 3 a 1 a Vancouver Whitecaps . De esta manera Leo llegó a los 46 títulos oficiales y fue una excelente noticia para la selección argentina, que lo espera con los brazos abiertos para que sea parte del próximo Mundial, donde ya se conoce que la Scaloneta jugará en la fase de grupos ante Argelia, Austria y Jordania.

Inter Miami, que además es dirigido con el sanlorencino Javier Mascherano, tuvo en sus filas al también rosarino Mateo Silvetti, que comenzó el año jugando en Newell's, y lo terminó coronándose con Las Garzas.

Messi terminó la excelente temporada con 49 goles y 52 asistencias, siendo el jugador más valioso de la MLS. Leo jugó todo el partido y el Toto Silvetti estuvo en cancha en la final hasta los 77 minutos, ya cuando el partidos estaba 2 a 1 a favor del Inter.

Los goles de la final para la coronación de Messi

El defensor colombiano Édier Ocampo marcó, en contra, estableció el 1-0 del Inter Miami ante el Vancouver Whitecaps a los 8 minutos de juego.

En un contragolpe, el argentino Tadeo Allende encaró por la izquierda y buscó el pase al segundo palo para su compañero, pero el colombiano Ocampo la interceptó, con la mala fortuna que le rebotó y terminó entrando en el arco del japonés Takaoka. Así terminó el primer tiempo.

Messi estuvo cerca de aumentar la diferencia de cabeza en el complemento, pero luego el mediocampista canadiense Ali Ahmed empató el partido para el Vancouver Whitecaps, a los 15 minutos de la segunda etapa.

Inter no se resignó. El mediocampista argentino Rodrigo De Paul marcó el 2-1, a los 26 minutos del complemento, en la final de la Major League Soccer.

La Pulga para De Paul

El astro rosarino metió un pase filtrado para dejar mano a mano a su compañero de la selección argentina que definió cruzado ante el achique del japonés Takaoka y puso el 2-1, que derivó en un gran festejo de Javier Mascherano en el banco de suplentes.

Y en el sexto minuto adicional, el delantero argentino Tadeo Allende marcó el 3 a 1 definitivo del Inter Miami para que Messi y sus compañeros se coronen en la Major League Soccer (MLS).

Así, dos rosarinos fueron campeones en el Inter Miami, uno es que Messi que se preparara para jugar su sexto Mundial en Estados Unidos, México y Canadá dentro de seis meses. Y el otro es Mateo Silvetti, que este año comenzó en la Lepra y ahora se dio el gusto de ser campeón en la MLS.