Ignacio Boero: "Newell's debe salir de la mediocridad que dejaron Astore y D'Amico"

A dos días para las elecciones de Newell's , Ignacio Boero le pidió a los socios del club del Parque Independencia que se acerquen a las urnas para emitir su voto , lo que remarcó que será la “única forma” de “cambiar” el rumbo de la institución. “Se pone en juego el modelo del club” , enfatizó el candidato de Unen.

El escenario político de la Lepra es incierto, pero la crisis económica, institucional y futbolística que deberá afrontar la nueva comisión directiva es compleja, por lo que la decisión de los socios de este domingo 14 de diciembre será clave en el futuro inmediato del club.

“Hay mucho entusiasmo, la gente quiere votar y dar una vuelta de página de este momento del club, de estos 10 años de desidia y que Newell's vuelva a ser lo que siempre fue” , afirmó Boero durante una entrevista con LT8 .

En la misma línea, el referente del espacio político Unen sostuvo: “Se pone en juego el modelo del club. Nuestro histórico modelo de formación y proyección de jugadores, contra la compra-venta de jugadores y libros de pases que son paupérrimos, que se traen 10 o 15 jugadores por año. De esa forma nos llevaron a la debacle deportiva e institucional, por lo que hemos perdido mucho de nuestra identidad ”.

El equipo de trabajo de Boero y el futuro de Newell's

“Roberto -Sensini- está trabajando muy bien. Todos saben su capacidad y honestidad. Levanta el teléfono y lo atiende hasta el más pintado del fútbol argentino y del fútbol mundial”, señaló el candidato a presidente de Newell's. Además, aseguró que “la semana que viene” tendrán “un muy buen técnico”, del cual confesó que su “primera opción es Martín Anselmi” pero que el mismo les “pidió esperar hasta el domingo de las elecciones”, pero “si no se da lo de Anselmi” tienen “otra muy buena opción” en puerta.

NOB Boeo 234 81826317 Julio Lamas, Ignacio Boero y Roberto Sensini, en el acto multitudinario de Unen. Leo Vincenti / La Capital

Al respecto, Boero recalcó que quiere “gente seria en el club” que trabaje con “capacidad, más allá de la pertenencia”, por lo que indicó que cuenta con “gente ganadora que sabe lo que es el club, la formación y su identidad”, que la Lepra debe “recuperar”, según sus palabras.

Por otro lado, se refirió a la masa societaria y los deportes que forman parte de la vida diaria de la institución del Parque y detalló: “Tenemos más de 2 mil deportistas que van todas las semanas al club que los tenemos que atender y mejorar su experiencia. Julio -Lamas- va a estar al lado mío como asesor externo y vamos a armar un muy buen equipo con toda la gente que está trabajando adentro del club para que Newell's sea lo que tiene que ser. Es un club grande de Argentina. Lo más importante es el fútbol, pero no podemos desatender las otras áreas”.

“Soy una persona ordenada que paga 800 sueldos todos los meses, en tiempo y forma. Por supuesto que los empleados tienen que estar con los sueldos al día, lo damos por descontado porque es mi forma de trabajar”, aseveró.

La pesada herencia

En cuanto al panorama que recibirá quien asuma como nuevo presidente de Newell's, Boero señaló que “hace 10 años que desatendieron Bella Vista” y “dejaron de darle la importancia que tiene”, con dirigencias que “trajeron jugadores indiscriminadamente”, por lo que describió: “La comisión anterior de Bermúdez-D’Amico trajo 75 jugadores en cinco años y la de Astore 55 en cuatro años. No hay economía que pueda aguantar esos desmanejos”.

“Astore sigue mintiendo como desde el primer día. Es un caradura. Newell's es una institución patrimonialmente sólida no por lo que deja él, sino por su historia, por la base social importante, por las divisiones inferiores reconocidas en el mundo y porque tiene jugadores y técnicos de jerarquía”, respondió el candidato luego de las declaraciones del mandatario leproso de este jueves.

Ante la crisis profunda que deja la comisión directiva saliente, continuó: “Astore no tiene vergüenza. Nosotros presentamos un amparo hace 10 días para que no siga vendiendo a los pibes y para que no venda los abonos, como hizo con los palcos que vendió a cinco años. Nos va a dejar una tesorería totalmente embargada. Que se vaya cuanto antes que esto lo vamos a sacar adelante con la gente que verdaderamente quiere a Newell's”.

“Newell's es grande, hay que salir de la mediocridad a la que nos llevaron Astore y D’Amico, que son las dos caras de la misma moneda del fracaso, los que nos trajeron hasta este momento”, subrayó Boero.

Un sueño y un pedido

Apenas 48 horas antes del comienzo de la jornada de elecciones rojinegras, el candidato no dudó en ser claro con su sueño para los próximos años y le pidió a los socios participación para cambiar el rumbo del club.

“Lo de Messi es un sueño como el de todo hincha de Newell's. Los sueños se pueden hacer realidad, vamos a hacer lo posible y lo imposible, no solo por lo que representa el mejor jugador del mundo, sino también por el empuje anímico y financiero que entraría si Lionel juega en nuestro club”, reveló.

Para finalizar sus declaraciones de cara al domingo, Boero concluyó con un mensaje directo a los socios y dijo: “Le pido a la gente que vaya a votar, es la única forma en la que podemos cambiar al club. No bajemos los brazos que al club lo vamos a sacar adelante, porque Newell's es el más grande del interior”.