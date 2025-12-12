La Capital | Ovación | Newell's

Ignacio Boero: "Newell's debe salir de la mediocridad que dejaron Astore y D'Amico"

El candidato de Unen señaló que las dirigencias anteriores “hace 10 años que desatendieron Bella Vista” y “trajeron jugadores indiscriminadamente”

12 de diciembre 2025 · 12:25hs
En la previa a las elecciones de Newells

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

En la previa a las elecciones de Newell's, Ignacio Boero apuntó contra Astore y D'Amico.

A dos días para las elecciones de Newell's, Ignacio Boero le pidió a los socios del club del Parque Independencia que se acerquen a las urnas para emitir su voto, lo que remarcó que será la “única forma” de “cambiar” el rumbo de la institución. “Se pone en juego el modelo del club”, enfatizó el candidato de Unen.

El escenario político de la Lepra es incierto, pero la crisis económica, institucional y futbolística que deberá afrontar la nueva comisión directiva es compleja, por lo que la decisión de los socios de este domingo 14 de diciembre será clave en el futuro inmediato del club.

“Hay mucho entusiasmo, la gente quiere votar y dar una vuelta de página de este momento del club, de estos 10 años de desidia y que Newell's vuelva a ser lo que siempre fue”, afirmó Boero durante una entrevista con LT8.

En la misma línea, el referente del espacio político Unen sostuvo: “Se pone en juego el modelo del club. Nuestro histórico modelo de formación y proyección de jugadores, contra la compra-venta de jugadores y libros de pases que son paupérrimos, que se traen 10 o 15 jugadores por año. De esa forma nos llevaron a la debacle deportiva e institucional, por lo que hemos perdido mucho de nuestra identidad”.

El equipo de trabajo de Boero y el futuro de Newell's

“Roberto -Sensini- está trabajando muy bien. Todos saben su capacidad y honestidad. Levanta el teléfono y lo atiende hasta el más pintado del fútbol argentino y del fútbol mundial”, señaló el candidato a presidente de Newell's. Además, aseguró que “la semana que viene” tendrán “un muy buen técnico”, del cual confesó que su “primera opción es Martín Anselmi” pero que el mismo les “pidió esperar hasta el domingo de las elecciones”, pero “si no se da lo de Anselmi” tienen “otra muy buena opción” en puerta.

NOB Boeo 234 81826317
Julio Lamas, Ignacio Boero y Roberto Sensini, en el acto multitudinario de Unen.

Julio Lamas, Ignacio Boero y Roberto Sensini, en el acto multitudinario de Unen.

>> Leer más: Uno de los DT candidato a dirigir a Newell's estaría cada vez más lejos del Parque

Al respecto, Boero recalcó que quiere “gente seria en el club” que trabaje con “capacidad, más allá de la pertenencia”, por lo que indicó que cuenta con “gente ganadora que sabe lo que es el club, la formación y su identidad”, que la Lepra debe “recuperar”, según sus palabras.

Por otro lado, se refirió a la masa societaria y los deportes que forman parte de la vida diaria de la institución del Parque y detalló: “Tenemos más de 2 mil deportistas que van todas las semanas al club que los tenemos que atender y mejorar su experiencia. Julio -Lamas- va a estar al lado mío como asesor externo y vamos a armar un muy buen equipo con toda la gente que está trabajando adentro del club para que Newell's sea lo que tiene que ser. Es un club grande de Argentina. Lo más importante es el fútbol, pero no podemos desatender las otras áreas”.

“Soy una persona ordenada que paga 800 sueldos todos los meses, en tiempo y forma. Por supuesto que los empleados tienen que estar con los sueldos al día, lo damos por descontado porque es mi forma de trabajar”, aseveró.

La pesada herencia

En cuanto al panorama que recibirá quien asuma como nuevo presidente de Newell's, Boero señaló que “hace 10 años que desatendieron Bella Vista” y “dejaron de darle la importancia que tiene”, con dirigencias que “trajeron jugadores indiscriminadamente”, por lo que describió: “La comisión anterior de Bermúdez-D’Amico trajo 75 jugadores en cinco años y la de Astore 55 en cuatro años. No hay economía que pueda aguantar esos desmanejos”.

Astore sigue mintiendo como desde el primer día. Es un caradura. Newell's es una institución patrimonialmente sólida no por lo que deja él, sino por su historia, por la base social importante, por las divisiones inferiores reconocidas en el mundo y porque tiene jugadores y técnicos de jerarquía”, respondió el candidato luego de las declaraciones del mandatario leproso de este jueves.

>> Leer más: El clásico en el Coloso del Parque ya tiene fecha, y Newell's y Central el fixture confirmado

Ante la crisis profunda que deja la comisión directiva saliente, continuó: “Astore no tiene vergüenza. Nosotros presentamos un amparo hace 10 días para que no siga vendiendo a los pibes y para que no venda los abonos, como hizo con los palcos que vendió a cinco años. Nos va a dejar una tesorería totalmente embargada. Que se vaya cuanto antes que esto lo vamos a sacar adelante con la gente que verdaderamente quiere a Newell's”.

Newell's es grande, hay que salir de la mediocridad a la que nos llevaron Astore y D’Amico, que son las dos caras de la misma moneda del fracaso, los que nos trajeron hasta este momento”, subrayó Boero.

Un sueño y un pedido

Apenas 48 horas antes del comienzo de la jornada de elecciones rojinegras, el candidato no dudó en ser claro con su sueño para los próximos años y le pidió a los socios participación para cambiar el rumbo del club.

Lo de Messi es un sueño como el de todo hincha de Newell's. Los sueños se pueden hacer realidad, vamos a hacer lo posible y lo imposible, no solo por lo que representa el mejor jugador del mundo, sino también por el empuje anímico y financiero que entraría si Lionel juega en nuestro club”, reveló.

>> Leer más: El increíble acto de resiliencia del sobrino de Heinze tras la amputación de una pierna

Para finalizar sus declaraciones de cara al domingo, Boero concluyó con un mensaje directo a los socios y dijo: “Le pido a la gente que vaya a votar, es la única forma en la que podemos cambiar al club. No bajemos los brazos que al club lo vamos a sacar adelante, porque Newell's es el más grande del interior”.

Noticias relacionadas
Cristian DAmico, el candidato de Nuevo Frente Rojinegro, quiere volver a estar en la conducción de Newells.

D'Amico cerró su campaña electoral con un mensaje de reconstruir a Newell's

El último clásico en el Coloso del parque entre Newells y Central, con Panchito González y Jaminton Campaz de protagonistas.

El clásico en el Coloso del Parque ya tiene fecha, y Newell's y Central el fixture confirmado

Enzo Barrenechea y el colombiano Ríos celebran un gol del Benfica. El ex-Newells tiene una alta efectividad en los pases.

El presente de un ex-Newell's en el fútbol de Europa, donde se coló entre los mejores

Ignacio Astore trazó un balance de su gestión en Newells.

Ignacio Astore: "Newell's está ordenado y preparado para lo que viene"

Ver comentarios

Las más leídas

Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

Advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

Lo último

Estado de salud de Joaquín Levinton: Está fuera de peligro

Estado de salud de Joaquín Levinton: "Está fuera de peligro"

Ignacio Boero: Newells debe salir de la mediocridad que dejaron Astore y DAmico

Ignacio Boero: "Newell's debe salir de la mediocridad que dejaron Astore y D'Amico"

Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Hospital Vilela

Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Hospital Vilela

Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Hospital Vilela

La terapia con animales gana terreno en el ámbito sanitario. Las mascotas ya recorren el efector y cosechan amigos
Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Hospital Vilela
La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores
LA CIUDAD

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores

Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas
Policiales

Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas

Persecución y choque: uno de los conductores estaba alcoholizado
POLICIALES

Persecución y choque: uno de los conductores estaba alcoholizado

Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana
Policiales

Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana

Advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Por Matías Petisce
La Ciudad

Advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

Advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

El clásico en el Coloso del Parque ya tiene fecha, y Newells y Central el fixture confirmado

El clásico en el Coloso del Parque ya tiene fecha, y Newell's y Central el fixture confirmado

Ovación
El increíble acto de resiliencia del sobrino de Heinze tras la amputación de una pierna

Por Luis Castro
Ovación

El increíble acto de resiliencia del sobrino de Heinze tras la amputación de una pierna

El increíble acto de resiliencia del sobrino de Heinze tras la amputación de una pierna

El increíble acto de resiliencia del sobrino de Heinze tras la amputación de una pierna

Ariel Holan se despidió de Central con un sentido mensaje: Siempre en mi corazón

Ariel Holan se despidió de Central con un sentido mensaje: "Siempre en mi corazón"

Messi se prepara para su gira por India: desde una estatua gigante hasta un trono de rey en su honor

Messi se prepara para su gira por India: desde una estatua gigante hasta un trono de rey en su honor

Policiales
Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas
Policiales

Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas

Una vida de esclavitud en barrio Martin: el trasfondo de la grave imputación a una mujer

Una vida de esclavitud en barrio Martin: el trasfondo de la grave imputación a una mujer

Persecución y choque: uno de los conductores estaba alcoholizado

Persecución y choque: uno de los conductores estaba alcoholizado

Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio

Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio

La Ciudad
Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Hospital Vilela
La Ciudad

Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Hospital Vilela

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores

Advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

Insisten con reglamentar los cercos eléctricos para uso privado

Insisten con reglamentar los cercos eléctricos para uso privado

En ocho allanamientos hubo dos detenidos por un crimen en barrio Industrial
Policiales

En ocho allanamientos hubo dos detenidos por un crimen en barrio Industrial

Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental

Por Claudio Berón

Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental

El gobierno de Mendoza denunció a padres que no vacunaron a sus hijos
Información general

El gobierno de Mendoza denunció a padres que no vacunaron a sus hijos

Argentina rechazó la explotación de un pozo petrolero en Malvinas
Política

Argentina rechazó la explotación de un pozo petrolero en Malvinas

La entrada más barata para la final del Mundial 2026 costará más de 4.000 dólares
Ovación

La entrada más barata para la final del Mundial 2026 costará más de 4.000 dólares

La CGT se opone a la reforma laboral y promete una marcha multitudinaria
Política

La CGT se opone a la reforma laboral y promete una marcha multitudinaria

Sabalenka contra las tenistas transgénero en el WTA: Tienen mucha ventaja
Información General

Sabalenka contra las tenistas transgénero en el WTA: "Tienen mucha ventaja"

Bullrich mandó a laburar a los delegados: Van a tener sólo diez horas pagas
Política

Bullrich mandó "a laburar" a los delegados: "Van a tener sólo diez horas pagas"

La TGI de Rosario mantiene el descuento por pago anual y el método de actualización
La Ciudad

La TGI de Rosario mantiene el descuento por pago anual y el método de actualización

Nuevo esquema de subsidios para luz y gas: qué cambia y cómo impactará en Rosario
La Ciudad

Nuevo esquema de subsidios para luz y gas: qué cambia y cómo impactará en Rosario

La provincia proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios
La Ciudad

La provincia proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios

Puntos clave de la reforma laboral: vacaciones, banco de horas e indemnizaciones
Política

Puntos clave de la reforma laboral: vacaciones, banco de horas e indemnizaciones

Una discusión entre chicos tras una fiesta de graduación casi culmina en tragedia
LA CIUDAD

Una discusión entre chicos tras una fiesta de graduación casi culmina en tragedia

Balacera en la zona sur de Rosario: investigan el tercer episodio en tres días
Policiales

Balacera en la zona sur de Rosario: investigan el tercer episodio en tres días

Leda Bergonzi muda sus encuentros y cierra el año con una jornada espiritual 
La Ciudad

Leda Bergonzi muda sus encuentros y cierra el año con una jornada espiritual 

Vuelve la Copa Santa Fe de Ciclismo con un fuerte operativo en la autopista
La Ciudad

Vuelve la Copa Santa Fe de Ciclismo con un fuerte operativo en la autopista

Cómo escapó de Venezuela María Corina Machado para recibir el Nobel de la Paz
El Mundo

Cómo escapó de Venezuela María Corina Machado para recibir el Nobel de la Paz

Feministas de todo el país, contra el avance de políticas que vulneran derechos
La Ciudad

Feministas de todo el país, contra el avance de políticas que vulneran derechos

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $4.000 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $4.000 millones

Paro nacional en la Justicia Federal: cómo impactará la medida de fuerza en Rosario
LA CIUDAD

Paro nacional en la Justicia Federal: cómo impactará la medida de fuerza en Rosario