Messi se hizo viral por su amor por los churros

"No entendía. Cuando llegué a la portería me pidieron el teléfono y me dieron un gps. Y me dijeron: «Ya sabés a donde vas». No me lo imaginaba. Y cuando me lo dijo no le creí. Seguí las indicaciones que me dio y cuando estaba llegando empecé a ver gente de seguridad, patrulleros y gente afuera de la casa. Ahí empecé a temblar", contó el joven.

Y continuó: "Cuando llegué me frenaron los de seguridad y les dije que iba a llevar el pedido. Toque bocina, y nada. Mientras los vecinos me decían que me saque fotos. Yo estaba tranquilo pero al mismo tiempo nervioso. Nunca esperé que me pase algo así".

"Después me acerqué y salió una persona. Ya estaba medio nervioso. Ahí vi que Messi se asomó y me empezó a temblar todo. Pedí sacarme una foto con él pero no se pudo dar. Hubiese sido lindo", reveló sobre como fue ver al crack de la selección que este sábado podría decir presente en la despedida de Maxi Rodríguez.

"No pude hablar porque paso todo muy rápido. Tampoco quería molestar. Y después no caía. Cuando la gente me empezó a preguntar si lo había visto me largué a llorar", finalizó visiblemente emocionado por conocer a Leo.