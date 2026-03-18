Vóley: Sonder y Ferro sacaron ventaja en los partidos de ida de las semifinales de la Liga Nacional Masculina

Con un vóley de alto vuelo, ganaron sus respectivos partidos y obligan a Citta y Normal 3 a vencer en la revancha para estirar la definición

Torazo en rodeo ajeno. Sonder le ganó a Citta en Villa Constitución y si obtiene el mismo resultado el próximo sábado se convertirá en uno de los finalistas de la Liga Nacional de Voleibol Masculina (LNVM). Foto. Gentileza Prensa Sonder.

La Liga Nacional de Voleibol Masculina Copa Lüsqtoff entró en su etapa de definición. Este fin de semana se jugaron los partidos de ida de las semifinales, donde Sonder y Ferro Carril Oeste con un vóley de alto vuelo ganaron y sacaron una luz de ventaja.

En el primer chico, el equipo Tricolor, número uno de la Zona A en la fase regular, lo hizo tras superar en Villa Constitución a Citta por 0-3, con parciales de 18/25, 17/25 y 26/28. Ganó los dos primeros sets sin problemas, mientras que Citta reaccionó en el tercero pero no le alcanzó ya que el Tricolor lo cerró para sumar su décima sexta victoria en el torneo (las 13 de la etapa regular, las de cuartos de final y ahora este semifinal).

En CABA, en barrio Caballito, Normal 3 se convirtió en un hueso duro de roer para Ferro Carril Oeste que para llevarse el triunfo tuvo que trabajar más de la cuenta, sobre todo en el primero y en el tercer set. Finalmente el sexteto porteño se impuso 3-0 con parciales de 25/23, 25/18 y 26/24.

Las revanchas se jugarán el próximo fin de semana. El sábado 21, Normal 3 recibirá a Ferro Carril Oeste desde las 20 en el Club Calzada; mientras que una hora más tarde, a las 21, Sonder hará lo propio en La Fábrica con Citta.

Si los ganadores son los mismos ya habrá finalistas, pero en el caso de que las victorias sean para Normal 3 y/o Citta, habrá un tercer partido, que respetando y manteniendo las localías, se jugarán el domingo 22 y serán definitivos.

Por la ronda Permanencia

La que terminó de jugarse fue la Ronda Permanencia, donde dos equipos perdieron la categoría. El primero en descender fue Estudiantes de La Plata (increíblemente el único equipo que logró vencer a Sonder), que perdió el play out 2-0. Cayó en el Estadio J. L. Hisrchi de la ciudad de las diagonales 3-0 (23/25, 19/25 y 23/25) y luego perdió en San Luis 3-1 (25/18, 28/26, 22/25 y 25/19) ante Lafinur, equipo que se aseguró su continuidad en la categoría.

Otro que salvó la temporada fue Echagüe de Paraná. Los entrerrianos y Libertad de San Juan se alternaron los triunfos. Ambos supieron conservar su localía (3-1 en Paraná con parciales de 25/27 25/23 25/22 19/25 17/15 y 3-2 en La Calderita, con parciales de 25/19 27/29 18/25 25/21 15/11), pero en el tercer y definitivo juego los paranaenses rompieron la tendencia y se quedaron con el triunfo de visitante 2-3 (25/21 23/25 28/30 25/23 15/17) y zafaron del descenso.

Sonder, a Zona Campeonato en la LAF

La novena fecha de la Liga Argentina Femenina, última de esta primera fase, se disputó este fin de semana y tras ella se confirmaron los equipos que jugarán tanto la Zona Campeonato como la Permanencia. De los equipos representantes de la Asociación de Vóleibol de Rosario (AVR), Sonder se ubicó en el primer grupo y Náutico Sportivo Avellaneda, en el segundo.

Sonder derrotó en La Fábrica a Náutico Sportivo Avellaneda 3-0, con parciales de 25/17, 25/12 y 26/24 y cerró una brillante primera fase con 14 partidos jugados, 12 victorias y sólo 2 derrotas. El conjunto del barrio Lisandro de la Torre, en tanto, cosechó solamente dos triunfos y sufrió 14 reveces.

El resto de los resultados del último “week end” son los siguientes: San Lorenzo 0, Boca Juniors 3 (21-25, 21-25 y 20-25); Vélez Sarsfield 3, Estudiantes 2 (25/21, 21/25, 19/25, 25/20 y 15/10); Instituto 1, Villa Dora 3 (24/26, 25/23, 9/25 y 19/25); Banco Provincia 1, River Plate 3 (23/25, 22/25, 25/23 y 12/25); Ferro Carril Oeste 0, Gimnasia y Esgrima La Plata 3 (23/25, 20/25 y 23/25); Club Bell 3, San Isidro 0 (25/20, 25/21 y 25/19); San Isidro 3, Instituto 0 (25/17, 25/23 y 25/19); Club Bell 3, Villa Dora 0 (5/21, 25/18 y 25/19); Banco Provincia 1, Boca Juniors 3 (22/25, 26/24, 29/31 y 19/25); Gimnasia y Esgrima La Plata 3, Vélez Sarsfield 0 (25/23, 25/18 y 25/16); Ferro 3 Estudiantes La Plata 0 (25/23, 26/24 y 25/21) y San Lorenzo 3, River Plate 0 (25/17, 25/23 y 25/16).

Sorpresa en las posiciones

Las posiciones en la LAF, al cierre de la fase regular son: 1) Gimnasia y Esgrima La Plata, Sonder y Boca Juniors, 35 puntos; 4) Club Bell, 33; 5) San Isidro y Villa Dora, 29; 7) San Lorenzo, 27; 8) Ferro Carril Oeste, 17; 9) Bahiense del Norte, 14 pts; 10) River Plate (CABA), 13; 11) Instituto, 12; 12) Vélez Sarsfield y Estudiantes, 10; 14) Banco Provincia y Náutico Sportivo Avellaneda, 8. Esta fecha dejó una sorpresa en la tabla de posiciones: gracias a un mejor coeficiente de sets, Gimnasia y Esgrima La Plata logró desplazar a Sonder y quedarse con el primer puesto de cara a la siguiente instancia.

De esta manera los ocho primeros equipos disputarán la Zona Campeonato, y los restantes jugarán por la Permanencia.

Por los cuartos de final (al mejor de tres partidos) se enfrentarán Gimnasia y Esgrima La Plata v. Ferro Carril Oeste, Bell v. San Isidro, Boca Juniors v. Villa Dora y San Lorenzo v. Sonder.

Por la Permanencia, Náutico Sportivo Avellaneda integrará la Zona B, junto a River Plate, Instituto y Banco Provincia; mientras que la Zona A la conforman Bahiense, Vélez Sarsfield y Estudiantes.