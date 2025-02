Roly Santacroce: "Mi experiencia es enorme al lado de los otros dos candidatos"

Es la elección más importante de la historia de la democracia para Santa Fe desde 1983 a nuestros días, porque acá se va a discutir realmente a fondo la Carta Magna. La última vez fue hace 62 años, otro mundo. La verdad que soy el único intendente en la región Rosario que va a una elección de esas características para pelear y discutir las necesidades que tenemos los jefes municipales.

¿Eso es un capital para usted frente a Aleart y Seisas?

Hay una diferencia enorme en experiencia con el resto de los candidatos y eso se verá el día del debate. Quiero debatir porque quiero saber cuáles son sus ideas. Yo las tengo bien claras. Uno representa al presidente, otro al gobernador y yo, simplemente, represento a la gente.

¿Usted está planteando que la figura del intendente sea más fuerte? ¿Cómo?

Mucho más fuerte. Quiero a los intendentes representados porque todos, sea peronista o radical, pensamos igual. Para eso es clave la autonomía municipal. Hoy en día la sociedad llama al intendente por cualquier necesidad que tenga. Por una lamparita, la EPE, el agua, robos. Somos los responsables de todo, pero no tenemos el poder sobre diferentes temas.

rolvider santacroce roly dedos.jpg Santacroce es candidato a convencional por el espacio Activemos. Foto: Virginia Benedetto / La Capital.

Por ejemplo, ¿en que requiere más facultades?

En el manejo de las autoridades policiales en los municipios. ¿Qué poder tengo sobre el comisario y la autoridad policial de mi ciudad? Yo porque tengo seducción, o porque tengo una personalidad que puedo hablar con la autoridad de policía de mi distrito, pero no está formalizado. ¿Sabés cuándo nos enteramos que viene la autoridad policial? Después que asumió.

¿Qué otro punto le parece relevante, además de la autonomía?

La limitación de los mandatos. Tienen que ser ocho años de cargos públicos y se terminó para todos. No puede ser que haya legisladores con 20, 30 años en la política. Eso se tiene que terminar. Tienen que ser dos mandatos y luego, si quiere seguir en política, debería ser un cargo más alto. Si sos concejal, o competís a intendente, a diputado o a gobernador, si no te tenés que ir a tu casa. No podés ser 20 años concejal, no podés ser 20 años intendente, no podés ser 20 años diputado.

¿Por qué jugó por fuera del PJ provincial?

Ese tema ya ha pasado. Soy candidato constituyente por Activemos, con Marcelo Lewandowski, con quien tengo una gran relación hace muchísimo tiempo. Estoy convencido de que es una persona que le puede aportar muchísimo a todo esto y vamos a recorrer juntos las ciudades del departamento Rosario.

roly diario .jpg El intendente de Funes, en una entrevista en La Capital. Foto: Virginia Benedetto / La Capital.

¿Puede ser un nuevo espacio de renovación del PJ para el futuro?

Hoy lo que sé es que la sociedad necesita liderazgos. Es más, ¿sabés lo que necesita? Que la vuelvan a hacer soñar. Lo más importante es vivir como la gente, que vuelva a tomar mate en las plazas, en la vereda con reposeras. En nuestra ciudad lo logramos. En 2019, cuando asumimos, Funes era una ciudad muy precaria. Hoy es una ciudad con fuerza, con espíritu, que te invita a soñar.

¿Cómo ve la irrupción de flamantes candidatos que surgen para las convencionales en momentos en que se pide renovación de la clase política?

Así está la Argentina. ¿Qué querés que te diga? Se necesita renovar la dirigencia, pero no de esta manera. Se tiene que renovar con gente capacitada, no con aquellos que no lo están. Te vuelvo a repetir: hoy en día hay un candidato con prestigio, con trabajo, con experiencia y labor que los otros no tienen. No vengo a contarle a la sociedad lo que vamos a hacer sino lo que hicimos, y que eso se puede llevar adelante.

¿Qué campaña hará?

Será una campaña normal, mostrando mi intención de ser parte de un proyecto político que vuelva a hacer soñar a toda esta zona que, la verdad, está totalmente descreída de todos.