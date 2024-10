El principado de Kentucky: una aventura personal por la independencia en Funes

Un experto explica por qué el barrio donde vive Messi no se podría independizar de Funes

Independencia en Funes

No sólo se trata de que las familias más acaudaladas de la región Rosario tengan prestaciones por lo que pagan de tasas municipales o directamente paguen menos. Parece ser una jugada de ambición personal y no de fines “colectivistas”, un vocablo alejado del liberalismo que profesa el empresario. La iniciativa no prende en las casi 600 familias que viven en el lugar, más allá de que algún grupo pueda verle viabilidad.