Potencia, tecnología y carácter: la nueva RAM que llega al país de la mano de Grupo Nation
La flamante pick up de la marca americana trae consigo una propuesta pensada para el trabajo, la aventura y el uso cotidiano
17 de diciembre 2025·12:35hs
RAM inicia una nueva etapa en la Argentina con la llegada de la RAM Dakota, que fue incorporada a la red comercial de Grupo Nation, el concesionario oficial, con propuestas exclusivas de lanzamiento. Esta novedad de la marca americana especialista en pick ups tiene alta tecnología y trae una propuesta pensada para el trabajo, la aventura y el uso cotidiano.
Este modelo, de producción nacional, llega para marcar un antes y un después en el segmento de las pick-ups medianas, combinando diseño imponente, capacidades superiores, alto nivel de confort y tecnología de última generación, fiel al ADN robusto y auténtico de la marca.
Por otro lado, se encuentra disponible en dos versiones -Warlock y Laramie-, está equipada con un motor turbodiésel 2.2 litros de 200 CV y 450 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades, ofreciendo fuerza, eficiencia y respuesta en todo tipo de terrenos.
Su diseño se destaca por una estética sólida, moderna y funcional. Ambas versiones incorporan faros Full LED, faros antiniebla con función cornering, protector de cárter, estribos laterales, cobertor de caja y portón trasero con asistencia.
Ambos modelos RAM Dakota Warlock y Laramie, están disponibles para conocerlos en Grupo Nation y son financiables hasta $30 millones con tasa 0% en 12 meses para patentarla en enero 2026.
Las nuevas RAM Dakota al detalle
- Dakota Warlock: identidad off-road, con parrilla y paragolpes Satin Grey, llantas de 17” y la exclusiva barra antivuelco RAMBAR®, que refuerza su espíritu aventurero.
- Dakota Laramie: perfil más sofisticado, con detalles cromados, llantas de 18” y la distintiva Ram LED Lightbar, que aporta una firma lumínica única y mayor presencia visual.
Capacidad, tecnología y seguridad
La RAM Dakota ofrece una capacidad de carga de hasta 1.020 kg y una capacidad de remolque de hasta 3.500 kg, posicionándose entre las más capaces del segmento.
En el interior, sorprende por su nivel de confort y conectividad:
Pantalla multimedia central de 12,3”
Tablero digital de 7”
Android Auto® y Apple CarPlay®
Cargador inalámbrico RAM Charger
Climatizador automático bi-zona y tapizados en cuero
En cuanto a la seguridad, incorpora un paquete completo de asistencias a la conducción, con seis airbags, control de estabilidad y tracción, frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, detector de punto ciego y cámara 540°.
Como beneficio por su lanzamiento, esta pick-up cuenta con un plan de ahorro en su modelo RAM Dakota Warlock 2.2 AT8 4x4, con cuotas desde $580 mil y para sacarlo desde la cuarta cuota.
A su vez, Grupo Nation invita a clientes y interesados a participar de un desayuno informativo exclusivo, donde podrán conocer en detalle la nueva RAM Dakota, recibir asesoramiento personalizado sobre versiones y financiación y realizar test drives para experimentar en primera persona su potencia, confort y tecnología.
