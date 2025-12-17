¡Encontrá el vehículo que buscás!

La Capital | Motores | tecnología

Potencia, tecnología y carácter: la nueva RAM que llega al país de la mano de Grupo Nation

La flamante pick up de la marca americana trae consigo una propuesta pensada para el trabajo, la aventura y el uso cotidiano

17 de diciembre 2025 · 12:35hs
La nueva pick up de RAM llega a la Argentina con alta tecnología y confort.

La nueva pick up de RAM llega a la Argentina con alta tecnología y confort.

RAM inicia una nueva etapa en la Argentina con la llegada de la RAM Dakota, que fue incorporada a la red comercial de Grupo Nation, el concesionario oficial, con propuestas exclusivas de lanzamiento. Esta novedad de la marca americana especialista en pick ups tiene alta tecnología y trae una propuesta pensada para el trabajo, la aventura y el uso cotidiano.

Este modelo, de producción nacional, llega para marcar un antes y un después en el segmento de las pick-ups medianas, combinando diseño imponente, capacidades superiores, alto nivel de confort y tecnología de última generación, fiel al ADN robusto y auténtico de la marca.

Por otro lado, se encuentra disponible en dos versiones -Warlock y Laramie-, está equipada con un motor turbodiésel 2.2 litros de 200 CV y 450 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades, ofreciendo fuerza, eficiencia y respuesta en todo tipo de terrenos.

RAM Dakota 2

Su diseño se destaca por una estética sólida, moderna y funcional. Ambas versiones incorporan faros Full LED, faros antiniebla con función cornering, protector de cárter, estribos laterales, cobertor de caja y portón trasero con asistencia.

Ambos modelos RAM Dakota Warlock y Laramie, están disponibles para conocerlos en Grupo Nation y son financiables hasta $30 millones con tasa 0% en 12 meses para patentarla en enero 2026.

Las nuevas RAM Dakota al detalle

- Dakota Warlock: identidad off-road, con parrilla y paragolpes Satin Grey, llantas de 17” y la exclusiva barra antivuelco RAMBAR®, que refuerza su espíritu aventurero.

- Dakota Laramie: perfil más sofisticado, con detalles cromados, llantas de 18” y la distintiva Ram LED Lightbar, que aporta una firma lumínica única y mayor presencia visual.

Capacidad, tecnología y seguridad

La RAM Dakota ofrece una capacidad de carga de hasta 1.020 kg y una capacidad de remolque de hasta 3.500 kg, posicionándose entre las más capaces del segmento.

En el interior, sorprende por su nivel de confort y conectividad:

  • Pantalla multimedia central de 12,3”
  • Tablero digital de 7”
  • Android Auto® y Apple CarPlay®
  • Cargador inalámbrico RAM Charger
  • Climatizador automático bi-zona y tapizados en cuero

En cuanto a la seguridad, incorpora un paquete completo de asistencias a la conducción, con seis airbags, control de estabilidad y tracción, frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, detector de punto ciego y cámara 540°.

RAM Dakota interior

>> Leer más: Grupo Nation lanza el nuevo Peugeot 408 con experiencias de manejo

Planes de ahorro y propuestas

Como beneficio por su lanzamiento, esta pick-up cuenta con un plan de ahorro en su modelo RAM Dakota Warlock 2.2 AT8 4x4, con cuotas desde $580 mil y para sacarlo desde la cuarta cuota.

A su vez, Grupo Nation invita a clientes y interesados a participar de un desayuno informativo exclusivo, donde podrán conocer en detalle la nueva RAM Dakota, recibir asesoramiento personalizado sobre versiones y financiación y realizar test drives para experimentar en primera persona su potencia, confort y tecnología.

Verano en Rosario: arranca la temporada colonias de vacaciones y piletas municipales

Los natatorios abrieron a partir de hoy en 15 polideportivos, 10 clubes con convenio y el Balneario La Florida. En esta nota, todo lo que hay que tener en cuenta.

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

El segundo tiempo de Pullaro: tecnología, cercanía y contraste con Milei

