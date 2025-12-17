Potencia, tecnología y carácter: la nueva RAM que llega al país de la mano de Grupo Nation

La flamante pick up de la marca americana trae consigo una propuesta pensada para el trabajo, la aventura y el uso cotidiano

La nueva pick up de RAM llega a la Argentina con alta tecnología y confort.

RAM inicia una nueva etapa en la Argentina con la llegada de la RAM Dakota , que fue incorporada a la red comercial de Grupo Nation , el concesionario oficial, con propuestas exclusivas de lanzamiento. Esta novedad de la marca americana especialista en pick ups tiene alta tecnología y trae una propuesta pensada para el trabajo, la aventura y el uso cotidiano.

Este modelo, de producción nacional, llega para marcar un antes y un después en el segmento de las pick-ups medianas , combinando diseño imponente, capacidades superiores, alto nivel de confort y tecnología de última generación, fiel al ADN robusto y auténtico de la marca.

Por otro lado, se encuentra disponible en dos versiones -Warlock y Laramie- , está equipada con un motor turbodiésel 2.2 litros de 200 CV y 450 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades, ofreciendo fuerza, eficiencia y respuesta en todo tipo de terrenos.

Su diseño se destaca por una estética sólida, moderna y funcional . Ambas versiones incorporan faros Full LED, faros antiniebla con función cornering, protector de cárter, estribos laterales, cobertor de caja y portón trasero con asistencia.

Ambos modelos RAM Dakota Warlock y Laramie, están disponibles para conocerlos en Grupo Nation y son financiables hasta $30 millones con tasa 0% en 12 meses para patentarla en enero 2026.

Las nuevas RAM Dakota al detalle

- Dakota Warlock: identidad off-road, con parrilla y paragolpes Satin Grey, llantas de 17” y la exclusiva barra antivuelco RAMBAR®, que refuerza su espíritu aventurero.

- Dakota Laramie: perfil más sofisticado, con detalles cromados, llantas de 18” y la distintiva Ram LED Lightbar, que aporta una firma lumínica única y mayor presencia visual.

Capacidad, tecnología y seguridad

La RAM Dakota ofrece una capacidad de carga de hasta 1.020 kg y una capacidad de remolque de hasta 3.500 kg, posicionándose entre las más capaces del segmento.

En el interior, sorprende por su nivel de confort y conectividad:

Pantalla multimedia central de 12,3”

Tablero digital de 7”

Android Auto® y Apple CarPlay®

Cargador inalámbrico RAM Charger

Climatizador automático bi-zona y tapizados en cuero

En cuanto a la seguridad, incorpora un paquete completo de asistencias a la conducción, con seis airbags, control de estabilidad y tracción, frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, detector de punto ciego y cámara 540°.

RAM Dakota interior

>> Leer más: Grupo Nation lanza el nuevo Peugeot 408 con experiencias de manejo

Planes de ahorro y propuestas

Como beneficio por su lanzamiento, esta pick-up cuenta con un plan de ahorro en su modelo RAM Dakota Warlock 2.2 AT8 4x4, con cuotas desde $580 mil y para sacarlo desde la cuarta cuota.

A su vez, Grupo Nation invita a clientes y interesados a participar de un desayuno informativo exclusivo, donde podrán conocer en detalle la nueva RAM Dakota, recibir asesoramiento personalizado sobre versiones y financiación y realizar test drives para experimentar en primera persona su potencia, confort y tecnología.