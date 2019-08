El delantero y capitán de Newell's, Maxi Rodríguez, consideró que a pesar de los dos triunfos conseguidos en la Superliga -la lepra tiene un partido pendiente ante Independiente- el equipo "no debe relajarse, tenemos que seguir ganando porque no se consiguió nada"·

En rueda de prensa este mediodía, La Fiera dijo estar "contento" por los triunfos ante Central Córdoba y Unión pero aclaró que "igual tenemos que agarrar confianza porque esto es largo. No nos tenemos que desviar, tenemos que seguir por el mismo camino, hay que estar tranquilo. Tenemos que ir partido a partido. Van a haber momentos en que te va a toar salir de ahí abajo, hay momentos que no pero el camino lo vamos a ver dentro de un año. En ese sentido tenemos que seguir trabajando, no relajarnos, porque en sí no conseguimos nada, tenemos que seguir ganando partidos".

Acerca del grupo, el capitán leproso explicó que "hay una muy buena armonía. Uno lo que intenta es que el grupo esté bien, lo importante es que lo que estemos ahí adentro estemos convencidos de lo que queremos. El entrenador también lo está llevando de la mejor manera, hay un plantel competitivo pero todavía no se consiguió nada. Acá no te podés relajar nunca. Pero tenemos que estar convencidos de que a al larga lo tenemos que sacar entre todos adelante".

Cuando se le señaló que el equipo mostraba una idea clara de juego, Maxi también analizó las posibilidades a futuro del conjunto de Kudelka: "Una cosa puede llevar a la otra. Lo vital es sacar muchos puntos y después cerca del final del campeonato ver para qué está el equipo. Pero el primer objetivo claro es salir de la zona de abajo, Pero no podemos estar pensando en qué puede pasar al final. Hay una idea de juego que se está plasmando de juego. Pero lo más importante es estar convencidos cuando los resultados no se dan".

Sobre su situación personal contó que se siente "bien" y destacó que haya habido variantes "en lo físico": "Eso se nota. Después, en lo personal, mientras el equipo gané me voy contento. Creo que el fin de semana dimos una muestra de carácter".