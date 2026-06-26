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Maxi Rodríguez con La Capital en Dallas: "Scaloni y Messi ganaron todo y son las mismas personas"

La Fiera dialogó con La Capital en Dallas, en la previa del partido del sábado ante Jordania. Habló del Mundial y extraña “gritar goles en el Coloso”

Hernán Cabrera y Lucas Vitantonio

Por Hernán Cabrera y Lucas Vitantonio

26 de junio 2026 · 17:37hs
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Maxi Rodríguez en Dallas

Maxi Rodríguez en Dallas, en la presentación de un nuevo esponsor de la selección argentina.

(Enviados especiales, desde Dallas). Maxi Rodríguez es una leyenda de Fifa y un hincha fanático de la selección argentina, camiseta con la que jugó tres Mundiales desde 2006 a 2014. Está en Dallas, donde este sábado a las 23, Argentina jugará con Jordania en el cierre del grupo J.

Con la sencillez de siempre, La Fiera aceptó charlar con los enviados de La Capital, a corazón abierto y emocionado por lo que le genera su pasión por la albiceleste, su amistad con Messi y el vínculo infinito con Newell’s. “Lo que destaco ahora es que Scaloni y Messi ganaron todo y siguen siendo las mismas personas de siempre”, valoró.

“Este viene siendo un gran Mundial para Argentina y esperemos que siga así, lo de Messi no deja de sorprender, siempre puso a la selección por delante. Además, este es un trabajo en equipo y lo más difícil es sostener todo lo bueno, que parece tan fácil, pero no lo es. Creo que con el tiempo nos daremos cuenta de lo que está consiguiendo esta selección. Nos acostumbramos a ganar siempre y no es nada fácil. Sin líderes ni trabajo en equipo no se llega. La selección siempre estuvo unida dentro y fuera de la cancha”, sentenció la Fiera.

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Claro que el gran Mundial que está jugando el diez y capitán rosarino fue un tema de consulta. “El momento de Messi es una locura. Me quedó muy grabada una imagen de Leo en Qatar cuando salimos campeones y él hace un gesto al palco de la familia como diciendo ya está y pensamos que no lo íbamos a ver más con esta camiseta argentina y la verdad es que lo volvemos a disfrutar ahora en otro Mundial más. Y lo que está haciendo es una locura con dos partidos y cinco goles. Además, lo bien que está jugando. La verdad es que tiene la admiración no solo de los argentinos, sino de todos los colegas que se rinden a él”, expresó Maxi, que añadió que “miro todos los partidos del Mundial, pero me preocupo por Argentina, más allá de que en otras selecciones uno tiene amigos”.

"Argentina depende de sí misma"

En cuanto a los rivales de 16 avos de final que le pueden tocar a la Scaloneta (España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita), la Fiera razonó: “Lo bueno es que Argentina siempre depende de sí misma para ganar los partidos. Uno de los candidatos a quedarse con el Mundial es España. También viene muy bien Francia. Creo que el de España sería un partido para más adelante y no ahora”.

¿Cómo está jugando Argentina? “En el fútbol todos se preguntan si un equipo juega bien o mal, pero lo más importante en el Mundial es ganar. Cuando lo futbolístico va bien, tenés más posibilidades de ganar, pero eso no te asegura nada. A mí en personal lo que más me interesa es que el equipo gane, el resultado. A veces tenés toda la posesión y no haces goles”, respondió con convicción.

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El recuerdo que no podía faltar fue el gol a México en 2006, del que se cumplieron 20 años el pasado 24 de junio. “Uno toma conciencia ahora de ese golazo, cuando estás jugando la vorágine del fútbol y la presión de tener que ganar te llevan a seguir metido en el día a día. Esa noche llegamos al hotel, festejamos el cumpleaños de Leo y nada, al otro día José Pekerman nos dijo que había que pensar en el próximo partido, no teníamos la posibilidad de disfrutarlo como jugador. Todo va tan rápido y hoy me doy cuenta de lo que hice en lo personal mirando para atrás”, relató emocionado.

La pausa de rehidratación

Sobre lo que le parece más curioso del Mundial, destacó a la pausa de rehidratación. “Todos estamos un poco sorprendidos por la pausa de rehidratación, que prefiero que no esté, me gustan los dos tiempos de 45 minutos, pero hay que adaptarse a lo nuevo”, indicó.

En cuanto a su nuevo rol de comentarista deportivo, Maxi dijo que “la verdad es que uno aprende de todo. Jugamos al fútbol tanto tiempo y no es que sepamos hacer de todo. En mi caso vamos aprendiendo en esta parte de periodista y analizar los partidos que es lo más me gusta y sabemos, pero también disfruto de trabajar con las marcas en el fútbol”.

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Newell's, siempre Newell's

Y por supuesto que no podía omitir su pasión por la lepra. “Creo que Newell’s siempre aportó muchos jugadores a la selección argentina. Ahora está Lionel Scaloni, Leo Messi y también Walter Samuel. Newell’s fue uno de los semilleros que más aportó a la historia del fútbol argentino. Lo que destaco ahora es que Scaloni y Messi ganaron todo y siguen siendo las mismas personas de siempre”, valoró.

Y sobre el cierre, confió que “desde que me retiré nunca más tuve ganas de jugar a la pelota. Pero cuando uno está cerca de la línea de cal, te dan ganas de por lo menos dar dos pases. Me pasa cuando voy a cancha de Newell’s y que tengo la sensación de volver a gritar un gol, que es lo más lindo que hay. Y ahora estuve cerca de cancha en los dos partidos de la selección y recordé cuando estaba ahí adentro”.

Así está la Fiera suelta en Dallas, apoyando a la Scaloneta, como leyenda de la Fifa y analizando fútbol para una cadena internacional. Maxi también es parte del Mundial.

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