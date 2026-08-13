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Detectaron por las cámaras de lectura de patentes un auto que fue robado esta semana

El procedimiento policial se realizó el miércoles a la noche en la zona oeste de Rosario. El vehículo era conducido por un joven de 21 años

13 de agosto 2026 · 08:58hs
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Auto robado. El sistema de LPR detectó al vehículo circulando por la zona oeste de Rosario

Foto: Policía de Santa Fe.

Auto robado. El sistema de LPR detectó al vehículo circulando por la zona oeste de Rosario

Un joven de 21 años fue demorado por la Policía al ser detectado mediante el sistema de cámaras LPR (Lectura de patente rápida) conduciendo un automóvil que poseía orden de captura por haber sido robado el lunes 10 de agosto.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería el miércoles, alrededor de las 20, a partir de la señal que brindó una cámara del sistema de lectura rápida de patentes (LPR) que está instalada en la zona de Juan Pablo II y Pasco, en la zona oeste de Rosario.

Fuentes oficiales señalaron que el dispositivo detectó a un automóvil de color blanco cuya matrícula figuraba con pedido de captura activa por un hecho de robo ocurrido el lunes de esta semana.

>> Leer más: Instalan cámaras con lectores de patente para localizar autos con pedido de captura

El automóvil fue detectado por la policía cuando circulaba por la prolongación de Juan Pablo II (Colectora de Circunvalación ) y Provincia de Misiones. Los agentes de Guardia de Infantería hicieron detener la marcha e identificaron al conductor, Gastón G. de 21 años, quien fue derivado a la seccional 32ª donde se abrió una causa judicial por presunto encubrimiento.

El sistema de lectura rápida de patentes funciona en Rosario desde marzo de 2022 y funciona en unos 70 puntos de la ciudad. Además de captar situaciones de infracciones de tránsito comunes o graves, las cámaras están conectadas a una base de datos que establecen si los vehículos figuran como robados.

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