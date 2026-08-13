Puerto Gaboto: detuvieron a un joven por el asesinato de otro adolescente

Dos días después del fallecimiento de Alexis Uriel Lugo, la Fiscalía solicitó el arrestó de un chico de 17 años en San Lorenzo

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este miércoles a un joven de 17 años por su vinculación con un crimen en Puerto Gaboto . El procedimiento se llevó a cabo para esclarecer la muerte de otro adolescente baleado días atrás en una vivienda de esa localidad, ubicada en el norte del Gran Rosario.

El sospechoso fue identificado durante un allanamiento en San Lorenzo por el deceso de Alexis Uriel Lugo , de 15 años. A partir del arresto trascendió la hipótesis de un homicidio cometido el último lunes a la madrugada en el cordón industrial.

La Policía de Investigaciones (PDI) no encontró elementos de interés para la causa cuando fue a inspeccionar el domicilio en la cabecera departamental. Sin embargo, la fiscal Luisina Paponi solicitó la aprehensión del menor de edad que estaba en ese inmueble.

De acuerdo a la primera denuncia, las fuerzas de seguridad provinciales recibieron aviso sobre la muerte de Lugo el 10 de agosto. Su cuerpo fue hallado poco antes de las 7 de la mañana en Magallanes al 500.

Foto: PDI.

En primera instancia, los encargados del operativo coprobaron que el chico de 15 años presentaba una herida de bala y ya no tenía signos vitales. La PDI se hizo cargo de inspeccionar el inmueble en busca de evidencia y los resultados quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

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Los agentes secuestraron una pistola Bersa Thunder calibre 380 durante el procedimiento. Dos días después, la fiscal pidió dos allanamientos más para profundizar la investigación.

Foto: PDI.

El primer sospechoso fue detenido en San Lorenzo como autor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Por otra parte, los policías encontraron otra arma de fuego calibre 22 y un proyectil de 9 milímetros en Puerto Gaboto, pero ninguna persona fue demorada en el domicilio apuntado. También se llevaron tres teléfonos celulares y una tarjeta de memoria.