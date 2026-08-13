Paro de colectivos en el interior del país: qué pasa en Rosario

La UTA lanzó una medida de fuerza para reclamar que todos los choferes del país cobren el mismo aumento. Cómo repercute a nivel local

UTA lanzó un paro de colectivos este viernes para el interior del país.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) lanzó un paro nacional de colectivos para este viernes 14 de agosto . La medida de fuerza llega luego de que fracasaran las negociaciones paritarias con las cámaras empresarias. El conflicto paralizará servicios en el interior del país. Por lo pronto, se verán afectadas algunas grandes ciudades aunque Rosario no está entre ellas.

El motivo de la protesta es la diferencia salarial entre los choferes del interior y los que trabajan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) . Desde el gremio exigen que los trabajadores de todo el país reciban el mismo incremento salarial.

La negociación no es nueva: lleva más de 90 días. El gremio advirtió que la situación se ha vuelto “insostenible” para los trabajadores ante la negativa empresaria de formular ofrecimientos concretos. "No vamos a aceptar que el salario de los trabajadores quede subordinado indefinidamente a cualquier circunstancia" , planteó el sindicato mediante un comunicado oficial.

Por su parte, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) solicitó al gobierno nacional que dicte la conciliación obligatoria. Los empresarios argumentan dificultades vinculadas a la estructura de costos, tarifas y financiamiento del sistema de transporte.

¿Habrá paro de colectivos este viernes en Rosario?

Si bien la UTA lanzó el paro "para el interior del país", lo cierto es que la medida de fuerza anunciada no afectará Rosario.

La Capital consultó con representantes de la delegación local de la Unión Tranviarios Automotor, quienes aclararon que "la medida anunciada es para Buenos Aires y no alcanza a Rosario".

La seccional UTA Rosario, que comprende el sur de la provincia de Santa Fe, definió que este viernes 14 de agosto se trabajará con normalidad.

En cuanto al resto de la provincia, detallaron que cada seccional tomará una decisión teniendo en cuenta sus discusiones paritarias.