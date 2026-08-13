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Estacionamiento medido antes del Día del Niño: ¿dónde se puede dejar el auto sin pagar?

La Municipalidad de Rosario confirmó que el sistema de cobro se suspenderá temporalmente para promover las compras de regalos

13 de agosto 2026 · 09:56hs
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El estacionamiento medido abarca más de cien manzanas en la ciudad.

El estacionamiento medido abarca más de cien manzanas en la ciudad.

El tercer fin de semana de agosto llega con cambios en cuanto al estacionamiento medido en Rosario. La Municipalidad confirmó que este sábado se podrá dejar el auto sin pagar en el centro con el fin de facilitar las compras para celebrar el Día del Niño.

Fuentes oficiales anunciaron que el sistema de cobro a los conductores dejará de funcionar excepcionalmente en un área de más de 100 manzanas. Así se flexibilizará la circulación vehicular en vísperas de una de las fechas clave en el calendario comercial para tratar de levantar las ventas.

A diferencia de lo que suele ocurrir en el inicio de cada fin de semana, este sábado no habrá que pagar a la mañana para estacionar en las zonas de la concesión que tiene a su cargo Tránsito Rosario SA. La medida fue consensuada con los dueños de los negocios céntricos, al igual que en otras épocas de alta demanda en los mostradores como Navidad, el Día del Padre y el Día de la Madre.

¿Dónde se deja de cobrar el estacionamiento medido en Rosario?

La Municipalidad de Rosario confirmó que el 15 de agosto se permitirá el uso gratuito de los lugares para dejar el auto en el área delimitada por bulevar Oroño, Tucumán, Mendoza y Buenos Aires. El cobro se reanudará a partir del próximo martes, ya que el lunes es feriado por el aniversario de la muerte de José de San Martín.

Desde el Palacio de Leones recordaron que la suspensión del sistema medido apunta a potenciar la llegada de los clientes a los locales y paseos comerciales del centro. Se trata de un incentivo para las compras del Día de las Infancias, cuya denominación oficial recientemente fue modificada por el gobierno nacional.

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Del otro lado del mostrador no se registraron aumentos significativos a patir de la búsqueda de regalos para niños. El presidente de la Cámara de Jugueteros de Rosario, Diego Cuenca, comentó este miércoles: "Venimos tranquilos, pero esperamos que en los próximos días crezca la venta".

El titular de la entidad destacó que la mayoría de los productos "tienen el mismo precio de Navidad" y la demanda es bastante variada. "Por 20 o 30 mil pesos, te llevas un juguete de calidad", aseveró en cuanto a la oferta actual durante un reportaje en La Red Rosario.

Finalmente, el comerciante anticipó que este fin de semana estará disponible la chance de acceder a un regalo a última hora. En este sentido, señaló: "El domingo a la mañana, la mayoría de las jugueterías van a estar abiertas".

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