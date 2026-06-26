Sampaoli va por un ex-Newell's al que consideran "la joya" del fútbol de Chile

El flamante entrenador de Talleres, que dirigirá por primera vez en la primera división del país, lo quiere en su equipo

Panchito González, con la camiseta de O'Higgins. El ex-Newell's hizo 11 goles y dio otras tantas asistencias en el primer semestre del año.

Apenas asumió como director técnico de Talleres, Jorge Sampaoli apuntó a Paulo Díaz para reforzar la defensa del club cordobés. Al final no pudo darse el gusto, pero ahora va por un ex- Newell's al que en Chile consideran la joya del fútbol de ese país.

Según publica la prensa chilena este viernes, el casildense apunta todos sus cañones a incorporar a Francisco González, a quien en Newell's todos le decían simplemente "Panchito".

"Es la gran obsesión de Sampaoli", afirman en el país trasandino, donde conocen bien a Sampaoli porque fue entrenador de O'Higgins, Universidad de Chile y la selección nacional.

La actualidad de Panchito en Chile

Panchito González juega precisamente en O'Higgins, el equipo de Rancagua que está en la primera división del fútbol chileno. Según la prensa trasandina, hay al menos dos clubes extranjeros interesados en el futbolista cordobés que se formó en las inferiores de Newell's, uno de Rusia y otro de México. Y ahora se suma el interés de Talleres.

Panchito está en O'Higgins desde mediados de 2025 y en el primer semestre de este año fue la gran figura del fútbol trasandino. Además de marcar 11 goles, el cordobés que Sampaoli quiere en Talleres dio la misma cantidad de asistencias.